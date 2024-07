Seleção feminina treina na França a quatro dias da estreia nos Jogos Olímpicos

SELEÇÃO BRASILEIRA

Atleta tem 36 anos e atua pelo Jaraguá (SC), além de acumular passagens na Europa; a Copa do Mundo vai acontecer em setembro e outubro, no Uzbequistão

O Mato Grosso do Sul estará na Copa do Mundo de Futsal, que acontecerá entre 14 de setembro e 6 de outubro, no Uzbequistão. O ala Marcênio, natural de Campo Grande, foi convocado para representar a seleção brasileira durante a competição, primeira participação do atleta no mundial.

Atualmente, o jogador defende as cores do Jaraguá (SC), com 6 gols marcados em 16 jogos nesta temporada. Antes de estar no time catarinense, Marcênio ficou seis meses no Anderlecht (Bélgica) e cinco temporadas no Barcelona (Espanha), um dos melhores clubes do mundo.

Durante sua passagem no clube espanhol, o atleta campo-grandense conquistou 16 títulos, incluindo a Champions League da modalidade, sua segunda da carreira, já que também venceu o torneio continental pela equipe russa Gazprom-Ugra. No Barcelona, além das conquistas, ele jogou 212 partidas e marcou 37 gols.

Em Campo Grande, o jogador atuou na Geração 2000, em 1997, e, posteriormente, passou pelo time do Colégio ABC, ficando até 2007, quando foi para o Santa Fé Futsal, da cidade Santa Fé do Sul (SP), já como atleta profissional.

Em 2024, Marcênio também participou da Copa América e fez parte do elenco campeão contra a Argentina. Na competição, marcou dois gols e uma assistência na campanha perfeita da seleção brasileira. Ao todo, o atleta tem sete gols em 29 jogos com a camisa amarela. Nas redes sociais, o jogador comemorou a convocação e afirmou que realizou um sonho de criança.

Recentemente, no dia 14 de maio, Marcênio foi um dos organizadores do “Jogo das Estrelas", que aconteceu em Campo Grande, e, obviamente, também contribuiu com sua habilidade dentro de quadra. Além do jogador campo-grandense, o evento contou com o craque Falcão, considerado por muitos o maior da história da modalidade, o que também ajudou a ter dois mil espectadores no Ginásio Guanandizão neste dia.

No Uzbequistão, tal qual no futebol, a seleção brasileira vai em busca da sexta estrela e é o maior campeão mundial no futsal (conquistou em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012). Em 2021, na última Copa do Mundo, o Brasil ficou em terceiro lugar, do qual foi derrotado para os rivais argentinos na semifinal.

Neste mundial, a seleção está no grupo B, composto por Cuba, Croácia e Tailândia. Ao todo, foram 15 atletas convocados pelo treinador pelo treinador Marquinhos Xavier, feita nesta quinta-feira (18), mas um será cortado antes da competição. Os jogadores devem se apresentar no dia 10 de agosto, em Nova Friburgo (RJ). A estreia na competição acontece no dia 14 de setembro, às 8h30 (horário de MS), contra Cuba. Confira a convocação completa:

Goleiros

Guitta - Ukhta (RUS)

Roncaglio - Anderlecht (BEL)

Willian - Norilsk Nickel (RUS)

Fixos

Marlon - ElPozzo (ESP)

Neguinho - Palma (ESP)

Lucas Gomes - Magnus (BRA)

Alas

Dyego - Barcelona (ESP)

Marcênio - Jaraguá (BRA)

Marcel - ElPozzo (ESP)

F. Valério - ElPozzo (ESP)

L. Lino - Magnus (BRA)

Arthur - Benfica (POR)

Pivôs

Pito - Barcelona (ESP)

Rafa Santos - El Pozzo (ESP)

Ferrão - Semey (CAZ)

Assine o Correio do Estado