Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

CONMEMBOL

Time paraguaio coloca fronteira no mapa da Libertadores

Com ida para final e condição do outro time para o ano que vem, o time Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga antecipada na Libertadores

Noysle Carvalho

07/11/2025 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com entusiasmo, o Club Sportivo 2 de Mayo, time de Pedro Juan Caballero, ganhou uma vaga na Libertadores de 2026, na última quarta-feira. Com isso, a fronteira de Mato Grosso do Sul aparece no mapa do maior campeonato da América do Sul.

Ganhando ou perdendo o último jogo válido pela Copa Paraguai, as condições de pontuação do outro Campeonato Paraguaio deixam o clube com vaga garantida.

O time 2 de Mayo, considerado do alto escalão dos clubes do país, confirmou a ida para a Competição da Conmebol, após vencer o time do Guarani, por 1 a 0, na Copa Paraguai, válido pelas semifinais.

Agora, a disputa final será entre 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero, e Club General Caballero, do distrito de Doctor Juan León Mallorquín (JLM).

Porém, o time de JLM já está rebaixado no Campeonato Paraguaio antes mesmo dele se encerrar, devido ao sistema de pontuação. Portanto, em 2026 jogará a segunda divisão na tradicional competição do país, e mesmo que ganhe a Copa Paraguai, não poderá assumir a vaga na Libertadores.

Com isso, a entrada para a maior disputa da América do Sul, é do time de Pedro Juan, independente de conquistar ou não o título da Copa Paraguai 2025. Essa será a primeira participação da equipe na competição.

2 de Mayo

O Club Sportivo 2 de Mayo é um time paraguaio, conhecido também como Gallo Norteño. A equipe vem de uma crescente desde 2023, quando foi vice-campeã da segunda divisão e retornou para a primeira divisão do Campeonato Paraguaio.

Dividido em dois torneio únicos, Apertura e Clausura, o campeonato conta com 12 times na primeira divisão, e ocorre durante o primeiro e segundo semestre do ano, que leva os nomes respectivamente.

Em 2024, na fase Apertura, o clube paraguaio ficou na 6º colocação, com 31 pontos. Na segunda fase do campeonato, a Clausura, que acontece no segundo semestre do ano, a participação do 2 de Mayo se mostrou melhor, encerrando em 3º, com 34 pontos.

Atual temporada

Neste ano, o primeiro torneio, Apertura, já se encerrou e o time caiu cinco posições de um ano para o outro. Com 22 jogos, o clube paraguaio sofreu com 8 derrotas, 12 empates e apenas 2 vitórias, o que o deixou na 11ª posição ao fim da primeira fase, com 18 pontos.

No entanto, na tabela da fase Clausura, o 2 de Mayo está na 4ª posição, a 3 jogos para o fim da temporada. Com 19 jogos e 29 pontos, o time conta com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

O próximo jogo acontece semana que vem, na segunda-feira (10), contra o Sportivo Ameliano, de Assunção, válido pela 20ª rodada do campeonato.

Zoom no mapa da libertadores

Em maio deste ano, o atleta campo-grandense Ryan Faustino, chegou a ser anunciado pelo 2 de Mayo como parte do elenco profissional, quando ainda tinha 17 anos.

Ano em que o time paraguaio retornou à série A, o elenco contou com o garoto em treinos, porém, devido ao limite de 5 estrangeiros por time, o atleta não pôde atuar em jogos pelo clube.

Ryan Faustino é atleta profissional do time sul-mato-grossense Comercial - Foto: Arquivo

Atualmente, o filho do atleta e ex-vereador Joel Faustino, tem 18 anos. Neste ano assinou seu primeiro contrato profissional, e iniciou a carreira no futebol profissional no time do Comercial do estado de Mato Grosso do Sul.

Entre rumores e expectativas, Ryan pode retornar ao 2 de Mayo ainda em dezembro deste ano e disputar a libertadores pelo clube paraguaio em 2026. Se acontecer, o atleta junto ao time, coloca Campo Grande e a fronteira no mapa da Libertadores pela primeira vez.

