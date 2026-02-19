Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Mundial de Clubes

Uefa aceita proposta da Fifa para ter Mundial de Clubes com 48 times a cada quatro anos

O acordo já pode valer para a edição de 2029

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/02/2026 - 22h00
A Uefa deu sinal verde para a Fifa realizar um Mundial de Clubes com 48 equipes desde que seja disputado de quatro em quatro anos.

O acordo entre os Aleksander Ceferin e Gianni Infantino já pode valer para a edição de 2029, segundo informação do The Guardian.

A entidade que organiza o futebol europeu aceitou a proposta da Fifa depois de ter a garantia de que a nova competição não será disputada a cada dois anos, o que para a Uefa poderia diminuir o interesse pela Liga dos Campeões, campeonato disputado anualmente com os melhores times da Europa.

Um ponto que ajudou a conciliação das entidades foi o fato de o Real Madrid e Uefa encerrarem uma disputa judicial, com a saída do time espanhol da Superliga Europeia, torneio que reuniria apenas os times mais fortes do continente.

No ano passado, durante a disputa do Mundial nos Estados Unidos, com 32 times, o Real chegou a propor uma competição mundial a cada dois anos, mas não conseguiu apoio por parte das demais equipes europeias e da Uefa.

A intenção da Uefa ao aceitar a proposta da Fifa com um Mundial mais 'inchado' é dar a oportunidade para mais clubes do Velho Continente participarem do Mundial, evitando que equipes importantes como Barcelona, Liverpool e Manchester United fiquem de fora como ocorreu ano passado.

Futebol

Philippe Coutinho faz juras de amor em despedida ao Vasco e justifica: 'Cansado mentalmente'

Foi uma explicação/defesa de Coutinho para os torcedores, que vinham acusando-o de "desinteresse" ao longo das partidas do ano

18/02/2026 23h00

Philippe Coutinho justifica: 'Cansado mentalmente'

Philippe Coutinho justifica: 'Cansado mentalmente' Divulgação

Philippe Coutinho fez uma emotiva carta de despedida do Vasco nesta quarta-feira na qual explicou o principal motivo para sua decisão em antecipar o fim do contrato que duraria até o meio da temporada e pedir a rescisão: a saúde mental. O meia ainda fez juras de amor ao clube e garantiu que jamais desrespeitaria a torcida.

Substituído diante do Volta Redonda no sábado, em jogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o jogador foi bastante vaiado e xingado pela torcida e sequer ficou no banco de reservas no segundo tempo torcendo pelos companheiros. - o time perdia por 1 a 0, buscou a igualdade e se classificou nos pênaltis.

"Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto", iniciou seu texto de despedida o camisa 10.

"Eu escolhi voltar para o Vasco porque amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento", garantiu.

Foi uma explicação/defesa de Coutinho para os torcedores, que vinham acusando-o de "desinteresse" ao longo das partidas do ano, sobretudo no Brasileirão, onde o time ainda não venceu e amarga a zona de rebaixamento.

"Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso", foi além, deixando claro que o tom forte das cobranças o desanimaram em seguir defendendo o clube - a diretoria acenava com a renovação do contrato.

"Naquele momento, na ida para o vestiário (sob vaias), eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei (ao banco de reservas) para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito", esclareceu. "A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto", seguiu.

Deixando claro que a decisão não tem volta, se despediu em declaração de amor. "Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco", se declarou. "Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração... Obrigado por tudo."

Libertadores

Primo de goleiro da seleção, influenciador paraguaio acompanha empate do 2 de Mayo na fronteira

"Freakifabi" esteve em Pedro Juan Caballero nesta quarta-feira para acompanhar o confronto internacional

18/02/2026 15h15

Influenciador Fabio Meza, primo de Gatito Fernández

Influenciador Fabio Meza, primo de Gatito Fernández Fotos: Arquivo Pessoal

Estadunidense de nascimento e paraguaio de sangue, o influenciador Fabio Meza conhecido como "Freakifabi", primo do goleiro da seleção paraguaia Gatito Fernández esteve na fronteira nesta quarta-feira (17) para acompanhar o empate o Club Sportivo 2 de Mayo e o Sporting Cristal, confronto disputado no Estádio Río Parapití, lado paraguaio da fronteira que separa Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, interior do Estado. 

