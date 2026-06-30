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Haaland decide, Noruega vence Costa do Marfim e vai pegar o Brasil

Astro norueguês chega a cinco gols e briga pela artilharia do Mundial

agência brasil

30/06/2026 - 15h32
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A Noruega será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (30), a seleção escandinava superou a Costa do Marfim por 2 a 1 em Dallas, e terá pela frente a equipe brasileira no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.

A estrela de Erling Haaland brilhou. Bem marcado ao longo do jogo, o atacante mostrou que precisa de poucas chances para ser letal. O camisa 9 balançou as redes pela quinta vez na Copa, a um de se igualar o craque argentino Lionel Messi, artilheiro da competição. Pai do astro norueguês, o ex-lateral Alf-Inge Haaland estava no estádio e se emocionou.

O Brasil terá pela frente a única seleção que nunca derrotou na história. Em quatro jogos, são dois empates e dois triunfos noruegueses. O último foi justamente em uma Copa do Mundo. Em 1998, na França, os escandinavos ganharam por 2 a 1, de virada, pela fase de grupos.

Eficiência escandinava

Apesar de controlar o jogo durante a maior parte do primeiro tempo, a Costa do Marfim pecou na conclusão das jogadas. Foram duas chances claras desperdiçadas.

Aos 20 minutos, o lateral Ghislain Konan invadiu a área na esquerda, driblou o zagueiro Marcus Pedersen e chutou rasteiro, rente à trave direita, pelo lado de fora da rede. Sete minutos depois, Yan Diomandé cruzou pela esquerda, o também atacante Nicolas Pépé escapou do lateral David Wolfe e finalizou na pequena área, mas pegou muito mal.

Quando conseguiu se desvencilhar da pressão marfinense, a Noruega saiu na frente. Aos 38 minutos, o meia Martin Odegaard abriu para Antonio Nusa pela esquerda. O atacante entrou na área, levou para a perna direita e acertou o ângulo do goleiro Yahia Fofana, que nada pôde fazer.

O brilho do artilheiro

A etapa final foi ainda mais movimentada, com os Elefantes se lançando ao ataque. Aos nove minutos, o lateral Guéla Doué dominou a bola na entrada da área pela direita e chutou forte. A bola explodiu no zagueiro Torbjørn Heggem. Na sobra, na cara do gol, Pépé bateu e o goleiro Orjan Nyland fez uma bela defesa.

A Noruega, tentando administrar a vantagem, saía apenas em contra-ataques. Em um deles, aos 20 minutos, Odegaard colocou na área, o atacante Alexander Sorloth desviou de cabeça e Heggem chegou finalizando, livre, mas o ponta Amad Diallo salvou em cima da linha.

O próprio Diallo foi quem deixou tudo igual. Aos 28 minutos, o atacante tabelou com Pépé pela direita, driblou Wolfe, deixou o meia Sander Berge no chão e mandou para as redes, marcando um golaço.

A Costa do Marfim, então, foi quem recuou, dando campo para a Noruega atacar, tentando aproveitar a velocidade dos homens de frente às costas da marcação. A estratégia não funcionou. Aos 40 minutos, Oscar Bobb lançou em profundidade o também meia Patrick Berg, que, na área, tocou na esquerda para Haaland decidir a classificação escandinava.

copa do mundo

Conheça Noruega e Costa do Marfim, possíveis adversários do Brasil

Próximo jogo da seleção brasileira será no domingo

29/06/2026 23h00

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Noruega é um dos possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo

Noruega é um dos possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo Foto: Fifa

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Depois de vencer por 2 a 1 o jogo contra o Japão, nesta segunda-feira (29), o Brasil terá pelo caminho na Copa do Mundo a Noruega ou a Costa do Marfim nas oitavas de final. O próximo jogo da seleção brasileira será domingo (5), às 17h. 

O adversário da equipe de Carlo Ancelotti será o vencedor da partida que terá o atacante norueguês Erling Haaland em campo, contra o time sul-americano, às 14h.  

O jogador, que faz sua primeira Copa, já fez quatro gols em duas partidas na competição, mas foi poupado do último jogo, contra a França, quando a Noruega perdeu por 4 a 1.  

A equipe já estava classificada, depois de golear o Iraque por 4 a 1 e derrotar o Senegal por 3 a 2. A equipe passou para a segunda fase na vice-liderança do Grupo I. 

No jogo contra a Costa do Marfim, que será disputado em Dallas, nos Estados Unidos, o técnico norueguês Stale Solbakken garantiu que Haaland entrará em campo como titular. Ele recolocou a Noruega no circuito do Mundial depois de quase três décadas. 

Além de grande pontuador, o jogador também fez história ao usar na camisa da seleção da Noruega, desde 2025, o nome da mãe, Gry Marita Braut. Ela também foi atleta, uma lenda do heptlato e campeã nacional nas décadas de 1980 e 1990. 

"A Noruega é a favorita e vem com o 'cometa Halland'", brincou a comentarista de esporte da Rádio Nacional e da TV Brasil Luciana Zogaib.

Ele avalia que o Brasil precisará redobrar a marcação, se for o caso, e frear o centroavante. 

A mesma opinião tem a outra comentarista esportiva da TV Brasil Rachel Motta. Ela alerta para as jogadas aéreas do time, além do sistema defensivo.  

“Essas jogadas foram uma das apostas da seleção norueguesa, inclusive, buscando o Halland, por conta da estatura do time, acima da média [dos jogadores do mundial]", avalia. 

A Costa do Marfim também não é um time fraco, analisa Zogaib. "É um time com bastante movimentação e velocidade, da escola africana de futebol", explica. 

A equipe ficou em segundo lugar no Grupo E e, apesar da competência, perdeu para Alemanha, depois de uma vitória de 1 a 0 contra o Equador e 2 a 0 contra Curaçau. 

