PRÓXIMA FASE

Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo vencem na estreia das duplas e vão às quartas

Os brasileiros venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/02/2026 - 21h00
João Fonseca fez sua primeira partida na Rio Open 2026, nesta segunda-feira, ao lado de Marcelo Melo na chave principal de duplas. Os brasileiros venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, duplo 6/4.

Inicialmente, a partida seria contra o francês Alexandre Muller e o bósnio Damir Dzumhur. Muller, contudo, se machucou e desistiu em cima da hora. Por isso, Burruchaga e Pellegrino foram escalados para o duelo.

Em bom ritmo, Fonseca abriu o primeiro game sacando e o serviço não demorou a ser confirmado pelos brasileiros. Mesmo com erros, especialmente de Pellegrino, ajudaram a dupla da casa, mas o argentino e o italiano também conseguiram confirmar o serviço.

O jogo seguiu sem nenhuma quebra, que quase veio para o lado brasileiro no quarto game, mas os adversários reagiram. Muito parelha ao longo da maior parte do primeiro set, a partida teve sua primeira quebra apenas no ponto decisivo, que fechou a parcial em 6/4 para Fonseca e Melo.

O segundo set foi mais tenso para a dupla brasileira, que recebeu o apoio da torcida quando começou a viver o pior momento do jogo, perto de ter o serviço quebrado. Não foi suficiente o calor dos torcedores, e Burruchaga e Pellegrino concluíram o objetivo para abrir 2/1, antes de confirmarem o serviço para ampliar para 3/1 a vantagem.

Nada perdido, contudo, para Fonseca e Melo. Um ponto incrível salvo por João no quinto game deixou a partida empatada em 3/3, depois de a dupla ter confirmado o saque. A virada veio no game seguinte. Sem mais sustos, os brasileiros fecharam em 6/4.

FUTEBOL

Naviraiense empata com o Costa Rica, mas se isola na liderança do Estadual

Equipe tem um ponto a mais que o Operário, que ocupa a segunda colocação no ranking do Estadual

15/02/2026 17h44

Naviraiense empatou com o Costa Rica

Naviraiense empatou com o Costa Rica Foto: Reprodução

O Naviraiense empatou em 1 a 1 com o Costa Rica EC (CREC) em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, neste domingo (15). Com o resultado, o Naviraiense somou um ponto e assumiu a liderança isolada da competição, com 14 pontos.

O Operário, segundo colocado, tem 13 pontos.

Na partida deste domingo, o Costa Rica, jogando em casa no Estádio Laertão, abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, com gol de Tcharles. Valber recebeu cruzamento na grande área e tocou para o camisa 20 livre na área, que fez o gol.

Aos 41 minutos, Perea deixou tudo igual para o Naviraiense ao fazer um gol de cabeça.

Com o resultado, o Naviraiense soma duas vitórias e três empates no campeonato e se isola na liderança, já que o Operário tem 13 pontos, resultado de duas vitórias e três empates.

Em outra partida disputada neste domingo, o Dourados goleou o Bataguassu por 7 a 2, no Estádio Douradão. Ambas as equipes tem 9 pontos, mas o Dourados ocupa a terceira posição por ter uma vitória a mais.

Mais jogos

Outros dois jogos começaram às 17h e misturam disputa pela zona de classificação com corrida contra a zona de rebaixamento.

No Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o EC Águia Negra quer superar a derrota em casa na última rodada e encara o Corumbaense FC, animado por ter conquistado a primeira vitória no campeonato no meio de semana.

No Estádio Saraivão, o lanterna Ivinhema FC enfrenta o CR Aquidauana, também na parte de baixo da classificação, mas que venceu no meio de semana e quer repetir o feito fora de casa.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Ouro Inédito

Imprensa da Noruega exalta ouro de Lucas Braathen, mas lamenta saída do atleta: 'Frustrante'

Os principais veículos do país onde o esquiador nasceu e iniciou a carreira, na Noruega, manifestaram insatisfação por ele ter competido pelo Brasil

15/02/2026 11h30

Reprodução Redes Sociais

O ouro olímpico de Lucas Braathen pelo Brasil ecoou também na Noruega. Neste sábado, os principais veículos do país onde o esquiador nasceu e iniciou a carreira dedicaram amplo espaço à conquista histórica no esqui alpino, com direito a elogios à trajetória e lamentos pela mudança de bandeira.

Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Após conflitos com a federação local, anunciou aposentadoria ainda no auge. Meses depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe. Em Milão-Cortina, escreveu um capítulo inédito para o esporte brasileiro.

O jornal Aftenposten, de Oslo, publicou reportagem extensa sobre a vitória e abriu espaço para uma análise do comentarista Daniel Roed-Johansen, que destacou a dualidade da imagem pública do atleta.

"Braathen é o pavão do esqui. É fácil se deixar deslumbrar por roupas coloridas, trabalhos como modelo e grandes ambições. Mas ninguém deve se enganar. Acima de tudo, ele é um atleta de elite dedicado", escreveu.

Já o Dagbladet repercutiu a transmissão da emissora NRK e a avaliação do ex-esquiador e comentarista Kjetil André Aamodt, que tratou a troca de federação como uma perda esportiva para o país.

"É um pouco frustrante que ele não seja atleta norueguês", afirmou.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas chegou a disputar os Jogos de Pequim-2022 representando a Noruega. Quatro anos depois, subiu ao topo do pódio sob a bandeira brasileira, resultado que, além de histórico para o Brasil, reabriu na Noruega o debate sobre a saída precoce de um de seus talentos mais midiáticos e competitivos da última geração.

