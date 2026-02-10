Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Duelo

Time da fronteira pode enfrentar dupla ex-Flamengo na Libertadores

Clube avança de fase em caso de empate ou vitória simples nesta quarta-feira

Alison Silva

Alison Silva

10/02/2026 - 15h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em caso de empate ou vitória diante do Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira (11), o Club Sportivo 2 de Mayo, time do lado paraguaio da fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã pode enfrentar dois ex-flamenguistas já na 2ª fase da Copa Libertadores. 

Em partida bastante truncada e com poucas oportunidades, a vantagem do clube "pedrojuanino", estreante na competição, foi construída no último dia 4, gol solitário de Acosta aos 39' do segundo tempo, vitória marcante para os quase 23 mil presentes no Estádio Rio Parapity, localizado há seis minutos de distância com a fronteira brasileira. 

Fora de casa, o clube paraguaio vai a Lima em busca da classificação, e caso avance à segunda ronda do certame, enfrentará o Sporting Cristal, equipe da mesma cidade do adversário atual e atual clube dos ex-flamenguistas Felipe Vizeu e Gabriel. Comandados pelo também brasileiro Paulo Autuori, ambos chegaram recentemente ao clube peruano.

Com 11 jogos e 3 gols marcados pelo novo clube, Felipe Vizeu disputou parte da última temporada pelo Remo. Com valor estimado em R$ 2 milhões, o centroavante de 28 anos foi revelado pelo clube carioca, onde fez 75 jogos e marcou 20 gols.  

Destaque do Mirassol por três temporadas, o meio-campista experiente Gabriel, de 35 anos, assinou por uma temporada com o clube, onde chega com status de "craque" após ótimos números pelo clube do interior paulista. Com passagens por Sport e Bahia, o jogador foi campeão da Copa do Brasil pelo rubro-negro, onde esteve entre 2013 e 2017 e entrou em campo em 205 oportunidades e marcou 22 gols. 

Competição

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros na etapa anterior à fase de grupos. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio que será realizado no dia 18 de março.

As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

*Saiba

Com transmissão dos canais ESPN, o confronto desta quarta-feira será disputado no Estádio Alejandro Villanueva, às 20h30, hora de MS. 

Assine o Correio do Estado

Esportes

Rony marca pela primeira vez, Santos supera Noroeste e reage no Paulistão

Com a vitória, o Santos afastou qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Paulista

08/02/2026 23h00

Compartilhar
Rony marca pela primeira vez, Santos supera Noroeste e reage no Paulistão

Rony marca pela primeira vez, Santos supera Noroeste e reage no Paulistão Divulgação

Continue Lendo...

O Santos afastou qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Paulista e voltou a olhar para a parte de cima da tabela ao vencer o Noroeste por 2 a 1, neste domingo, no estádio Alfredo Castilho, pela sétima rodada. O destaque ficou por conta de Rony, que marcou de peito o seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Com o resultado, o Peixe encerrou uma sequência de cinco tropeços consecutivos na competição, chegou aos nove pontos e passou a sonhar com uma vaga no G-8. Já o Noroeste, que soma sete, segue pressionado e ainda envolvido na luta contra o rebaixamento.

O Santos começou a partida em ritmo intenso. Logo aos três minutos, Igor Vinícius acionou Miguelito na entrada da área, e o meia encontrou Escobar avançando pela esquerda. O lateral finalizou, a bola desviou no zagueiro Carrerete e enganou o goleiro Luiz Daniel, abrindo o placar.

A equipe santista seguiu com maior posse de bola e quase ampliou na sequência, mas teve um gol anulado por impedimento. O Noroeste, que pouco havia produzido ofensivamente, foi eficiente na bola parada e conseguiu o empate na sua única finalização na etapa inicial.

Após cobrança de escanteio, Carrerete subiu bem e se redimiu do desvio no primeiro gol ao cabecear para o fundo das redes.

Mesmo após o empate, o Santos manteve o controle do jogo e voltou a pressionar. A insistência deu resultado ainda no primeiro tempo, quando Igor Vinícius cruzou pela direita e Rony apareceu bem posicionado para tocar de peito e recolocar o time alvinegro em vantagem, marcando seu primeiro gol pelo clube.

Depois de sofrer o segundo gol, o Noroeste passou a se arriscar mais no ataque e chegou a criar algumas oportunidades, mas esbarrou na defesa santista. Antes do intervalo, o time da casa ainda ficou em situação delicada com a expulsão do meio-campista Thiago Lopes, que recebeu cartão vermelho após um carrinho em Zé Ivaldo.

