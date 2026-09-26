Stephen Curry acerta renovação com o Golden State Warriors e abre mão de R$ 107 milhões

O astro Stephen Curry, de 38 anos, acertou a extensão do contrato com o Golden State Warriors por mais duas temporadas. Segundo informações da "ESPN" dos Estados Unidos, o armador receberá U$ 116 milhões (aproximadamente R$ 620 milhões) com o novo acordo, e tem a player option para 2028/29, que garante ao atleta a opção de exercer ou não o último ano do vínculo.
Com a renovação, o atleta aceitou abrir mão de aproximadamente U$ 20,7 milhões (em torno de R$ 107 milhões) em relação ao teto do que poderia receber, e garante a permanência no clube até 2027/28, podendo escolher se estender para a temporada seguinte. A redução traz um alívio financeiro ao Golden State a partir da próxima offseason, período em que as franquias movimentam os bastidores com as trocas de jogadores.
Principal nome da história dos Warriors, Stephen Curry vai iniciar sua 18ª temporada na NBA e tenta retomar aos melhores dias pela equipe da Califórnia, após enfrentar diversas lesões na última sessão. A franquia entrou em quadra 84 vezes e o astro participou de pouco mais da metade, com 43 partidas.
O gerente geral da franquia, e ex-jogador da NBA, Mike Dunleavy, falou sobre a renovação do vínculo de Curry. "Não poderíamos estar mais contentes ao chegar a um acordo com Steph e aumentar sua histórica carreira com o Warriors". "Nunca houve um rosto melhor para uma franquia do esporte profissional, seja dentro ou fora de quadra, que Stephen Curry com o Warriors".
Stephen Curry foi escolhido no Draft da NBA em 2009, na 7ª posição geral, pelo próprio Golden State Warriors. Em quase 20 anos pela equipe, o armador tem quatro títulos da NBA e foi duas vezes MVP da temporada regular e tem um MVP das Finais. Também é o maior pontuador de bolas de três pontos da história da principal competição de basquete do planeta.
Ainda resta a definição do futuro do ala Jimmy Butler, que está no último ano de contrato. O jogador de 38 anos chegou ao clube em fevereiro de 2025, envolvido em uma troca de cinco franquias e sete atletas. O atual vínculo tem vencimentos na casa de US$ 121 milhões.
Outro símbolo do clube, Draymond Green, de 36 anos, assinou a extensão do contrato em junho, com valores máximos de aproximadamente U$ 28 milhões (cerca de R$ 145 milhões).