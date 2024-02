Rodrigo Cascca entrega o cargo e não é mais técnico do Costa Rica

NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA MÃE

Adolescente morava em Campo Grande e se mudou para Curitiba para defender o clube paranaense

Bruno Samúdio é goleiro e assinou contrato com o Athletico Paranaense Foto: Reprodução / Redes sociais

Filho de Eliza Samúdio e do ex-goleiro Bruno, Bruno Samúdio, o Bruninho, assinou contrato com o Athletico Paranaense nesta quinta-feira (22).

O adolescente é goleiro e o contrato foi assinado na mesma data em que sua mãe faria 39 anos.Este é o primeiro contrato profissional do jovem atleta, que já atuava no clube desde 2022, mas não tinha contrato, pois a Lei Pelé, que estabelece normas gerais sobre o futebol no Brasil, permite a relação contratual somente para atletas maiores de 14 anos. Bruninho completou 14 anos neste mês.

O contrato de Bruninho é de formação, que dá a ele a garantia de assistência educacional, entre outros tipos de suporte, e assegura ao clube contrapartidas financeiras e desportivas no futuro. Vínculos profissionais só podem ser assinados por atletas a partir dos 16 anos.

O goleiro começou a treinar futsal aos nove anos, em uma escola de goleiros de Campo Grande, cidade natal de sua mãe, Eliza Samúdio (1985-2010), onde morava com sua avó materna.

Em 2022, passou na peneira do Athletico Paranaense, e se mudou com a avó para Curitiba. Em abril do ano passado, foi inscrito para disputar o campeonato de base.

No Instagram, a família compartilhou a conquista do contrato e a mãe de Eliza também prestou homenagem pelo aniversário da filha, que foi assassinada em 2010.

"A lembrança do dia da sua chegada me faz sorrir mesmo em lágrimas. Existe uma ferida aberta em meu coração, você se foi! Sem eu poder te dar o último abraço, o último beijo, você se foi sozinha, fez o retorno para sua verdadeira morada, sem o conforto e o carinho daqueles que te amaram um dia, com coração ardendo em brasas sozinha você partiu", diz a postagem.

"Quero crer que todas as suas cicatrizes, dores e sofrimentos pela sua partida tão tão cruel e brutal, hoje não lhe pertence mais, e que Deus já as curou. Que seu coração hoje se encontra em paz. Tenho comigo a melhor parte de você, posso admirar todos os dias, onde vejo o mesmo brilho no olhar, a mesma alegria , a mesma determinação a mesma força, a mesma luz, Bruninho seu filho é a essência viva sua. E isso me mantém forte , e viva. Feliz aniversário. Feliz 39 anos de sua existência”, finaliza Sônia, citando o neto.

Morte da mãe

Atriz e modelo, Eliza Samudio foi morta e esquartejada pelo ex-goleiro Bruno, que atuava no Flamengo, em junho de 2010, aos 25 anos, depois de ficar em cárcere privado com o filho Bruninho, em Esmeraldas (MG). O corpo dela nunca foi encontrado.

Em 2013, Bruno, mandante do crime, foi condenado a 20 anos e três meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado.

Ele também havia sido condenado por ocultação de cadáver, mas esta pena foi extinta, porque a Justiça entendeu que o crime prescreveu.

Em julho de 2019, ele conseguiu o direito à progressão ao regime semiaberto e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.

Ele tentou retomar a carreira no futebol por algumas vezes, mas não se firmou em nenhum clube.