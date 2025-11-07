Time paraguaio coloca fronteira no mapa da Libertadores

Club Sportivo 2 de Mayo garante vaga na libertadores e aproxima fronteira sul-mato-grossense da competição da América do Sul - Foto: Reprodução / Club Sportivo 2 de Mayo

Com entusiasmo, o Club Sportivo 2 de Mayo, time de Pedro Juan Caballero, ganhou uma vaga na Libertadores de 2026, na última quarta-feira. Com isso, a fronteira de Mato Grosso do Sul aparece no mapa do maior campeonato da América do Sul.

Ganhando ou perdendo o último jogo válido pela Copa Paraguai, as condições de pontuação do outro Campeonato Paraguaio deixam o clube com vaga garantida.

O time 2 de Mayo, considerado do alto escalão dos clubes do país, confirmou a ida para a Competição da Conmebol, após vencer o time do Guarani, por 1 a 0, na Copa Paraguai, válido pelas semifinais.

Agora, a disputa final será entre 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero, e Club General Caballero, do distrito de Doctor Juan León Mallorquín (JLM).

Porém, o time de JLM já está rebaixado no Campeonato Paraguaio antes mesmo dele se encerrar, devido ao sistema de pontuação. Portanto, em 2026 jogará a segunda divisão na tradicional competição do país, e mesmo que ganhe a Copa Paraguai, não poderá assumir a vaga na Libertadores.

Com isso, a entrada para a maior disputa da América do Sul, é do time de Pedro Juan, independente de conquistar ou não o título da Copa Paraguai 2025. Essa será a primeira participação da equipe na competição.

2 de Mayo

O Club Sportivo 2 de Mayo é um time paraguaio, conhecido também como Gallo Norteño. A equipe vem de uma crescente desde 2023, quando foi vice-campeã da segunda divisão e retornou para a primeira divisão do Campeonato Paraguaio.

Dividido em dois torneio únicos, Apertura e Clausura, o campeonato conta com 12 times na primeira divisão, e ocorre durante o primeiro e segundo semestre do ano, que leva os nomes respectivamente.

Em 2024, na fase Apertura, o clube paraguaio ficou na 6º colocação, com 31 pontos. Na segunda fase do campeonato, a Clausura, que acontece no segundo semestre do ano, a participação do 2 de Mayo se mostrou melhor, encerrando em 3º, com 34 pontos.

Atual temporada

Neste ano, o primeiro torneio, Apertura, já se encerrou e o time caiu cinco posições de um ano para o outro. Com 22 jogos, o clube paraguaio sofreu com 8 derrotas, 12 empates e apenas 2 vitórias, o que o deixou na 11ª posição ao fim da primeira fase, com 18 pontos.

No entanto, na tabela da fase Clausura, o 2 de Mayo está na 4ª posição, a 3 jogos para o fim da temporada. Com 19 jogos e 29 pontos, o time conta com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

O próximo jogo acontece semana que vem, na segunda-feira (10), contra o Sportivo Ameliano, de Assunção, válido pela 20ª rodada do campeonato.

Zoom no mapa da libertadores

Em maio deste ano, o atleta campo-grandense Ryan Faustino, chegou a ser anunciado pelo 2 de Mayo como parte do elenco profissional, quando ainda tinha 17 anos.

Ano em que o time paraguaio retornou à série A, o elenco contou com o garoto em treinos, porém, devido ao limite de 5 estrangeiros por time, o atleta não pôde atuar em jogos pelo clube.

Ryan Faustino é atleta profissional do time sul-mato-grossense Comercial - Foto: Arquivo Ryan Faustino é atleta profissional do time sul-mato-grossense Comercial - Foto: Arquivo

Atualmente, o filho do atleta e ex-vereador Joel Faustino, tem 18 anos. Neste ano assinou seu primeiro contrato profissional, e iniciou a carreira no futebol profissional no time do Comercial do estado de Mato Grosso do Sul.

Entre rumores e expectativas, Ryan pode retornar ao 2 de Mayo ainda em dezembro deste ano e disputar a libertadores pelo clube paraguaio em 2026. Se acontecer, o atleta junto ao time, coloca Campo Grande e a fronteira no mapa da Libertadores pela primeira vez.

Libertadores 2026

A Copa Conmebol Libertadores é a maior competição de futebol da América do Sul e para 2026, a expectativa é que mais clubes participem da disputa.

O sistema de etapas da Libertadores segue a ordem de qualificação dos times, dividida em 3 fases, em sequência a fase de grupos, mata-mata e final única.

Com antecedência, o calendário para a competição já foi divulgado e a previsão é de início em fevereiro, com a etapa de qualificação, a primeira em 4 e 11 de fevereiro. A segunda fase da qualificação, no dia 18 e 25 de fevereiro e para encerrar essa primeira etapa, a terceira acontece em 4 e 11 de março.

Depois a Copa segue para a fase de grupos, com sorteio no dia 18 de março e jogos de 8 de abril a 27 de maio. Encerrado essa etapa, chega a fase de mata-mata, em que quem ganhar após jogo de ida e volta garante classificação para as próximas fases.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, marcado para 28 de novembro de 2026.

