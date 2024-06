Tragédia no SuperBike Brasil: Piloto de 9 anos, Lorenzo Somaschini morre após acidente em Interlagos

SÉRIE D

Com gol nos minutos finais, a equipe do Mato Grosso do Sul deixou escapar um ponto importante e pode sair da zona de classificação na próxima rodada; derrota foi a quarta na competição

Jogador do Costa Rica e do Santo André (SP) disputando bola pelo alto Foto: Gessica Pacheco do Vale / EC Santo André

Após uma sequência de duas vitórias, o Costa Rica perdeu para o Santo André (SP) com gol nos acréscimos e viu o adversário se aproximar na tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, mas ainda presente na zona de classificação para a próxima fase.

Em jogo equilibrado e com poucas chances de gol, a expulsão do atacante Joelson aos 15min do primeiro tempo deu novos rumos à partida deste sábado (15). Com um jogador a mais, a equipe paulista começou a pressionar, até pela necessidade do resultado positivo, e esteve perto de balançar as redes algumas vezes, mas sempre esbarrando na boa defesa do time sul-mato-grossense.

Aos 49min da etapa final, um cabeceio no contrapé do goleiro Jordan quase abriu o placar, mas a defesa conseguiu do Costa Rica conseguiu afastar para escanteio. Porém, um minuto e meio depois, a zaga não conseguiu isolar completamente a bola após cruzamento, sobrando para Dioran, camisa 20 do Santo André, chutar forte no canto, abrindo o placar e dando fim a boa fase do time costarriquenho.

Além desta partida, a Inter de Limeira (SP) bateu o Patrocinense (MG) por 1x0 e o Maringá (PR) venceu o São José por 3x0. Ambas as equipes mantiveram a primeira e segunda colocação do grupo, com 20 pontos cada. Do outro lado, o Patrocinense e o São José estão na oitava e sétima posição do grupo A7, respectivamente.

Ainda falta um jogo para fechar a nona rodada: Água Santa (SP) contra o Pouso Alegre (MG), nesta segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília). Caso aconteça vitória de qualquer um dos lados, o Santo André retorna para quinta posição, ficando fora da zona de classificação.

O próximo jogo do Costa Rica é contra a Patrocinense, lanterna do grupo, domingo (23), às 17h30, no Laertão, com transmissão do canal oficial do CREC no Youtube. Confira a classificação de momento (até 17/06):

