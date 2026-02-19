Uefa aceita proposta da Fifa para ter Mundial de Clubes com 48 times a cada quatro anos

Libertadores

"Freakifabi" esteve em Pedro Juan Caballero nesta quarta-feira para acompanhar o confronto internacional

Estadunidense de nascimento e paraguaio de sangue, o influenciador Fabio Meza conhecido como "Freakifabi", primo do goleiro da seleção paraguaia Gatito Fernández esteve na fronteira nesta quarta-feira (17) para acompanhar o empate o Club Sportivo 2 de Mayo e o Sporting Cristal, confronto disputado no Estádio Río Parapití, lado paraguaio da fronteira que separa Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, interior do Estado.

Com 37 mil seguidores no Instagram, esteve no município pedrojuanino a convite do clube da fronteira e aproveitou o espaço para mostrar o dia a dia dos atletas do clube, estreante na Libertadores de 2026. Ao Correio do Estado, disse que já esteve em Ciudad del Este, porém, a proximidade entre brasileiros e paraguaios neste lado da fronteira chamou sua atenção na chegada à cidade.

"Já fui em Ciudad del Este, mas nunca vi nada igual a isso aqui. Lá você ainda vê a ponte que separa Brasil e Paraguai, aqui todas as pessoas estão juntas e isso é muito bonito", disse o influenciador de 35 anos.

Sobre a proximidade entre os dois países, disse que a relação entre brasileiros e paraguaios tende a ser muito mais amistosa conforma o 2 de Mayo cresça com o decorrer dos anos.

"Os brasileiros adotaram o 2 de Mayo e pelo que eu vi, se as cidades se unirem eles tem muito potencial para que o futebol cresça. Esse time vai voar e precisa de fanatismo e amor do torcedor brasileiro para ser cada vez maior", destacou.

Relação com Gatito

Natural de Nova Jersey, cresceu e estudou em Chicago, onde se formou em Comunicação pela DePaul University, conhecendo o primo tardiamente, apenas aos 25 anos.

"Só conheci o Gatito quando eu tinha 25 anos, isso porque minha mãe, prima do pai dele, disse que eu tinha um familiar que era jogador de futebol e muito famoso no Brasil. Depois disso eu fiquei maluco, comecei a estudar melhor o idioma e conheci ele quando ainda estava no Vitória, da Bahia", frisou Fabio Meza.

Após a passagem de destaque pelo clube baiano, o goleiro paraguaio, filho do ex-goleiro "Gato Fernández", se destacou no país e fez carreira por longos anos no Botafogo, onde venceu a Libertadores de 2024. Atualmente está em Assunção, onde joga pelo Cerro Porteño.

"Gatito sempre me recebeu muito bem, inclusive me ajudou a aprender português. Nas Olimpíadas de 2024 ele foi o goleiro titular da seleção paraguaia e após isso eu decidi que viajaria o mundo promovendo não só o futebol através das minhas redes sociais, mas também o futebol paraguaio de modo geral", disse.

Tempo de Brasil

Questionado sobre o local onde vive atualmente, disse que é alguém do mundo e que não possui "casa fixa". Em meados da Copa do Mundo de 2014, veio ao Brasil, conhecendo alguns influenciadores digitais como Kelvin Thiago, popularmente conhecido como "Milgrau", dono de um canal exclusivo para o Corinthians, além de Lucas "Inutilismo", e Fred Bruno, ex-apresentador do Canal Desimpedidos e atualmente repórter esportivo da TV Globo.

Fabio Meza ao lado de Lucas Vinicius, do canal "Inutilismo" / Reprodução

"Morei no Brasil por oito meses, conheci muita gente e com isso comecei a fazer meus vídeos depois de um fato isusitado. Conheci o Fred na Copa América do Chile em 2015, estive nas Olimpíadas do Rio de 2016, apareci em um vídeo com o pessoal e ganhei oito mil seguidores de uma vez, aí decidi começar de fato", declarou.

Sobre seu trabalho, destacou que apesar do acompanhamento acadêmico, a experiência no Brasil acabou por ser sua verdadira faculdade. "Digo que me formei em Comunicação nas redes sociais, no Tiktok do Brasil e agora estou levando tudo que eu aprendi para colocar o Paraguai no mapa e depois voltar para cá mais forte", finalizou.

Saiba*

Com o empate em 2 a 2, o Club Sportivo 2 de Mayo vai ao Peru nesta terça-feira (24) e em caso de vitória, segue à terceira fase da competição, onde encara o vencedor de Carabobo e Huachipato por uma vaga na fase de grupos.

