Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Loterias

Resultado da Loteria Federal de hoje, extração 6000-3, sábado (13/09)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da redação

Da redação

13/09/2025 - 18h09
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06000-3 da Loteria Federal na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 06000-3:

5º prêmio: 68744

4º prêmio: 34246

3º prêmio: 82187

2º prêmio: 01927

1º prêmio: 48602

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próxima extração: 06001-1

A próxima extração da Loteria Federal ocorre na quarta-feira, 17 de setembro, pelo concurso 06001-1.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

Esportes

João Fonseca abre participação do Brasil na Davis e pode definir série no domingo com Tsitsipas

O jovem de 19 anos entra em quadra neste sábado, a partir do meio-dia, com enorme favoritismo diante de Stefanos Sakellaridis

12/09/2025 22h00

Compartilhar
João Fonseca segue no Masters 1000 de Cincinnati

João Fonseca segue no Masters 1000 de Cincinnati Foto: William West / AFP

Continue Lendo...

Principal nome do tênis brasileiro no momento, João Fonseca abre a participação do País na Copa Davis, diante da Grécia, em Atenas, pelo Grupo Mundial I. O jovem de 19 anos entra em quadra neste sábado, a partir do meio-dia, com enorme favoritismo diante de Stefanos Sakellaridis. E pode ser decisivo no domingo, quando faz o quarto jogo da série com o astro Stéfanos Tsitsipas.

Número 42 do mundo, João Fonseca chega para defender a seleção brasileira em grande momento. E entrará em quadra no OAKA Spyros Louis, que deve receber 8 mil pessoas, sob enorme respeito dos gregos.

Logo depois, será a vez de Thiago Wild desafiar Tsitsipas, 27º do ranking. O astro grego defenderá o país em simples e também nas duplas, ao lado do irmão Petros, no jogo de abertura do domingo, contra Rafael Matos e Marcelo Melo.

Capitão brasileiro, Jaime Oncins ressaltou o bom preparo do Brasil para os jogos. "O sorteio já sabíamos que seria para a ordem dos confrontos. Durante uma semana a gente prepara os jogadores para estarem prontos independentemente da ordem do sorteio. Nos preparamos muito bem, hoje temos o último dia de treinos para os últimos ajustes e para os atletas se soltarem. Estamos prontos e vamos com tudo", afirmou Oncins, no comando da equipe desde 2019 na Copa Davis.

Brasil e Grécia confiam muito em seus principais tenistas, o que fará o jogo de duplas bastante importante para um possível desempate do confronto, o que faria de João Fonseca x Tsitsipas uma "decisão". Caso a série termine no quinto jogo, Thiago Wild e Stéfanos Sakellaridis fecham o confronto.

CONFIRA OS JOGOS:

Sábado, a partir do meio-dia

João Fonseca (42º) x Stefanos Sakellaridis (286º)

Thiago Wild (146º) x Stefanos Tsitsipas (27º)

Domingo, a partir das 11 horas

Rafael Matos e Marcelo Melo x Stefanos e Petros Tsitsipas

João Fonseca x Stefanos Tsitsipas

Thiago Wild x Stefanos Sakellaridis

Assine o Correio do Estado

Esportes

Campeonato de hipismo terá entrada gratuita em Campo Grande

O evento, que ocorre neste final de semana, tem expectativa de receber 3 mil pessoas ao longo dos dois dias

12/09/2025 17h45

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

Amantes de cavalos têm como opção para o final de semana a 6ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual (CSE), neste sábado (13) e domingo (14), no Círculo Militar de Campo Grande.

A competição é organizada pela Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH), realizada pela Escola Hípica Campo Grande (EHCG) e conta com o apoio do 20º Regimento de Cavalaria Blindado.

A competição deve reunir mais de 180 cavaleiros, amazonas e seus cavalos, tanto da Cidade Morena quanto de outros municípios, como:

  • Maracaju
  • Amambai
  • Dourados
  • Ponta Porã
Imagem Divulgação

Presença feminina

O destaque desta edição é que, enquanto em outros esportes as mulheres buscam equilíbrio, no hipismo sul-mato-grossense as amazonas dominam as pistas, com mais de 90% de atletas inscritas.

“Esse protagonismo é um dado curioso e muito bonito de se ver. Nacionalmente, a participação feminina também é maior, mas aqui em MS esse percentual é ainda mais expressivo. Nas categorias de obstáculos mais altos, a proporção se equilibra, mas o espaço conquistado pelas mulheres é evidente”, contou o presidente da FSMH, Rafael Mendes.

O hipismo promove também o equilíbrio emocional, como o caso da amazona Suely da Silva Silveira, mineira que se considera campo-grandense de coração, e encontrou no esporte uma forma de se recuperar de uma depressão.

“Comecei em 2009, quando meu médico sugeriu que eu buscasse algo que me fizesse bem. Sempre amei cavalos, então procurei uma escola e comecei a praticar. Desde então, nunca mais fiquei sem ter um cavalo meu. Já saltei 1,20m e continuo competindo porque é isso que me dá forças. Minha expectativa agora é entrar tranquila e curtir cada momento com a Quimera, que é minha parceira de vida”, contou a amazona.

Circuito

São provas com obstáculos de 40 cm a 1,30 m, dando oportunidade para atletas iniciantes até os mais experientes.

Entre as atrações mais aguardadas está a categoria Xizinho, dedicada às crianças que estão dando seus primeiros passos no esporte, algumas tão pequenas que mal aprenderam a andar, mas já revelam um vínculo especial com os animais.

Para Rafael Mendes, o hipismo se destaca pela relação entre cavaleiro e cavalo, capazes de criar um elo que surpreende a ciência.

“A ciência já demonstrou a intensidade dessa conexão. Quando o cavaleiro monta, até a frequência cardíaca dele e do cavalo podem se alinhar. É inexplicável, é absolutamente fantástico. Só quem convive com esses animais entende o tamanho desse vínculo”, destacou.

Com entrada gratuita, a expectativa é receber mais de 3 mil pessoas ao longo do fim de semana, em um evento que mescla esporte, lazer e ambiente familiar, com praça de alimentação e atrações durante todo o dia.

Serviço

  • 6ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual
  • Data: 13 e 14 de setembro de 2025 - 8 horas
  • Local: Círculo Militar de Campo Grande
  • Entrada gratuita

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite
desembarque parcial

/ 1 dia

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite

2

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 1 dia

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

3

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF
laranjal

/ 1 dia

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

4

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"
aliados

/ 1 dia

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

5

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos
Bolsão

/ 22 horas

Usina de etanol é inaugurada em MS com potencial de gerar 1,2 mil empregos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?