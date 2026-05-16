Sem vencer na Série D, Operário recebe vice-líder Ivinhema

Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série D - Reprodução

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Neste sábado (16) a bola rola para mais uma rodada do Campeonato Brasiliero da Série D e essa rodada contará com um duelo estadual entre os times sul-mato-grossenses. O Operário recebe a equipe do Ivinhema, nos Estádio Jacques da Luz.

Vivendo situações completamente distintas na tabela, a vitória hoje para qualquer equipe significaria muito, para Operário é o respiro que o time precisa, para o Ivinhema o triunfo significa classificação antecipada.

SITUAÇÕES

Apesar de ter começado a temporada com tudo e passado mais de 15 jogos invictos no início do ano, o recorte recente do Operário preocupa.

Desde que demitiu o técnico Paulo Massaro, o time venceu apenas dois jogos e vem de uma sequência de três derrotas seguidas na Série D.

Na atual edição da Série D, a equipe operariana não sabe o que é vencer, em seis partidas foram três empates e três derrotas, com isso a equipe se distanciou da zona de classificação e já está à cinco pontos do Betim, que ocupa a quarta colocação.

Do outro lado da moeda está o Ivinhema, que vive uma situação bem diferente do rival estadual. Com uma campanha surpreendente, o Azulão do Vale ocupa a segunda colocação do grupo A11.

Até aqui na competição foram 11 pontos conquistados, o time soma 3 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

E a partida de hoje pode selar a classificação com três rodadas de antecedência.

Reprodução: Flasfscore

RETROSPECTO

Nesta temporada as equipes já se enfrentaram duas vezes, uma pelo campeonato estadual e uma pela Série D.

No confronto pelo Campeonato Sul-Mato Grossense, quem levou a melhor foi o Operário, que na ocasião jogando fora de casa, bateu o Ivinhema por 3 a 1.

Já no duelo válido pela Série D, quem levou a melhor foi Azulão do Vale, jogando em seus domínios, no Estádio Saraivão, venceu o Operário por 2 a 0, marcando a primeira derrota do time na competição.

A bola hoje no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS.