Com 37 mil seguidores no Instagram, esteve no município pedrojuanino a convite do clube da fronteira e aproveitou o espaço para mostrar o dia a dia dos atletas do clube, estreante na Libertadores de 2026. Ao Correio do Estado, disse que já esteve em Ciudad del Este, porém, a proximidade entre brasileiros e paraguaios neste lado da fronteira chamou sua atenção na chegada à cidade. 

"Já fui em Ciudad del Este, mas nunca vi nada igual a isso aqui. Lá você ainda vê a ponte que separa Brasil e Paraguai, aqui todas as pessoas estão juntas e isso é muito bonito", disse o influenciador de 35 anos.  

Sobre a proximidade entre os dois países, disse que a relação entre brasileiros e paraguaios tende a ser muito mais amistosa conforma o 2 de Mayo cresça com o decorrer dos anos. 

"Os brasileiros adotaram o 2 de Mayo e pelo que eu vi, se as cidades se unirem eles tem muito potencial para que o futebol cresça. Esse time vai voar e precisa de fanatismo e amor do torcedor brasileiro para ser cada vez maior", destacou. 

Relação com Gatito 

Natural de Nova Jersey, cresceu e estudou em Chicago, onde se formou em Comunicação pela DePaul University, conhecendo o primo tardiamente, apenas aos 25 anos. 

"Só conheci o Gatito quando eu tinha 25 anos, isso porque minha mãe, prima do pai dele, disse que eu tinha um familiar que era jogador de futebol e muito famoso no Brasil. Depois disso eu fiquei maluco, comecei a estudar melhor o idioma e conheci ele quando ainda estava no Vitória, da Bahia", frisou Fabio Meza. 

Após a passagem de destaque pelo clube baiano, o goleiro paraguaio, filho do ex-goleiro "Gato Fernández", se destacou no país e fez carreira por longos anos no Botafogo, onde venceu a Libertadores de 2024. Atualmente está em Assunção, onde joga pelo Cerro Porteño. 

"Gatito sempre me recebeu muito bem, inclusive me ajudou a aprender português. Nas Olimpíadas de 2024 ele foi o goleiro titular da seleção paraguaia e após isso eu decidi que viajaria o mundo promovendo não só o futebol através das minhas redes sociais, mas também o futebol paraguaio de modo geral", disse. 

Tempo de Brasil 

Questionado sobre o local onde vive atualmente, disse que é alguém do mundo e que não possui "casa fixa". Em meados da Copa do Mundo de 2014, veio ao Brasil, conhecendo alguns influenciadores digitais como Kelvin Thiago, popularmente conhecido como "Milgrau", dono de um canal exclusivo para o Corinthians, além de Lucas "Inutilismo", e Fred Bruno, ex-apresentador do Canal Desimpedidos e atualmente repórter esportivo da TV  Globo. 

Influenciador Fabio Meza, primo de Gatito FernándezFabio Meza ao lado de Lucas Vinicius, do canal "Inutilismo" / Reprodução 

"Morei no Brasil por oito meses, conheci muita gente e com isso comecei a fazer meus vídeos depois de um fato isusitado. Conheci o Fred na Copa América do Chile em 2015, estive nas Olimpíadas do Rio de 2016, apareci em um vídeo com o pessoal e ganhei oito mil seguidores de uma vez, aí decidi começar de fato", declarou. 

Sobre seu trabalho, destacou que apesar do acompanhamento acadêmico, a experiência no Brasil acabou por ser sua verdadira faculdade. "Digo que me formei em Comunicação nas redes sociais, no Tiktok do Brasil e agora estou levando tudo que eu aprendi para colocar o Paraguai no mapa e depois voltar para cá mais forte", finalizou. 

Saiba* 

Com o empate em 2 a 2, o Club Sportivo 2 de Mayo vai ao Peru nesta terça-feira (24) e em caso de vitória, segue à terceira fase da competição, onde encara o vencedor de Carabobo e Huachipato por uma vaga na fase de grupos. 

