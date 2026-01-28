Vasco apresenta o colombiano Hinestroza e oficializa a contratação de Brenner

Esportes

Sorteio que define os confrontos será realizado na próxima quarta-feira (28)

Representantes sul-mato-grossenses na Copa do Brasil deste ano, Ivinhema e Pantanal enfrentarão clubes nortista na primeira fase da competição.

Conforme as projeções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os possíveis adversários são Ji Paraná (RO) e Independente (AP), confrontos com jogos disputados entre os dias 18 e 19 de fevereiro.

O sorteio que define os duelos regionais será realizado na próxima quarta-feira, às 14h (MS) e contará com direcionamento sobre mandos de campo e confrontos de segunda fase. O evento será na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Para definição dos confrontos, a CBF utilizou o ranking de federações, uma vez que muitos times não possuem pontuação no ranking nacional de clubes (RNC). Com isso, as equipes melhores colocadas enfrentarão as de federações com pior posicionamento.

Competição

Pela primeira vez, a Copa do Brasil terá 126 participantes, e será dividida em nove fases. Além de Ivinhema e Pantanal, o Operário disputa a competição a partir da terceira fase.

Os 20 clubes da Série A entram apenas na 5ª etapa, com data-base agendada para os dias 22 e 23 de abril. Ao todo, 126 equipes vão participar da Copa do Brasil.

A final, em jogo único, está prevista para o dia 6 de dezembro e marcará o final da temporada do futebol masculino brasileiro.

Ji-Paraná-RO x Ivinhema-MS ou Pantanal

Independente-AP x Ivinhema-MS ou Pantanal

Madureira x Baré-RR ou Monte Roraima

Gama-DF x Baré-RR Monte Roraima

Galvez-AC x Guaporé-RO

Velo Clube-SP ou Primavera-SP x Vasco-AC

Velo Clube-SP ou Primavera-SP x Araguaína-RO

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES

Betim-MG x Piauí

Tirol-CE x América de Propriá-SE

Santa Catarina x IAPE-MA

Porto-BA x Serra Branca-PB

Maguary-PE x Laguna-RN

Bragantino-PA x Primavera-MT

