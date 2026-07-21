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A duas rodadas do fim, Aquidauanense e Comercial ficam próximo do acesso

Com o fechamento da quinta rodada, o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B se aproxima do fim e pode concretizar o primeiro acesso na próxima rodada

João Pedro Zequini

21/07/2026 - 11h15
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O futebol de Mato Grosso do Sul segue a todo vapor com a Série B estadual e com o fim do campeonato se aproximando, muitas coisas vão se alinhando, como os times que irão subir de divisão e disputar a elite do estado em 2027. 

A quinta rodada terminou e movimentou bem a parte de cima da tabela, havendo mudança na segunda colocação e deixando a briga pela elite ainda mais acirrada nessa reta final. 

PARTIDAS 

Para abrir a quinta rodada, o Taveirópolis recebeu a equipe do 7 de Setembro, sexta-feira (17) no Estádio Jacques da Luz. 

A partida era importante para ambas as equipes continuarem vivas e não se prenderem do pelotão de cima. 

E o Sete não tomou conhecimento do Taveira, venceu fora de casa por 3 a 0, com a vitória a equipe de Dourados vai à 7 pontos, enquanto o Fantasma fica estacionado com 6 pontos, quatro a menos que o primeiro na zona de acesso. 

No sábado (18), foi movimentado com dois jogos, o primeiro foi bem sonolento. O União ABC recebeu o Misto de Três Lagoas em casa, no Estádio das Moreninhas. 

As equipes empataram em 0 a 0 e o empate foi ruim para ambas as equipes, pois ficaram empatadas na pontuação com 8 e o União ainda perdeu a segunda colocação. 

Na segunda partida de sábado, o Campo Grande recebeu o Comercial, também no Estádio das Moreninhas. 

As equipes chegaram para a partida em momentos distintos na competição, o Comercial briga ponto a ponto pelas primeiras posições, enquanto o Campo Grande, soma apenas um ponto e amarga a última colocação na tabela. 

E a partida foi dominino total para os comercialinos, vitória convincente por 3 a 1, com direito a dois gols de Jobson, ex-Botafogo. 

Com a vitória, a equipe do Comercial chegou aos 10 pontos e subiu para a segunda colocação, se aproximando cada vez mais do acesso à elite. 

Para finalizar a rodada o São Gabriel recebeu na noite da última segunda-feira (20), a equipe do Aquidauanense no Jacques da Luz, que buscava retomar a liderança. 

A equipe do São Gabriel assustou o time de Aquidauana, abrindo o placar, mas o Azulão reagiu e buscou a virada, que além dos três pontos, também devolveu a liderança para a equipe. 

Com a vitória, o Aquidauanense chegou aos 12 pontos e pode garantir o acesso já na próxima rodada. 

Veja a tabela após a conclusão da quinta rodada: 

Reprodução / FFMS

SEQUÊNCIA 

A sexta e penúltima rodada pode ser decisiva para a competição, podendo concretizar os acessos com uma rodada de antecedência, veja os confrontos: 

Sábado - 25 de julho 

  • 15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

Domingo - 26 de julho 

  •  15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

COPA 2026

Espanha x Argentina decide a Copa do Mundo neste domingo; confira onde assistir

Decisão será disputada neste domingo (19), nos Estados Unidos; espanhóis buscam o bicampeonato, enquanto argentinos tentam conquistar a quarta taça mundial

19/07/2026 08h00

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Espanha e Argentina fazem a grande decisão da Copa do Mundo 2026 neste domingo (19), nos Estados Unidos

Espanha e Argentina fazem a grande decisão da Copa do Mundo 2026 neste domingo (19), nos Estados Unidos Reprodução

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Os torcedores de Mato Grosso do Sul já têm compromisso marcado neste domingo (19). Às 15h, no horário do Estado, Espanha e Argentina entram em campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para decidir o campeão da Copa do Mundo de 2026. Enquanto a seleção espanhola busca o segundo título mundial, a Argentina tenta conquistar a quarta estrela.