Libertadores 2026

A Copa Conmebol Libertadores é a maior competição de futebol da América do Sul e para 2026, a expectativa é que mais clubes participem da disputa.

O sistema de etapas da Libertadores segue a ordem de qualificação dos times, dividida em 3 fases, em sequência a fase de grupos, mata-mata e final única.

Com antecedência, o calendário para a competição já foi divulgado e a previsão é de início em fevereiro, com a etapa de qualificação, a primeira em 4 e 11 de fevereiro. A segunda fase da qualificação, no dia 18 e 25 de fevereiro e para encerrar essa primeira etapa, a terceira acontece em 4 e 11 de março.

Depois a Copa segue para a fase de grupos, com sorteio no dia 18 de março e jogos de 8 de abril a 27 de maio. Encerrado essa etapa, chega a fase de mata-mata, em que quem ganhar após jogo de ida e volta garante classificação para as próximas fases.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, marcado para 28 de novembro de 2026.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa

Atacante disputa The Best com nomes como Mbappe e Yamal

06/11/2025 23h00

Compartilhar
Raphinha é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025

Raphinha é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025 Foto: Vitor Silva / CBF

Continue Lendo...

O atacante brasileiro Raphinha, da seleção brasileira e do Barcelona (Espanha), é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025, premiação da Fifa que aponta os melhores do mundo na última temporada.

Na disputa, o brasileiro terá pela frente nomes de peso do futebol atual como os franceses Ousmane Dembélé, do PSG (França), e Kylian Mbappe, do Real Madrid (Espanha), o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona (Espanha), e o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique (Alemanha).

Também foram indicados ao prêmio o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, o inglês Cole Palmer, do Chelsea (Inglaterra), o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (Inglaterra), o espanhol Pedri, do Barcelona, e os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos do PSG.

A Fifa informou que a relação de 11 finalistas do prêmio de melhor jogador masculino foi elaborada por um painel de especialistas.

Agora, o grande vencedor será definido por meio de uma votação (que começou nesta quinta e irá até o dia 28 de novembro) que contará com indicações de técnicos e capitães das seleções masculinas das 211 federações-membro da FIFA, representantes da mídia (jornalistas especializados em futebol) e torcedores cadastrados no site FIFA.com.

Valorizados

Estêvão e Endrick estão ranqueados entre os 10 jovens mais valiosos do mundo

O jovem jogador mais valioso do mundo é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona

06/11/2025 12h40

Compartilhar
Endrick e Estêvão, pela seleção brasileira

Endrick e Estêvão, pela seleção brasileira Foto: Rodolfo Buhrer / Reprodução

Continue Lendo...

Os atacantes brasileiros Estêvão e Endrick aparecem entre os dez jovens jogadores mais valiosos do planeta. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira, 6, pelo CIES Football, o Observatório do Futebol.

A lista considera os atletas que ainda não fizeram vinte anos de idade. O brasileiro mais bem classificado é Estêvão, do Chelsea. O ex-Palmeiras aparece na segunda posição da relação, avaliado em 118,1 milhões de euros, cerca de R$ 727,2 milhões na cotação atual.

Outro brasileiro no Top 10, Endrick, do Real Madrid, está no nono lugar, com valor estimado em 73,2 milhões de euros (cerca de R$ 450,7 milhões). O jogador perdeu espaço no elenco do clube espanhol, mas ainda assim ocupa posição de destaque na lista do CIES Football.

O jovem jogador mais valioso do mundo é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Ele está avaliado em 349,6 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhão). Pau Cubarsí, também do Barcelona, completa o pódio, com o valor de 113 milhões de euros.

Os outros integrantes do Top 10 são: Franco Mastantuono (Real Madrid), Zaire-Emery (PSG), Ethan Nwaneri (Arsenal), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Geovany Quenda (Sporting) e Lucas Bergvall (Tottenham).

O próximo brasileiro do ranking é o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians e que está no Zenit, da Rússia. Ele ocupa o trigésimo lugar, com o valor estimado em 29,6 milhões de euros (R$ 182,2 milhões na cotação atual).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 22 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?