São Paulo enfrenta o América-MG já sob o comando de Dorival Júnior

Sob novo comando, o São Paulo busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2023, contra o América-MG, no Morumbi. Ambas as equipes vão para a partida com duas derrotas recentes. A primeira perdeu na estreia, pelo Brasileirão, e a segunda foi derrotada em jogos do meio da semana, pela Sul-Americana.

O América perdeu para o Fluminense e para o Defensa y Justicia (ARG), e o São Paulo para o Botafogo e o Academia Puerto Cabello (VEN) resultado que tirou Rogério Ceni do comando do Tricolor Paulista.

Dorival Júnior será o novo técnico da equipe, com contrato até o fim de 2024. O treinador foi apresentado no centro de treinamento da Barra Funda na tarde de sexta-feira, realizou o primeiro contato com os atletas e já comanda a equipe na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dorival Jr. estava sem clube desde o fim da temporada passada, quando deixou o Flamengo para a chegada do português Vítor Pereira, que já foi demitido.

Pelo clube carioca, o treinador ganhou os seus principais títulos da carreira: a cobiçada Libertadores e a Copa do Brasil. Seu trabalho começou a ter destaque em 2010, quando comandou o Santos, conquistando o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Essa é a segunda passagem de Dorival Jr. pelo São Paulo. Na primeira, de julho de 2017 a março de 2018, também sucedendo Rogério Ceni, foram 40 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Durante coletiva de apresentação, o treinador afirmou que mudanças no padrão de jogo da equipe serão realizadas aos poucos e pediu por uma mudança no comportamento dos atletas.

"O que espero é uma mudança comportamental, para que mantenhamos a busca por resultados e melhoremos".

Dorival Jr. também pretende dar oportunidade às jovens promessas da base, os "Garotos de Cotia".

"São Paulo estará sempre atento ao mercado, é natural, mas neste instante tenho que valorizar e treinar aqueles que aqui estão. Temos hoje garotos criados aqui dentro, para mim isso conta muito. O São Paulo está se preparando novamente, o caminho é esse. Às vezes demora um pouquinho, mas você chega. A aceleração vai depender muito do momento em que estejamos vivendo", afirmou.

DANÇA DAS CADEIRAS

Entre a primeira e a segunda rodada do Brasileirão, quatro clubes mudaram de técnico: São Paulo, Corinthians, Flamengo e Coritiba. Nenhuma outra edição da era dos pontos corridos teve tantas trocas de treinador após a primeira rodada.

O maior número anterior havia sido registrado em 2022, quando Marquinhos Santos deixou o América-MG, e Alberto Valentim, o Athletico.

Antes disso e a partir de 2003, nunca havia ocorrido mais de uma mudança de técnico no intervalo entre os dois primeiros jogos do campeonato.

A troca mais recente aconteceu na quinta-feira, no Corinthians. Após a eliminação prematura do Paulista, a derrota para o Remo, na Copa do Brasil, e a derrota para o Argentinos Juniors (ARG) em casa, na quarta-feira, Fernando Lázaro deixou o comando da equipe.

No mesmo dia de sua saída, Cuca foi anunciado. O novo treinador estará à frente do Alvinegro até dezembro de 2023.

Após a derrota para o Flamengo, em sua rodada de estreia no Brasileirão, o Coritiba demitiu Antonio Oliveira. Em 17 partidas no comando do Alviverde, foram sete vitórias, sete empates e três derrotas.

Apesar do bom início, com 11 vitórias consecutivas, o Coritiba não vence há seis partidas.

O Flamengo, que fez seu jogo de estreia com o interino Mario Jorge, fará a sua primeira partida do Brasileirão com o argentino Jorge Sampaoli, contratado para substituir o português Vítor Pereira.