A Costa do Marfim é liderada por Yan Diomandé, um dos destaques deste Mundial. Durante o torneio, ele é negociado pelo Paris Saint-Germain, um dos maiores times europeus. Hoje, ele joga na Alemanha e viralizou nas redes, recentemente, ao publicar uma carta para a irmã mais nova, Roxane Diomandé,  morta em circunstâncias suspeitas, em 2025. Ele fala sobre a importância dela para superar a pobreza e no sucesso de sua carreira profissional. 

De acordo com a comentarista Rachel Motta, a Costa do Marfim tem uma equipe "com equilíbrio coletivo", o que explica sua eficiência.  

"O time não sofreu goleadas, levou só três gols e marcou quatro, e tem um sistema de marcação e contra-ataque ofensivo, veloz e potente", destaca. 

A equipe foi a vencedora a Copa Africana das Nações (CAN) em 2024.  

Copa do Mundo

Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo

Orlando Gill brilha nas cobranças, Enciso marca no tempo normal e seleção paraguaia derruba uma das favoritas ao título após duelo dramático nos Estados Unidos

29/06/2026 20h14

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Foto: Divulgação FIFA

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O Paraguai escreveu um dos capítulos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29). Em uma atuação marcada pela disciplina tática, resistência defensiva e frieza nas penalidades, a seleção sul-americana eliminou a Alemanha ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, garantindo vaga nas oitavas de final do Mundial.

Considerada uma das favoritas ao título, a equipe alemã dominou a posse de bola durante boa parte do confronto disputado em Foxborough, nos Estados Unidos, mas encontrou enormes dificuldades para superar a organização defensiva montada pelo técnico Gustavo Alfaro.

Quando conseguiu criar oportunidades claras, esbarrou na grande atuação do goleiro Orlando Gill, protagonista da classificação paraguaia.

Mesmo pressionado durante a maior parte da etapa inicial, o Paraguai mostrou eficiência no momento decisivo.

Aos 42 minutos, Julio Enciso apareceu na área para completar de cabeça uma jogada construída pela direita e abriu o placar, levando a vantagem mínima para o intervalo e aumentando a pressão sobre os europeus.

A Alemanha voltou mais agressiva para o segundo tempo e conseguiu o empate logo aos 54 minutos. Após cruzamento de Florian Wirtz, Kai Havertz desviou de cabeça e deixou tudo igual.

O gol intensificou o domínio alemão, que passou a rondar a área adversária em busca da virada, enquanto o Paraguai apostava nos contra-ataques e na solidez do sistema defensivo.

Nem mesmo a prorrogação foi suficiente para separar as duas seleções. Os alemães chegaram a balançar as redes novamente, mas o lance acabou invalidado após revisão do árbitro de vídeo, que identificou falta sobre o goleiro Orlando Gill na origem da jogada.

A decisão manteve o empate e levou a definição para a disputa por pênaltis.

Disputa por pênaltis

A classificação paraguaia foi definida em uma dramática disputa por pênaltis. Logo na primeira cobrança, Kai Havertz parou em defesa de Orlando Gill, que acertou o canto e deu vantagem ao Paraguai.

Foto: Divulgação FIFA

Maurício converteu na sequência, enquanto Joshua Kimmich e Jamal Musiala mantiveram a Alemanha viva ao balançarem as redes.

Pelo lado paraguaio, Gustavo Gómez e Matías Galarza também foram precisos. A emoção aumentou quando Nick Woltemade teve sua cobrança defendida por Gill, mas Antonio Sanabria desperdiçou a oportunidade de encaminhar a classificação ao chutar para fora.

Nadiem Amiri voltou a igualar a disputa, e Fabián Balbuena viu Manuel Neuer defender sua cobrança, levando a decisão para as alternadas.

Na série decisiva, Jonathan Tah isolou a penalidade alemã, abrindo caminho para que José Canale convertesse a cobrança seguinte e garantisse a vitória por 4 a 3, confirmando a classificação

Foto: Divulgação FIFA

O resultado representa uma das maiores surpresas da fase eliminatória da Copa do Mundo até o momento e reforça o bom momento vivido pela seleção comandada por Gustavo Alfaro.

Com uma campanha baseada na consistência defensiva, intensidade e eficiência nos momentos decisivos, o Paraguai segue vivo na disputa pelo título e enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre França e Suécia.

Para a Alemanha, a eliminação precoce amplia a frustração de uma geração que chegou ao Mundial cercada de expectativas.

Apesar da superioridade em posse de bola e volume ofensivo, os alemães voltaram a sofrer com a falta de eficiência nas finalizações e pagaram caro pelos erros na disputa por pênaltis, encerrando sua participação antes do esperado.

Ficha técnica - Alemanha x Paraguai

Competição: Copa do Mundo 2026 - segunda fase
Data: 29 de junho de 2026
Horário: 17h30 (de Brasília)
Local: Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos
Árbitro: Jalal Jayed, do Marrocos

Placar: Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai
Gols: Enciso, aos 41 minutos do 1º tempo; Havertz, aos 8 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Cubas e Galarza, do Paraguai; Havertz e Musiala, da Alemanha

Alemanha: Neuer; Kimmich, Rüdiger (Thiaw), Tah e Brown; Pavlovic (Anton), Nmecha (Goretzka), Wirtz (Amiri) e Sané (Woltemade); Undav (Musiala) e Havertz.
Técnico: Julian Nagelsmann.

Paraguai: Gill; Cáceres (Ojeda), Gómez, Canale e Alonso (Balbuena); Cubas, Bobadilla (Sanabria) e Galarza; Almirón (Velázquez), Enciso (Maurício) e Ávalos.
Técnico: Gustavo Alfaro.

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