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Brasileirão Série D

Sem vencer na Série D, Operário recebe vice-líder Ivinhema

Com apenas 3 pontos conquistados até aqui, o Galo da Capital corre contra o tempo para se recuperar na competição

João Pedro Zequini

16/05/2026 - 12h00
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Neste sábado (16) a bola rola para mais uma rodada do Campeonato Brasiliero da Série D e essa rodada contará com um duelo estadual entre os times sul-mato-grossenses. O Operário recebe a equipe do Ivinhema, nos Estádio Jacques da Luz. 

Vivendo situações completamente distintas na tabela, a vitória hoje para qualquer equipe significaria muito, para Operário é o respiro que o time precisa, para o Ivinhema o triunfo significa classificação antecipada. 

SITUAÇÕES 

Apesar de ter começado a temporada com tudo e passado mais de 15 jogos invictos no início do ano, o recorte recente do Operário preocupa. 

Desde que demitiu o técnico Paulo Massaro, o time venceu apenas dois jogos e vem de uma sequência de três derrotas seguidas na Série D. 

Na atual edição da Série D, a equipe operariana não sabe o que é vencer, em seis partidas foram três empates e três derrotas, com isso a equipe se distanciou da zona de classificação e já está à cinco pontos do Betim, que ocupa a quarta colocação. 

Do outro lado da moeda está o Ivinhema, que vive uma situação bem diferente do rival estadual. Com uma campanha surpreendente, o Azulão do Vale ocupa a segunda colocação do grupo A11. 

Até aqui na competição foram 11 pontos conquistados, o time soma 3 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. 

E a partida de hoje pode selar a classificação com três rodadas de antecedência. 

Reprodução: Flasfscore 

RETROSPECTO 

Nesta temporada as equipes já se enfrentaram duas vezes, uma pelo campeonato estadual e uma pela Série D. 

No confronto pelo Campeonato Sul-Mato Grossense, quem levou a melhor foi o Operário, que na ocasião jogando fora de casa, bateu o Ivinhema por 3 a 1. 

Já no duelo válido pela Série D, quem levou a melhor foi Azulão do Vale, jogando em seus domínios, no Estádio Saraivão, venceu o Operário por 2 a 0, marcando a primeira derrota do time na competição. 

A bola hoje no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS. 
 

Menos de um minuto

Em jogo da Copa do Brasil, douradense é expulso com 30 segundos em campo

Ferreirinha jogador do São Paulo, entrou no final do primeiro tempo e tomou cartão vermelho logo em seguida

14/05/2026 12h00

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Ferreirinha é expulso com menos de um minuto em campo contra o Juventude

Ferreirinha é expulso com menos de um minuto em campo contra o Juventude Reprodução: Sportv

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Em partida válida pela 5ª fase da Copa do Brasil, o São Paulo foi até Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude e apesar da eliminação do tricolor paulista, mas quem roubou a cena foi o sul-mato-grossense Ferreirinha, que foi expulso com 30 segundos em campo. 

Natural de Dourados, o jogador do São Paulo entrou em campo aos 44 minutos da etapa inicial, para substituir o camisa 10 Luciano e com menos de um minuto em campo, o atleta foi expulso de campo, após agredir o jogador do Juventude, com um tranco nas costas. 

Após a expulsão, o atleta ainda proferiu xingamentos e o clima esquentou nos bastidores, com o dirigente do Tricolor, o ex-jogador Rafinha, proferindo duras palavras ao árbitro da partida. 

Em súmula o Rodrigo José Pereira de Lima, relatou que o Gerente Esportivo disse o seguinte: “Tu não apita mais jogo do São Paulo, tu está de sacanagem”. O árbitro ainda foi chamado de vergonha, pelo atleta expulso. 

A PARTIDA 

O primeiro tempo foi de breves emoções e foi marcado pela expulsão de Ferreirinha, aos 44 minutos. 

O primeiro gol do jogo saiu aos 19 minutos da etapa complementar, após cobrança de escanteio na área do São Paulo, a bola sobrou para o zagueiro Gabriel Pinheiro, que cabeceou livre dentro da área, para tirar o zero do placar. 

O Juventude aproveitou o bom momento na partida e não tirou o pé do acelerador e aos 29 minutos, Raí cruzou a bola na área teleguiada na cabeça de Marcos Paulo, que subiu mais que a defesa são-paulina e ampliou a vantagem. 

Com o resultado de momento, o São Paulo estava dando adeus à competição, mas o tricolor reagiu e diminuiu, após cruzamento de de Bobadilla, Gonzalo Tapia apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes, levando assim a partida para os pênaltis. 

Porém a equipe do Juventude não queria a disputa por pênaltis e aproveitou que estava em vantagem numérica em campo e foi pro ataque. 

Após mais um cruzamento na área da equipe paulista, Luiz Mandaca mandou a bola para o gol depois do rebote do goleiro Rafael. Sacramentando a vitória jaconera e a eliminação do tricolor.
Ao final da partida o time do São Paulo também anunciou a demissão do técnico Roger Machado, que deixa o comando da equipe após 17 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.
 

Mundial

Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim'

Atacante aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, mas ainda não tem presença garantida entre os 26 escolhidos

13/05/2026 23h00

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Foto: Instagram/Reprodução

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O técnico Carlo Ancelotti voltou a comentar a possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo e deixou claro que a decisão dependerá exclusivamente do atacante. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador afirmou que a avaliação sobre o camisa 10 passa principalmente pela condição física apresentada nas próximas semanas.

A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira às vésperas da convocação definitiva para o Mundial. O atacante aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, mas ainda não tem presença garantida entre os 26 escolhidos para disputar o torneio na América do Norte.

Ancelotti destacou que não existem dúvidas sobre a qualidade técnica do jogador, mas ressaltou que o aspecto físico será decisivo para qualquer definição.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", disse.

O treinador italiano chega à seleção em um cenário diferente de antecessores que centralizaram o projeto esportivo em torno de Neymar. Aos 34 anos, o atacante convive com problemas físicos recorrentes e não atua com a camisa Amarelinha desde outubro de 2023.

Mesmo sendo o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, Neymar ainda divide opiniões no país. Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem sua convocação para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Nos bastidores da CBF, a presença do jogador também é tratada com cautela. Além da recuperação física, episódios recentes envolvendo comportamento preocupam dirigentes e membros da comissão técnica. O caso mais recente aconteceu após Neymar dar um tapa em Robinho Jr., situação que aumentou o receio sobre um possível impacto negativo no ambiente da delegação.

A lista definitiva da seleção será anunciada em 18 de maio. Internamente, Ancelotti já teria poucas dúvidas sobre os nomes escolhidos, e a pré-convocação com 55 atletas funciona principalmente como proteção para possíveis trocas em caso de lesão.

Além de Neymar, Ancelotti comentou a situação de Thiago Silva, que tenta disputar sua quinta Copa do Mundo aos 41 anos. O defensor, atualmente no Porto, segue sendo observado pela comissão técnica.

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