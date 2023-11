A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou, na manhã de hoje (7), a tabela oficial detalhada das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol feminino. A primeira partida está agendada para o próximo sábado (11). O jogo da volta, será no outro final de semana, dia 19.

O grupo A fechou com Operário na liderança, com 10 pontos. O Corumbaense ficou na segunda colocação, com sete pontos, e garantiu a vaga para as semifinais.

Já no grupo B, o Esporte Clube Comercial venceu todas as partidas e fechou a primeira fase com 12 pontos. A segunda vaga ficou com a equipe do Clube Atlético Pinheiros, com 3 pontos. A Portuguesa (MS) também ficou com três pontos na tabela, mas foi desclassificada pelo saldo de gols.

Semifinais

Segundo a tabela, a primeira partida das semifinais será entre Corumbaense e Comercial, no próximo sábado (11), às 15h, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. Já no Estádio Municipal, em Ribas do Rio Pardo, às 16h, Pinheiros e Operário duelam pela outra vaga na final.

Os jogos de volta estão agendados para acontecer no dia 19 de novembro, com rodada dupla no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. Às 8h, Operário e Pinheiros definem um finalista. Em seguida, às 10h, Comercial e Corumbaense jogam pela segunda vaga na decisão.