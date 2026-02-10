Time da fronteira pode enfrentar dupla ex-Flamengo na Libertadores

Acosta, autor do gol do 2 de Mayo no primeiro confronto contra o Alianza Lima - Foto: Divulgação / Libertadores

Em caso de empate ou vitória diante do Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira (11), o Club Sportivo 2 de Mayo, time do lado paraguaio da fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã pode enfrentar dois ex-flamenguistas já na 2ª fase da Copa Libertadores.

Em partida bastante truncada e com poucas oportunidades, a vantagem do clube "pedrojuanino", estreante na competição, foi construída no último dia 4, gol solitário de Acosta aos 39' do segundo tempo, vitória marcante para os quase 23 mil presentes no Estádio Rio Parapity, localizado há seis minutos de distância com a fronteira brasileira.

Fora de casa, o clube paraguaio vai a Lima em busca da classificação, e caso avance à segunda ronda do certame, enfrentará o Sporting Cristal, equipe da mesma cidade do adversário atual e atual clube dos ex-flamenguistas Felipe Vizeu e Gabriel. Comandados pelo também brasileiro Paulo Autuori, ambos chegaram recentemente ao clube peruano.

Com 11 jogos e 3 gols marcados pelo novo clube, Felipe Vizeu disputou parte da última temporada pelo Remo. Com valor estimado em R$ 2 milhões, o centroavante de 28 anos foi revelado pelo clube carioca, onde fez 75 jogos e marcou 20 gols.

Destaque do Mirassol por três temporadas, o meio-campista experiente Gabriel, de 35 anos, assinou por uma temporada com o clube, onde chega com status de "craque" após ótimos números pelo clube do interior paulista. Com passagens por Sport e Bahia, o jogador foi campeão da Copa do Brasil pelo rubro-negro, onde esteve entre 2013 e 2017 e entrou em campo em 205 oportunidades e marcou 22 gols.

Competição

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros na etapa anterior à fase de grupos. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio que será realizado no dia 18 de março.

As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

*Saiba

Com transmissão dos canais ESPN, o confronto desta quarta-feira será disputado no Estádio Alejandro Villanueva, às 20h30, hora de MS.