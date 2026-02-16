Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo vencem na estreia das duplas e vão às quartas

FUTEBOL

Equipe tem um ponto a mais que o Operário, que ocupa a segunda colocação no ranking do Estadual

O Naviraiense empatou em 1 a 1 com o Costa Rica EC (CREC) em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, neste domingo (15). Com o resultado, o Naviraiense somou um ponto e assumiu a liderança isolada da competição, com 14 pontos.

O Operário, segundo colocado, tem 13 pontos.

Na partida deste domingo, o Costa Rica, jogando em casa no Estádio Laertão, abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, com gol de Tcharles. Valber recebeu cruzamento na grande área e tocou para o camisa 20 livre na área, que fez o gol.

Aos 41 minutos, Perea deixou tudo igual para o Naviraiense ao fazer um gol de cabeça.

Com o resultado, o Naviraiense soma duas vitórias e três empates no campeonato e se isola na liderança, já que o Operário tem 13 pontos, resultado de duas vitórias e três empates.

Em outra partida disputada neste domingo, o Dourados goleou o Bataguassu por 7 a 2, no Estádio Douradão. Ambas as equipes tem 9 pontos, mas o Dourados ocupa a terceira posição por ter uma vitória a mais.

Mais jogos

Outros dois jogos começaram às 17h e misturam disputa pela zona de classificação com corrida contra a zona de rebaixamento.

No Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o EC Águia Negra quer superar a derrota em casa na última rodada e encara o Corumbaense FC, animado por ter conquistado a primeira vitória no campeonato no meio de semana.

No Estádio Saraivão, o lanterna Ivinhema FC enfrenta o CR Aquidauana, também na parte de baixo da classificação, mas que venceu no meio de semana e quer repetir o feito fora de casa.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time.

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra.

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.