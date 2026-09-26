Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

NBA

Stephen Curry acerta renovação com o Golden State Warriors e abre mão de R$ 107 milhões

Segundo informações da "ESPN" dos Estados Unidos, o armador receberá U$ 116 milhões (aproximadamente R$ 620 milhões) com o novo acordo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/09/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O astro Stephen Curry, de 38 anos, acertou a extensão do contrato com o Golden State Warriors por mais duas temporadas. Segundo informações da "ESPN" dos Estados Unidos, o armador receberá U$ 116 milhões (aproximadamente R$ 620 milhões) com o novo acordo, e tem a player option para 2028/29, que garante ao atleta a opção de exercer ou não o último ano do vínculo.

Com a renovação, o atleta aceitou abrir mão de aproximadamente U$ 20,7 milhões (em torno de R$ 107 milhões) em relação ao teto do que poderia receber, e garante a permanência no clube até 2027/28, podendo escolher se estender para a temporada seguinte. A redução traz um alívio financeiro ao Golden State a partir da próxima offseason, período em que as franquias movimentam os bastidores com as trocas de jogadores.

Principal nome da história dos Warriors, Stephen Curry vai iniciar sua 18ª temporada na NBA e tenta retomar aos melhores dias pela equipe da Califórnia, após enfrentar diversas lesões na última sessão. A franquia entrou em quadra 84 vezes e o astro participou de pouco mais da metade, com 43 partidas.

O gerente geral da franquia, e ex-jogador da NBA, Mike Dunleavy, falou sobre a renovação do vínculo de Curry. "Não poderíamos estar mais contentes ao chegar a um acordo com Steph e aumentar sua histórica carreira com o Warriors". "Nunca houve um rosto melhor para uma franquia do esporte profissional, seja dentro ou fora de quadra, que Stephen Curry com o Warriors".

Stephen Curry foi escolhido no Draft da NBA em 2009, na 7ª posição geral, pelo próprio Golden State Warriors. Em quase 20 anos pela equipe, o armador tem quatro títulos da NBA e foi duas vezes MVP da temporada regular e tem um MVP das Finais. Também é o maior pontuador de bolas de três pontos da história da principal competição de basquete do planeta.

Ainda resta a definição do futuro do ala Jimmy Butler, que está no último ano de contrato. O jogador de 38 anos chegou ao clube em fevereiro de 2025, envolvido em uma troca de cinco franquias e sete atletas. O atual vínculo tem vencimentos na casa de US$ 121 milhões.

Outro símbolo do clube, Draymond Green, de 36 anos, assinou a extensão do contrato em junho, com valores máximos de aproximadamente U$ 28 milhões (cerca de R$ 145 milhões).

Novo ciclo

Brasil reinicia caminhada pelo hexa com amistoso contra Austrália

Seleção terá outro jogo com os anfitriões e mais um contra a Índia

24/09/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Continue Lendo...

Oitenta e dois dias. Esse é o intervalo entre a eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da última Copa do Mundo, e o primeiro compromisso do ciclo rumo ao próximo Mundial, na Espanha, em Portugal, no Marrocos, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

A caminhada rumo à sexta estrela recomeça nesta sexta-feira (25), na Austrália, em amistoso contra a seleção da casa. A bola rola às 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.

O técnico Carlo Ancelotti não fez mistério e confirmou a equipe titular deste que é o primeiro de uma sequência de três amistosos. Além da partida desta sexta, o Brasil faz outro jogo diante dos australianos na terça-feira (7), em Brisbane, no Suncorp Stadium, novamente às 7h. No dia 3 de outubro, os brasileiros visitam a Índia no Salt Lake Stadium, em Calcutá, a partir das 11h.

A seleção canarinho inicia o ciclo rumo à Copa de 2030 com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior. Sete deles estiveram no Mundial deste ano, realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

As exceções são o goleiro Hugo Souza, o atacante Estêvão, o lateral-direito Matheuzinho e o zagueiro Vitor Reis. Os dois últimos, respectivamente defensores de Corinthians e Manchester City (Inglaterra), terão a primeira chance de vestir a camisa da seleção masculina principal.

Mais oito jogadores podem estrear pelo Brasil nesta sexta: os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os zagueiros Arthur Dias e Jair, o lateral-esquerdo Mauro Júnior, o meia Gabriel Bontempo e os volantes Breno Bidon e Martinelli. Próximo de fazer 25 anos, este último é segundo o mais velho entre os novatos da convocação, atrás somente de Matheuzinho (26 anos).

"Não é que começamos um novo trabalho, continuamos o trabalho feito até um ano e tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade. Acho que esses jogos aqui na Austrália são muito boas oportunidades para os jovens que temos aqui", disse Ancelotti, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), em Townsville.

"Temos o objetivo de achar novos jogadores, uma nova geração para as próximas Copa do Mundo e Copa América", concluiu o técnico, repetindo o discurso adotado após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, em Nova Jersey (Estados Unidos), que eliminou o Brasil do Mundial, sacramentando a pior campanha desde 1990.

O Brasil tem ampla vantagem em jogos contra a Austrália. São seis vitórias, um empate (sem gols) e uma derrota por 1 a 0, na disputa pelo terceiro lugar da Copa das Confederações de 2001, em Ulsan (Coreia do Sul). Em edição anterior do torneio, na Arábia Saudita, em 1997, as seleções decidiram o título e teve goleada brasileira por 6 a 0 em Riad. Na ocasião, os atacantes Ronaldo e Romário fizeram três gols cada.