A seleção espanhola tenta conquistar seu segundo título mundial, repetindo o feito alcançado na Copa de 2010, disputada na África do Sul. Já a Argentina busca levantar a taça pela quarta vez e ampliar sua galeria de conquistas, que inclui os Mundiais de 1978, 1986 e 2022.

A Espanha garantiu vaga na decisão ao eliminar a França por 2 a 0, mantendo uma das defesas menos vazadas da competição. Sob o comando de Luis de la Fuente, a equipe aposta na posse de bola, intensidade na marcação e no talento de jogadores como Rodri, Dani Olmo e Lamine Yamal.

Do outro lado, a Argentina avançou após vencer a Inglaterra por 2 a 1 de virada. A equipe dirigida por Lionel Scaloni tenta conquistar o bicampeonato consecutivo, marca alcançada apenas por Brasil e Itália na história das Copas do Mundo e conta novamente com Lionel Messi como principal referência técnica na busca pelo quarto título.

Além da disputa pela taça, a decisão também coloca frente a frente duas gerações do futebol mundial. Enquanto Messi, aos 39 anos, pode ampliar ainda mais sua trajetória na seleção argentina, o jovem Lamine Yamal simboliza a renovação da equipe espanhola.

A programação da decisão começa antes da bola rolar. A cerimônia de encerramento está prevista para começar cerca de 90 minutos antes da partida e contará com apresentações musicais de artistas internacionais.

Outra novidade será o espetáculo realizado no intervalo da partida. Pela primeira vez, uma final de Copa do Mundo terá um halftime show, formato tradicional dos grandes eventos esportivos dos Estados Unidos.

Onde assistir

A final da Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, SporTV, NSports, GE Tv e CazéTV.

Caso conquiste o troféu, a Argentina chegará ao quarto título mundial, ficando atrás apenas do Brasil, maior campeão da história, com cinco conquistas. Já a Espanha pode conquistar sua segunda estrela e igualar seleções como França e Uruguai, ambas bicampeãs mundiais.

Confira o ranking de títulos da Copa do Mundo:

  • Brasil: 5 títulos
  • Alemanha: 4 títulos
  • Itália: 4 títulos
  • Argentina: 3 títulos
  • França: 2 títulos
  • Uruguai: 2 títulos
  • Espanha: 1 título
  • Inglaterra: 1 título

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enxurrada de gols

Em jogo de 10 gols, Inglaterra conquista o 3º lugar na Copa

Confronto em Miami terminou em 6 a 4 para os ingleses, com dois gols marcados por Mbappé, que se tornou o artilheiro provisório da competição

18/07/2026 18h45

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Kylian Mbappé marcou duas vezes e chegou a dez gols nesta Copa e agora está com 22. Somente Messe tem tantos gols em copas

Kylian Mbappé marcou duas vezes e chegou a dez gols nesta Copa e agora está com 22. Somente Messe tem tantos gols em copas

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Em um jogo eletrizante na disptuta pela terceira colocação da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra derrotou a França por 6 a 4 neste sábado, com direito a uma série de golaçoes. Apesar da derrota da França, o craque Kylian Mbappé marcou duas vezes e assumiu a artilhadira da competição, chegando a dez gols. Messi está em segundo, com oito gols.

O confronto com oito gols foi realizado no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, Estados Unidos. Além do golaeador Mbappé, outro que brilhou no confronto foi o inglês Bukayo Saka, que marcou três dos cinco gols da Inglaterra. 

A liderança da Mbappé, porém, ainda é provisória. Messi terá a oportunidade de responder neste domingo, quando a Argentina enfrenta a Espanha na final, e pode alcançar ou ultrapassar Mbappé na última partida da competição.

O número de assistências é o primeiro critério de desempate da Chuteira de Ouro. Antes da decisão do terceiro lugar, Messi levava vantagem sobre Mbappé nesse quesito, com quatro passes para gol contra três do francês. No entanto, o craque da França deu assistência para Barcola fazer o segundo dos Bleus, igualando a marca. Mbappé também igualou o recorde de Messi com o maior número de gols marcados em copas, chegando a 22.

