Sorteio da maior Mega da Virada da história acontece nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (31) a Mega da Virada, que neste ano pagará R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas. O prêmio será o maior de toda a história da modalidade.

De acordo com a Caixa, considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, a premiação total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão.

Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula, sendo assim, caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem os cinco números. Caso ninguém acerte, será dividido entre os que acertaram quatro, e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 11 de dezembro, e podem ser feitas até as 17h (horário de Mato Grosso do Sul) desta terça-feira (31). O sorteio será realizado no mesmo dia, às 19h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Como apostar?

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou no site e aplicativo da Caixa. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.

PELO SITE

Acesse o site Loterias Online.

Confirme se tem mais de 18 anos.

Depois, clique em "acessar", no canto superior direito.

Se for o primeiro acesso, cadastre-se.

Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha.

Role a tela para baixo e, na opção da Mega da Virada, clique no ícone "Aposte Agora!".

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha.

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo.

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito.

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra.

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta".

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas".

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada.

PELO APP

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS;

Após a introdução, faça login ou cadastre-se;

Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em "aposte";

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha;

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela;

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas";

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento";

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança";

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Veja os valores:

Dezenas apostadas Preço (R$) 6 5 7 35 8 140 9 420 10 1.050 11 2.310 12 4.620 13 8.580 14 15.015 15 25.025 16 40.040 17 61.880 18 92.820 19 135.666 20 193.800

COMO FAZER BOLÃO PARA A MEGA DA VIRADA 2024?

Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país;

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente;

Os bolões têm valor mínimo de R$ 15 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas;

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta.

