Resultado da Loteria Federal 06040-0 de ontem, sábado (07/02); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

08/02/2026 - 08h00
A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06040-0 da Loteria Federal na noite deste sábado, 7 de fevereiro de 2026, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Taquara (RS) - R$ 20.363,00
  • 4º prêmio: Campinas (SP) - R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: São Paulo (SP) - R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: Santa Rita de Caldas (MG) - R$ 35.000,00
  • 1º prêmio: Belo Horizonte (MG) - R$ 500.000,00

Resultado da extração 06038-0:

5º prêmio: 48393

4º prêmio: 42984

3º prêmio: 08580

2º prêmio: 40500

1º prêmio: 35319

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

REFORÇO ALVIVERDE

Palmeiras anuncia a contratação do atacante colombiano Jhon Arias

Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões e jogador assinou contrato até dezembro de 2029

07/02/2026 15h00

John Arias jogou pelo Fluminense até julho do ano passado, quando se transferiu para a Inglaterra

John Arias jogou pelo Fluminense até julho do ano passado, quando se transferiu para a Inglaterra Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

O Palmeiras anunciou neste sábado a contratação do atacante colombiano Jhon Arias, do Wolverhampton-ING, que assinou contrato até dezembro de 2029.

Jhon Arias, de 28 anos, é o 11º jogador colombiano a defender o Palmeiras. Antes dele, também atuaram pelo Verdão seus compatriotas Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo.

Arias deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025 e atua desde então no inglês Wolverhampton. O seu time está muito próximo do rebaixamento para a Segunda Divisão e topou fazer um acordo para a liberação imediata do atleta. Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões.

Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do Palmeiras e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo com os paulistas.

Arias atua prioritariamente pela beirada do campo e terá a concorrência no Palmeiras de Allan, Felipe Anderson e Ramón Sosa O colombiano será a segunda contratação alviverde para 2026. A primeira foi do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo.

O Palmeiras ainda quer contratar mais reforços para Abel Ferreira. Um volante e um zagueiro são tratados como prioridades Ainda são cogitadas reposições para os postos de meio-campo e centroavante, dadas as saídas de Raphael Veiga para o América do México e, possivelmente, de Bruno Rodrigues para o Internacional.

Esportes

Lookman brilha na estreia, Atlético de Madrid goleia o Bétis e vai à semifinal da Copa do Rei

Ademola Lookman foi anunciado pelo no Atlético de Madrid na quarta-feira

05/02/2026 23h00

Divulgação

Ademola Lookman foi anunciado pelo no Atlético de Madrid na quarta-feira e, um dia depois de vir da Atalanta, começou a honrar as palavras de "dar muitas alegrias" à torcida do Atlético de Madrid.

O atacante nigeriano anotou um lindo gol, deu uma assistência e causou estragos na goleada por 5 a 0 na casa do Bétis que colocou o time nas semifinais da Copa do Rei.

Com a ausência de Sorloth, cortado da partida por causa de um trauma, Diego Simeone não teve dúvidas em escalar o nigeriano ao lado de Griezmann na frente. E viu seu reforço mostrar o cartão de visitas em alto estilo.

O jogo já marcava 2 a 0 para o Atlético de Madrid, gols de Hancko e Gabriel Simeone, quando Lookman arrancou no contragolpe e recebeu de Barrios. Na área, o atacante se livrou de dois marcadores com estilo e mandou às redes para grande festa dos companheiros.

Toda a enorme vantagem foi construída no primeiro tempo e poderia ter sido ainda maior se O lindo passe de Lookman fosse completado por Simeone, que chegou um pouco atrasado dentro da área e não conseguiu anotar pela segunda vez.

O nigeriano continuou dando enorme trabalho na segunda etapa, sempre apostando em sua velocidade. Em uma delas, saiu do campo de defesa para chegar na entrada da área e após uma pedalada, servir Griezmann, que transformou o placar em goleada.

O brasileiro Antony, sumido no jogo, teve chance de descontar logo depois. Na frente do goleiro Musso, optou por tocar para um companheiro e permitiu o corte da defesa. Lamentou a rara chance desperdiçada e acabou substituído, irritado com o placar adverso e o dia que nada deu certo.

Lookman deixou o gramado aos 33 minutos aplaudido e foi cumprimentado por todos os companheiros no banco de reservas. Descansando, viu o argentino Almada, sonho do Palmeiras, aproveitar o rebote de Adrian e fechar a classificação.