Com a vitória, a Inglaterra obteve a melhor classificação em copas desde 1966, quando conquistou o título. Os ingleses fizeram uma primeira etapa arrasadora, indo para o intervalo com o placar de 4 a 0. Porém, a França retornou para a segunda etapa com uma série de modificações e chegou a marcar 3 vezes antes de levar o quinto gol. Antes disso, porém, perdeu pelo menos três chances claras de gol, principalmente

Na partida em que os jogadores pouco aparentaram querer estar em campo, os dois técnicos colocaram equipes praticamente reservas em campo. Entre os titulares, apenas quatro jogadores de cada lado iniciaram as semifinais. 

A Inglaterra manteve apenas Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice e Morgan Rogers como titulares. As estrelas Harry Kane e Jude Bellingham começaram no banco de reservas.

Já do lado francês, Mike Maignan, Adrien Rabiot, Mbappé e Michael Olise foram os que permaneceram entre os titulares. Atual melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé ficou no banco.

Gol relâmpago da Inglaterra

Logo aos dois minutos de jogo, a displicência francesa resultou na abertura do placar pela Inglaterra. Désiré Doué errou passe perto ao meio de campo e a bola sobrou para Declan Rice, que carregou com liberdade e mandou para o fundo da rede.

Já com a frustração da eliminação, o volante teve uma comemoração mais contida. O banco de reservas inglês, porém, vibrou bastante com a bola na rede.

O desânimo francês resultou no segundo gol da Inglaterra. Aos 17, Declan Rice levantou bola na área em cobrança de escanteio e Ezri Konsa cabeceou para o fundo da rede.

A pressão britânica seguiu e Saka lançou Marcus Rashford após o ataque francês perder a bola. Após parar em Maignan e, depois, em Lacroix, o atacante optou por devolver para Saka, que marcou o terceiro gol inglês.

Ainda no primeiro tempo, Saka marcou o quarto da Inglaterra, o seu segundo na partida. Aos 45, ele recebeu de Eberechi Eze, ganhou da defesa e tocou no canto de Maignan.

Reação francesa 

Didier Deschamps voltou do intervalo com quatro mudanças, que deram certo. Aos dois do segundo tempo, Dayot Upamecano desarmou Ollie Watkins e arrancou para o ataque até encontrar Olise. O camisa 11 passou para Mbappé, que marcou o primeiro da França.

Na sequência, aos oito, Mbappé enfiou bola para Bradley Barcola, que deixou o segundo da França. Aos 20, o camisa 10 fez o terceiro francês, o seu segundo na partida. Ele marcou após tabela com Olise.

Os gols perdidos por Olise

Um dos craques da França, Olise teve duas oportunidades de deixar tudo igual em 4 a 4, mas bateu ambas para fora.

Aos 40 do segundo tempo, Malo Gusto derrubou Spence dentro da área e o árbitro Jesús Valenzuela marcou pênalti. Na marca da cal, Saka converteu e garantiu a vitória inglesa. 

Mas, as emoções ainda não haviam acabado. A França ainda teve tempo de chegar ao quinto gol, com Ousmane Dembélé, que chegou a seu sexto gol na competição. 

Já nos acréscimos, Jude Bellingham driblou todo mundo e fechou o placar. Ele fechou a competição com sete gols. 

As mudanças do jogo

No intervalo, Deschamps promoveu uma série de mudanças. Barcola, Dembélé, Upamecano e Lucas Digne entraram nos lugares de Doué, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté e Theo Hernández.

Thomas Tuchel, por sua vez, tirou Rashford para a entrada de Watkins. Com a França melhor na partida, o técnico voltou a mexer aos 33 do segundo tempo, com Bellingham e Elliot Anderson nos lugares de Eze e Ivan Toney. Reece James também entrou na vaga de Jarell Quansah.

A última alteração francesa foi a saída de Gusto para a entrada de Jules Koundé, enquanto os ingleses encerram as subsituições com Trevoh Chalobah assumindo o lugar de Guéhi.

 

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