Russell surpreende no fim e é o mais rápido do 1º treino do GP de Miami de F1

focado

Galo viajou ontem para São Paulo, onde enfrenta a Ferroviária na tarde de sábado

divulgação/operário Jogadores do Operário embarcaram ontem com destino a Araraquara, para a estreia da Série D

Derrotado na final do Estadual, o Operário tenta deixar de lado a frustração do vice-campeonato para focar na preparação do elenco que disputará o Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D.

Apenas cinco dias separam a data da final do Estadual da estreia do Operário na competição nacional, que será contra a Ferroviária (SP), neste sábado, às 16h, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

Ontem, o elenco e a comissão técnica do único representante do Estado na competição embarcaram em voo com destino a São Paulo.

Mesmo com a preparação apertada, dois dias após a finalíssima o Galo anunciou a contratação de cinco novos jogadores que vão compor o elenco.

Entre os nomes anunciados, se destaca a volta do meio-campista Igor Villela, de 26 anos. Esta será a quarta passagem do atleta pelo Galo. A mais emblemática foi em 2018, quando Igor foi campeão estadual pelo clube.

No ano passado, Igor Villela foi vice-campeão do Estadual com o Naviraiense e conquistou o título da terceira divisão do paranaense no Grêmio Maringá.

O atacante Alexandre Firmino, o Coruja, é mais um atleta que voltará a vestir a camisa do Galo. Com sete jogos disputados pelo Dourados neste Estadual, o jogador marcou três gols no clube do interior.

Outro atleta local que reforça o elenco do Galo é o meio-campista Gean Correia, de 25 anos, ex-jogador do Fast Clube e do Grêmio Anápolis. Gean participou do elenco campeão do Sul-Mato-Grossense pelo Costa Rica neste ano, contra o próprio Operário.

O volante Lucas Hulk e o atacante Carlos Henrique, o Kiko, foram os demais anunciados pelo Operário.

Para o técnico do time, Celso Rodrigues, os reforços anunciados foram escolhidos de acordo com o perfil do Operário.

“A gente se reuniu com a diretoria para contratar peças pontuais, com qualidade, alguns reforços que disputaram o Estadual, que vêm para agregar, e outros que já jogaram a Série D. Esperamos que eles se adaptem o mais rápido possível ao clube e ao grupo que já está aqui”, declarou o treinador.

Sobre a expectativa do elenco no decorrer da quarta divisão do Brasileiro, o técnico revelou o nível da competição que terão pela frente.

“Mudamos totalmente a chave, mudamos para ter foco total na estreia e na Série D, que é uma competição totalmente diferente do que foi o Estadual, um campeonato muito difícil, com adversários com estrutura diferente e com jogadores com muita qualidade”, afirmou.

ADVERSÁRIOS

Além da Ferroviária, que o Operário enfrentará em sua estreia na Série D, no sábado, o representante de Mato Grosso do Sul está no grupo 7 da competição com: Cascavel (PR), Crac (GO), XV de Piracicaba (SP), Maringá (PR), Inter de Limeira (SP) e Patrocinense (MG).

Com adversários de extrema dificuldade em seu grupo, o Galo terá de superar equipes paranaenses que estão sendo destaques nacionais.

É o caso do Maringá, que venceu o Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil por 2 a 0, e da equipe do Cascavel, que surpreendeu neste ano se classificando para a final do Estadual do Paraná. O time, porém, perdeu para o Athletico-PR.

O Galo também vai se deparar com velhos conhecidos pelo caminho, como o técnico Rogério Henrique, da Patrocinense, que na primeira fase do Estadual estava à frente do comando do Costa Rica.

Além do atacante Vinícius Macedo, o Joaninha, atleta da base do União ABC, que foi artilheiro da Serc no Sul-Mato-Grossense. Contratado para disputar a Série D pelo XV de Piracicaba.

SAIBA

O Operário disputará pela segunda vez em sua história a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2019, o Galo ficou na última colocação do seu grupo, somando 5 pontos em seis jogos.