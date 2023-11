ATLETISMO

Após os treinos na Capital, o campo-grandense segue para Santiago (CHI)

O atleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques realiza, na tarde de hoje (09), o último treinamento em preparação para os jogos do Parapan-Americanos 2023, em Santiago, no Chile. As atividades preparatórias ocorrerão no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, a partir das 16h.

Atual bicampeão do Parapan (Toronto-2015 e Lima-2019), Yeltsin estava se preparando na Bolívia e o retorno a Mato Grosso do Sul é para intensificar os últimos detalhes para buscar o melhor lugar no pódio.

“Estamos bem, cheguei ontem [terça-feira] da Bolívia, da altitude, fiquei 21 dias lá. O pulmão está cheio e hoje a gente faz o último treino no Parque Ayrton Senna. Amanhã tem academia também. Tudo está 100% graças a Deus, preparado, vamos lá rumo ao tricampeonato parapan-americano”.

Ainda de acordo com atleta sul-mato-grossense, o treinamento na altitude foi para aumentar a hemoglobina, com chamado endurance, treino de esforço por tempo prolongado. Ele ainda citou que está praticamente recuperado das lesões.

“Me recuperei das lesões, estou praticamente zerado, ainda tratando, mas fazendo acompanhamento. Estou sentindo zero dor. Deu para treinar bem lá na Bolívia. Corri o Mundial ainda com dor e consegui ser campeão”.

“Cheguei do Mundial de Paris, lapidei e fiz o tratamento. Agora, nos últimos 30 dias, aumentamos muito o volume de treino e chegamos a 150% de volume. Já começamos a baixar [o tempo] e estamos bem, estamos preparados. Vamos continuar lapidando essa semana, fazer um treino rápido hoje, fazer mais um na semana que vem em São Paulo também e chegar bem em Santiago para trazer o ouro”, emendou o campo-grandense.