No segundo tempo, o Santos manteve o controle da partida, mas encontrou dificuldades para transformar a superioridade numérica em chances claras. Com mais posse de bola, o Peixe empurrou o Noroeste para o campo de defesa, porém esbarrou na falta de criatividade e em erros no último passe.

O Noroeste, por sua vez, se fechou completamente e passou a apostar quase exclusivamente nos contra-ataques, tentando aproveitar algum espaço deixado pelo adversário. Nos minutos finais, o time de Bauru criou a sua melhor chance, com Carlão, mas a cabeçada foi caprichosamente para fora.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE 1 X 2 SANTOS

NOROESTE - Luiz Daniel; Yuri Ferraz, Pedro Carrerete, Ronaldo Alves (Léo Tocantins), Carlinhos e Sanchez (Leocovick); Tauã (Rafael Silva), Cristiano (Igor) e Thiago Lopes; Diego Mathias (Marlyson) e Carlão. Técnico: Guilherme Alves.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Vini Lara); João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal (Rollheiser) e Miguelito (Nadson); Rony (Thaciano) e Gabigol (Lautaro Diaz). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Escobar, aos três, Pedro Carrerete, aos 15, e Rony, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tauã (Noroeste); Igor Vinicius e Miguelito (Santos)

CARTÃO VERMELHO - Thiago Lopes (Noroeste)

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Alfredo Castilho, em Bauru (SP)

Esportes

Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais

A partida acontece no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília)

08/02/2026 19h00

Compartilhar
Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais

Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais Divulgação

Continue Lendo...

A programação musical do Super Bowl LX vai reunir nomes populares do rock e do pop latino neste domingo, 8, com apresentações espalhadas ao longo da noite. Além da final da NFL entre New England Patriots e Seattle Seahawks, o evento terá shows no pré-jogo e o tradicional espetáculo do intervalo, que neste ano ficará por conta de Bad Bunny.

A partida acontece no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao Super Bowl ao vivo

O jogo será transmitido pelos canais ESPN e SporTV 2 e pelos streamings DAZN e Disney+, com pré-jogo a partir das 19h30. O ge tv também acompanha o evento ao vivo no YouTube, com cobertura desde as 18h30.

Já a TV Globo exibirá os melhores momentos do confronto e deve mostrar o show do intervalo completo após o BBB 26, às 0h15.

Green Day abre a noite de apresentações

Antes da bola oval rolar, o Super Bowl começa a aquecer o estádio com uma apresentação do Green Day, escalado para comandar a cerimônia oficial de abertura. O grupo sobe ao palco às 20h, abrindo a sequência musical do evento.

Charlie Puth canta o hino nacional

A programação segue com um momento tradicional da final da NFL: o hino dos Estados Unidos. A performance será feita por Charlie Puth, cantor e produtor que coleciona sucessos como Attention, We Don’t Talk Anymore e See You Again.

Brandi Carlile e Coco Jones completam o pré-jogo

Outras duas apresentações estão previstas antes do início do jogo. Brandi Carlile interpreta America the Beautiful, enquanto Coco Jones canta Lift Every Voice and Sing, música que também costuma integrar cerimônias esportivas no país

Que horas começa o show do intervalo do Super Bowl?

A atração mais aguardada da noite será o show do intervalo, comandado por Bad Bunny, que terá cerca de 13 minutos de apresentação. O cantor deve levar ao palco faixas do álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, vencedor do Grammy de Álbum do Ano de 2025.

O show do intervalo, no entanto, não acontece no horário fixo do início do evento. Ele só começa depois do segundo tempo, já que as partidas da NFL são divididas em quatro períodos de 15 minutos.

Como o cronômetro do futebol americano não é corrido e costuma parar diversas vezes, o tempo total do jogo pode se estender. Em média, dois períodos levam cerca de 1h30 para serem concluídos. Por isso, quem quiser assistir apenas ao intervalo pode ligar a TV por volta das 22h (horário de Brasília).

Bad Bunny está em turnê mundial e fez uma pausa na agenda para participar do Super Bowl. Na sequência, ele vem ao Brasil para dois shows marcados para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio

2

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco
Investimento

/ 2 dias

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6949, segunda-feira (09/02)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6949, segunda-feira (09/02)

5

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 327, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 327, sábado (07/02); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional