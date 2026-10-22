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Fifa iguala premiações de participação na Copa feminina e CBF receberá R$ 12,6 milhões

Além do reforço financeiro, a entidade confirmou que as jogadoras terão os mesmos níveis de serviço oferecidos aos atletas do Mundial masculino de 2026

Estadão Conteúdo

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22/10/2026 - 23h00
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A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 22, um aumento na premiação às seleções que disputarão a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. Cada equipe classificada receberá US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,6 milhões) para a preparação para o torneio, igualando o valor oferecido às seleções participantes da Copa do Mundo masculina de 2026. A decisão faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao desenvolvimento do futebol feminino.

Além do reforço financeiro, a entidade confirmou que as jogadoras terão os mesmos níveis de serviço oferecidos aos atletas do Mundial masculino de 2026. A Fifa também estabeleceu que eventuais excedentes financeiros gerados pela competição feminina serão distribuídos às associações nacionais participantes, com uma parcela reservada exclusivamente às jogadoras.

A edição de 2027 será realizada entre 24 de junho e 25 de julho, com o Brasil como país-sede. O sorteio dos grupos está marcado para 11 de dezembro de 2026, às 13h30, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.

Por ser o anfitrião, a seleção brasileira será cabeça de chave do Grupo A e fará a partida de abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho. A competição será a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul.

Além das mudanças financeiras para o Mundial de seleções, a Fifa anunciou novidades sobre a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina. Os Estados Unidos foram escolhidos como sede do torneio, que será disputado entre 5 e 30 de janeiro de 2028 e contará com 19 equipes de todas as seis confederações continentais.

Sete clubes já tiveram suas vagas confirmadas: Arsenal (Inglaterra), Club América (México), Barcelona (Espanha), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women’s FC (Coreia do Norte), Wuhan Jiangda (China) e Corinthians.

Jogo decisivo

Órgão Especial do TJRJ confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã

Decisão foi tomada por unanimidade

19/10/2026 23h00

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Maracanã terá novo gramado em 2027

Maracanã terá novo gramado em 2027 Foto: Divulgação / Maracanã

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O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em sessão realizada nesta segunda-feira, (19), decidiu, por unanimidade, que a partida válida pela semifinal da Copa Sul-Americana entre Vasco da Gama e Boca Juniors será realizada nesta terça-feira, (20), às 21h30, no Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã. O órgão especial é formado pelos 25 desembargadores mais antigos do tribunal.

Durante o seu voto, o relator Joaquim Domingos ratificou o seu entendimento, do último dia 13 de outubro, no sentido de restabelecer a decisão que deferiu a tutela recursal antecipada, determinando à Fla-Flu Serviços S.A que efetivasse a disponibilização do Maracanã para a realização do jogo válido pelas semifinais da Sul-Americana 2026.

De acordo com o magistrado, “os ingressos para a partida entre Vasco e Boca Juniors já tinham sido comercializados" e "o jogo de basquete entre Flamengo e Botafogo, incialmente agendado para a mesma data no Maracanãzinho, foi transferido para o Tijuca Tênis Clube”.

Para que a partida fosse realizada no Maracanã, ocorreram quase três semanas de batalhas judiciais entre o Vasco da Gama e o Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do estádio.

Na terça-feira passada (13), no jogo de ida, o Vasco venceu o Boca Juniors, no estádio da Bombonera, em Buenos Aires por 1 a 0 e se classificou para a decisão da Copa Sul-Americana, com a vantagem do empate, no Maracanã.

Os ingressos colocados à venda pelo Vasco da Gama se esgotaram rapidamente, após a decisão final da Justiça do Rio. O clube não divulgou o número de ingressos vendidos, mas a estimativa é que a comercialização tenha atingido os 65 mil bilhetes.

Futebol Feminino

Pantanal goleia por 7 a 0 e conquista bicampeonato estadual feminino

Equipe fecha campanha com 99 gols marcados, nenhum sofrido e 100% de aproveitamento; time também chegou às quartas de final do Brasileiro A3

18/10/2026 16h26

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Rodrigo Moreira

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O Futebol Clube Pantanal confirmou o domínio no futebol feminino de Mato Grosso do Sul neste domingo (18), vencendo o Taveirópolis por 7 a 0 na conquista do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino de 2026. Com a goleada na decisão, disputada em Campo Grande, a equipe encerrou o torneio com 100% de aproveitamento, 99 gols marcados e nenhum sofrido.

A vitória garantiu o segundo título estadual consecutivo do Pantanal, que já havia levantado a taça no ano passado. Na edição deste ano, o time manteve uma campanha invicta desde a fase de grupos e ampliou a vantagem sobre os adversários nas semifinais, quando venceu o Flamengo-MS por 15 a 0 no primeiro jogo e por 14 a 0 na partida de volta.

Na fase classificatória, o Pantanal marcou 63 gols e não sofreu nenhum. As goleadas sobre Atlético Santista e União Recreativo Social (URSO), somadas aos resultados das semifinais e da decisão, levaram o time à marca de 99 gols no campeonato.

Com o título, o Pantanal assegura o direito de representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e na Copa do Brasil Feminina de 2027.

Destaque Nacional 

Além da conquista estadual, a equipe disputou o Campeonato Brasileiro Feminino A3 em 2026 e chegou às quartas de final. Depois de avançar pelas fases anteriores, enfrentou o Planalto-GO em jogos de ida e volta. O time sul-mato-grossense perdeu as duas partidas por 1 a 0 e foi eliminado, encerrando a participação entre as oito equipes que chegaram àquela etapa da competição.

A participação nacional marcou mais um capítulo na trajetória do clube, que voltou a disputar competições brasileiras após conquistar o estadual de 2025. Na Copa do Brasil Feminina, a equipe também representou Mato Grosso do Sul na temporada.

Após a conquista deste domingo, o clube agradeceu às atletas, à comissão técnica, ao staff, à diretoria e aos parceiros que apoiaram o projeto ao longo do ano.

 

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