A última vez em que os dois países se encontraram foi no dia 13 de junho de 2017, também na Austrália. Em Melbourne, o Brasil venceu por 4 a 0, com o zagueiro Thiago Silva e os atacantes Taison e Diego Souza (duas vezes) balançando as redes. O primeiro gol dele, aos dez segundos de jogo, é o mais rápido da história da seleção canarinho.

Paralisados cerebrais

Pela terceira vez, campo-grandense representa o Brasil no Mundial de PC

Atleta do Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa, Matheus Cardoso disse que seleção brasileira vai brigar pela medalha de ouro inédita

24/09/2026 15h45

Compartilhar
Matheus Cardoso destacou que Brasil vai em busca de ouro inédito na categoria

Matheus Cardoso destacou que Brasil vai em busca de ouro inédito na categoria Foto: Arquivo Pessoal

Continue Lendo...

Pela terceira vez, o campo-grandense Matheus Aparecido Cardoso, atleta do Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa (Caira-MS) representará o Brasil na Copa do Mundo de Paralisados Cerebrais, competição que acontece entre os dias 14 e 25 de outubro, em Atlanta, nos Estados Unidos. 

Bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, disputa seu terceiro mundial consecutivo com a seleção brasileira. Em busca da medalha de ouro inédita para o país, foi terceiro colocado em 2022 e 4° em 2024, mundiais disputados em Salou, na Espanha. 

Ao Correio do Estado, o atleta de 29 anos destacou a força da modalidade na Capital, uma vez que o clube campo-grandense é o atual campeão brasileiro da categoria. 

"A gente tem boas chances, mas temos que ter os pés no chão porque é uma competição curta, um tropeço muda tudo, estamos confiantes em um ótimo mundial", destacou Matheus Aparecido. 

Único convocado que atua em Mato Grosso do Sul, disse que o momento vivido pela seleção brasileira é de completa reformulação, contudo, aguarda outros sul-mato-grossenses já nas próximas convocações. 

"A modalidade está passando por uma reformulação. Acredito que apesar de só ter eu de atleta [de MS] neste momento, tenho certeza que em breve teremos mais atletas", destacou.

O Brasil compõe o Grupo B ao lado de Espanha Chile e Austrália. Anfitriões,os  Estados Unidos são cabeças de chave no grupo A ao lado de Holanda, Canadá e Escócia.

O Grupo C é composto por Inglaterra, Irlanda, Japão e Indonésia.  A seleção brasileira estreia dia 15 contra os australianos. Os jogos serão disputados no Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, complexo esportivo situado na Geórgia. 

Neste momento os 14 convocados estão em fase final de preparação no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. De lá, seguem para o Rio de Janeiro, onde dia 10 de outubro embarcam para a competição.

Matheus Cardoso destacou que Brasil vai em busca de ouro inédito na categoria  

Matheus Cardoso / Foto: Ande na Rede 

Chaveamento

  • Grupo A - Estados Unidos, Holanda, Canadá e Escócia 
  • Grupo B - Espanha, Brasil, Chile, Austrália
  • Grupo C - Inglaterra, Irlanda, Japão, Indonésia 

Convocados

  • Ângelo Matheus dos Santos Mota
  • Breno de Albuquerque Teixeira
  • Daniel Gonçalves Rodrigues
  • Gabriel Ângelo de Araújo
  • Gabriel Dacorso Hayden
  • Gabriel de Souza Borges
  • João Batista de Araújo
  • José Mário M. dos Santos Lima
  • João Victor Batista Cortes
  • Lucas Henrique da Silva
  • Matheus Aparecido Cardoso de Souza
  • Thiago Pereira Moura
  • Vinícius Ribeiro Araújo
  • Vitor Rangel Martins Freitas Dutra

Base forte 

Em 2022, o Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa levou cinco atletas ao Campeonato Mundial de Paralisados Cerebrais. Heitor Camposano, Jefferson Luiz, Moacir Silva, Cesar Batista e Matheus Cardoso, convocado da vez.  Na ocasião, Marcos Ferreira, bronze nas paralimpíadas do Rio em 2016, treinador do Caira, viajou como treinador de goleiros, sua posição de origem. 

Auxiliar técnico nesta edição, disse que as expectativa são as melhores possíveis.

"Fomos referência por muito tempo na modalidade. Esta é uma competição tão grandiosa e como sempre vai ser um orgulho representar nossa pátria", destacou o treinador. 

Retrospecto

Na Copa do Mundo de Futebol PC, a seleção brasileira busca seu primeiro título mundial na categoria adulto. Na última edição, realizada em 2024 , o Brasil ficou em 4° lugar, sendo derrotado na semifinal pela Holanda. 

Em 2022, foi terceira colocada após vencer os Estados Unidos, anfitriões da vez. 

O Brasil chegou a ser vice-campeão da Copa em 2003 e 2013, quando a modalidade se chamava futebol de sete paralímpico.

Em outras três edições da Copa do Mundo, a seleção brasileira também terminou na terceira colocação, nas campanhas de 1998, 2001 e 2015. 

Modalidade

No futebol PC, os atletas são divididos em três classes: FT1, FT2 e FT3. A classe FT1 é composta por atletas com maior comprometimento físico. Por regra, cada equipe deve ter pelo menos um desses atletas em campo. A classe FT2 – composta por Matheus Cardoso – integra atletas com comprometimento médio.

Por fim, a classe FT3 reúne os jogadores com menor grau de paralisia. O jogo permite que apenas um atleta da classe FT3 esteja no gramado por time.

*Atualizado às 16h15

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira
Expansão do Varejo

/ 1 dia

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

2

Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa
Mistura eficaz

/ 1 dia

Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa

3

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico
infiltrados

/ 1 dia

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3789, sexta-feira (25/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3789, sexta-feira (25/09): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7127, sexta-feira (25/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7127, sexta-feira (25/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 2 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta