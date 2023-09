Serc/UCDB conquista quatro pontos no fim de semana e segue viva na disputa pela classificação na LFF

Brigando por uma classificação na próxima fase da Liga Feminina de Futsal, a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) conquistou quatro pontos dos seis disputados nas duas partidas deste fim de semana.

Na sexta-feira (1º), em partida realizada no Ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco, no Paraná, a equipe sul-mato-grossense empatou com a Unidep/Pato Branco (PR) em 2 a 2. Os gols da Serc/UCDB foram marcados por Luana França e Bruninha.

Já no domingo (3), a Serc/UCDB venceu as Leoas da Serra (SC) de virada, por 4 a 3. Bruninha, Jana, Shirley (contra) e Maysa balançaram as redes.

O jogo, que foi realizado no Ginásio Jones Minosso, em Lages (SC), foi eletrizante e marcado pelas reviravoltas no placar. A vitória sul-mato-grossense foi garantida faltando apenas 38 segundos para o fim do confronto, com direito a golaço. Maysa roubou a bola no meio da quadra, partiu em velocidade, viu a goleira adiantada e teve frieza para dar uma “cavadinha”. A bola encobriu a arqueira adversária e morreu no fundo da rede.

Com o desempenho nos últimos jogos fora de casa, a Serc/UCDB tem agora 10 pontos (10 jogos: duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas) e ocupa o nono lugar na tabela, apenas uma posição atrás da zona de classificação à próxima fase.

Segundo o regulamento da LFF, os oito melhores clubes, entre 12 participantes, classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta. Iniciado no dia 8 de abril, o campeonato conhecerá o campeão em 18 de novembro.

O último compromisso da Serc/UCDB na primeira fase será no dia 16 de setembro, diante da ADEF/APCEF (DF), que ocupa o 11º lugar na tabela. O jogo acontecerá no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, às 16 horas. Para se classificar às quartas, a equipe sul-mato-grossense precisa vencer ou empatar, mas mesmo assim dependerá de resultados de outros jogos da rodada.

A classificação da LFF está assim:

Taboão Magnus/SP (1º lugar – 25 pontos), Stein Cascavel/PR (2º – 23 pontos), Barateiro Havan/SC (3º – 17 pontos), Londrina/PR (4º – 17 pontos), Female/Unochapecó/SC (5º – 16 pontos), Telêmaco Borba/PR (6º – 14 pontos), Leoas da Serra/SC (7º – 12 pontos), São José/SP (8º – 11 pontos), Serc/UCDB/MS (9º – 10 pontos), Unidep/Pato Branco/PR (10º – 7 pontos), ADEF/DF (11º – 7 pontos) e Guibon Foods/Cianorte/PR (12º – 5 pontos).

A equipe conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

