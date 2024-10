Titular ontem, campo-grandense está na final da Libertadores

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Botafogo está na final da Libertadores pela primeira vez em sua história e contou com participação sul-mato-grossense para esse feito inédito para o clube carioca. Natural de Campo Grande, o jovem Matheus Martins, de 21 anos, foi titular nesta quarta-feira (30), contra o Peñarol (URU).

Após vencer a partida de ida por 5x0 e dominar totalmente as ações do time uruguaio, o técnico português Arthur Jorge decidiu mandar a campo no jogo de volta um time misto, com poucos titulares. Nessa decisão, Matheus Martins foi escolhido para ocupar a titularidade na ponta-esquerda neste jogo.

No primeiro tempo, o sul-mato-grossense não teve muitas oportunidades, até pela pressão imposta pelo Peñarol. Nos acréscimos da etapa inicial, Matheus tomou um amarelo, o que o fez ser substituído por Thiago Almado, no intervalo do jogo. No Sofascore, aplicativo especialista em estatísticas e resultados esportivos, ele ficou com nota 6.5, com poucas ações.

No final do jogo, o argentino que entrou no lugar do campo-grandense fez o gol do afago e colocou o Botafogo na final da competição continental pela primeira vez em sua história. E pela quarta vez nas últimas cinco decisões da Libertadores, ela será entre clubes brasileiros, já que o Atlético-MG segurou o ímpeto do River Plate na última terça-feira (29) e também se classificou.

Como não há jogador sul-mato-grossense do lado mineiro, Matheus Martins é o único representante do estado que ainda resta no torneio. Ainda, uma frase criada por ele na sua apresentação no Botafogo, em agosto deste ano, foi adotada como lema pelos torcedores e outros jogadores do elenco alvinegro.

A expressão “É tempo de Botafogo” foi publicada pelo jogador pela primeira vez em uma publicação no Instagram, quando foi expressar sua felicidade ao chegar no clube. “Muito feliz de estar vestindo essa camisa! Só agradecer a todos pela confiança! Não vejo a hora de estar em campo! Vamos Glorioso. E só o começo… É tempo de Botafogo!”, disse Matheus no post.

Desde então, os adeptos do alvinegro carioca têm usado para descrever sua ansiedade ou felicidade com a atual fase do Botafogo. Páginas oficiais e influenciadores relacionados ao futebol também usaram a expressão para congratular o clube carioca pela classificação.

É TEMPO DE BOTAFOGO! — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 31, 2024

É tempo de @Botafogo!



Lucas Perri e Abner têm um recado para a torcida do Glorioso!



Boa sorte na final da @LibertadoresBR! pic.twitter.com/KktE4ibSYa — Olympique Lyonnais (@OL_Portugues) October 31, 2024

emocionado. não tô acreditando no que estamos vivendo! é tempo de Botafogo! pic.twitter.com/qoz6UIxlKo — Pedro Certezas (@pedrocertezas) October 30, 2024

Além da disputa pelo título continental, Matheus também pode ser campeão brasileiro, já que o Botafogo está na liderança do Brasileirão, com 64 pontos, três a mais que o vice Palmeiras. Na competição nacional, o campo-grandense teve uma grande participação no clássico contra o Flamengo, quando marcou dois gols na goleada por 4x1, válido pela 23ª rodada.

Pênalti decisivo

No dia 25 de setembro, o Botafogo eliminou o São Paulo, em pleno Morumbis, e a classificação às semifinais saiu do pé de Matheus Martins.

Após empate sem gols no jogo de ida no Rio de Janeiro, o clube carioca foi para São Paulo com a difícil missão de eliminar o tricolor paulista. Logo aos 15 minutos da primeira etapa, o argentino Almada abriu o placar para a estrela solitária, depois de ótima jogada coletiva do elenco alvinegro.

Com a vantagem no jogo e no placar agregado, o Botafogo começou a se desprender mais da bola no segundo tempo, ainda mais com a pressão tricolor. Aos 25 minutos da etapa final, Matheus Martins vem à campo no lugar de Luiz Henrique, exausto por cansaço. Porém, o São Paulo continuou em cima até conquistar seu gol de empate, aos 42 minutos, em cabeçada linda de Calleri, sem chances de defesa para John.

No final do jogo, o tempo foi parado constantemente por brigas do lado de fora do campo, envolvendo os reservas das respectivas equipes. Nesta ocasião, o juiz distribuiu cartões, inclusive vermelhos, um para o goleiro paraguaio Gatito Fernández e outro para o lateral são-paulino Rafinha, mas pouca emoção em campo e a disputa foi para os pênaltis.

Nos pênaltis, o São Paulo foi pior e perdeu duas (com Calleri e Rodrigo Nestor) de seis cobranças. Enquanto isso, o Botafogo foi mais eficiente e, em cobrança de Matheus Martins no canto superior direito, a vaga na semifinal foi para o clube carioca em pleno território paulista. Na história da competição, a estrela solitária chegou nesta mesma fase em 1973, quando os grupos ainda eram compostos por três equipes cada.

Ao canal esportivo ESPN, Matheus Martins exaltou a postura do elenco diante do duro confronto e já projetou o futuro da equipe nos próximos meses. “Muito feliz pela classificação, sabíamos que seria um jogo muito difícil. O Artur Jorge pediu para a gente ter confiança na batida, a gente treinou também, estávamos preparados para esse momento se precisasse. O último pênalti caiu no meu pé, graças a Deus fui feliz e fiz o gol que decretou a nossa classificação. Nosso time mereceu muito. Agora é continuar, porque temos grandes coisas ainda no ano”.

Trajetória profissional

Matheus subiu para o profissional da equipe carioca antes de completar a maioridade, com apenas 17 anos. Durante seu tempo no elenco profissional do tricolor, ele atuou em 51 partidas, fez 6 gols e deu 5 assistências. Em janeiro de 2023, ele foi vendido à Udinese, pela bagatela de R$ 46,8 milhões. Porém, um dias depois de chegar ao clube italiano, o atacante foi emprestado ao Watford, da Inglaterra.

No clube inglês, ele ficou um ano e meio, sendo responsável por 6 gols e 3 assistências em 48 partidas. Após o fim do período de empréstimo, a negociação entre Botafogo e Udinese para transferência em definitivo chegou ao fim, com final feliz para a equipe carioca.

No dia 1º de agosto, o time do empresário norte-americano John Textor pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na cotação da época) ao Udinese, da Itália. Agora, Matheus pode terminar o ano como campeão brasileiro e campeão da Libertadores.

Enquanto vivia bom momento no Watford, Matheus apareceu em convocações da seleção brasileira sub-20, do qual chegou a atuar pela Copa do Mundo de 2023 da categoria, que não teve final feliz para o Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para Israel, por 3x2. Na seleção, ele tem seis gols em 10 partidas.

Assine o Correio do Estado