Vasco apresenta o colombiano Hinestroza e oficializa a contratação de Brenner

Os dois chegam para reforçar o setor ofensivo do técnico Fernando Diniz visando a temporada 2026

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/01/2026 - 23h00
O dia foi de novidades para a torcida do Vasco. A diretoria do clube carioca atuou em duas frentes nesta quarta-feira. Primeiro apresentou o colombiano Marino Hinestroza e, na sequência, oficializou a chegada de Brenner. Os dois chegam para reforçar o setor ofensivo do técnico Fernando Diniz visando a temporada 2026.

Hinestroza concedeu a sua primeira entrevista coletiva e vai ter a missão de substituir Rayan, destaque da equipe e negociado recentemente com o Bournemouth, da Inglaterra.

Atacante de personalidade forte e que tem na velocidade o seu ponto de excelência, ele espera reeditar as boas atuações dos tempos do Atlético Nacional. "Não tenho que mudar nada. Se eu mudar, deixo de fazer o que me trouxe até aqui. Vou melhorar e isso é dentro de campo. Vou continuar fazendo o que me trouxe até aqui", afirmou o atleta.

Hinestroza assinou vínculo até dezembro de 2029. A transação que possibilitou a sua chegada (o clube adquiriu 80% dos seus direitos econômicos) gira em torno de

US$ 5 milhões (algo em torno de 30 milhões).

No embalo da vinda do atacante colombiano, o Vasco anunciou também a contratação do avante Brenner. O jogador de 26 anos aparece como o quarto reforço da temporada e estava na Udinese.

Brenner já realizou exames médicos e também assinou por quatro temporadas. No processo que envolveu a sua contratação, o atleta teve uma conversa direta com Fernando Diniz, que o convenceu a voltar ao futebol brasileiro.

Em meio ao dia cheio de novidades, o time carioca finaliza a sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira, fora de casa, diante do Mirassol.

Filho de Marcelo assina 1º contrato profissional com o Real Madrid e alegra Vini Jr. e Rodrygo

Enzo está no Real Madrid desde muito jovem, incentivado pelo pai a defender as cores merengues

26/01/2026 23h00

Enzo Alves e seu pai, Marcelo

Enzo Alves e seu pai, Marcelo Reprodução

Grande destaque das categorias de base do Real Madrid, Enzo Alves assinou nesta segunda-feira seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. O jovem atacante de 16 anos é filho do lateral-esquerdo Marcelo, que o acompanhou nesta nova fase da ainda breve carreira.

Enzo está no Real Madrid desde muito jovem, incentivado pelo pai a defender as cores merengues. Ainda criança, em 2017, ele começou a dar os primeiros passos no clube espanhol e vai se firmando como futura promessa.

A alegria com a assinatura do acordo estava visível em seu largo sorriso. "Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! Hala Madrid", postou o jovem jogador em seu Instagram. Ele estava acompanhados do pai, da mãe Clarice, e do irmão, Liam.

Futuros companheiros e 'concorrentes' do jovem, os atacantes Vini Júnior e Rodrygo fizeram questão de curtir o post, com mensagens curtas de incentivo ao garoto: "Hala Madrid" (grito de guerra da torcida) e um coração e "Vamos", responderam os jogadores, respectivamente.

Muitos torcedores também invadiram a página de Enzo Alves para desejar-lhe sorte e defini-lo como "craque". Nascido na Espanha e com dupla nacionalidade, o garoto já defende as cores da seleção europeia, pela qual já anda se destacando pelo faro de gol apurado - começou em 2023 na sub-15 e já integra a sub-17, na qual é o capitão.

 

Copa do Brasil: Ivinhema e Pantanal enfrentarão times da região norte

Sorteio que define os confrontos será realizado na próxima quarta-feira (28)

26/01/2026 14h45

Foto: Divulgação / CBF

Representantes sul-mato-grossenses na Copa do Brasil deste ano, Ivinhema e Pantanal enfrentarão clubes nortista na primeira fase da competição. 

Conforme as projeções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF),  os possíveis adversários são Ji Paraná (RO) e Independente (AP), confrontos com jogos disputados entre os dias 18 e 19 de fevereiro.

O sorteio que define os duelos regionais será realizado na próxima quarta-feira, às 14h (MS) e contará com direcionamento sobre mandos de campo e confrontos de segunda fase.  O evento será na sede da CBF, no Rio de Janeiro. 

Para definição dos confrontos, a CBF utilizou o ranking de federações, uma vez que muitos times não possuem pontuação no ranking nacional de clubes (RNC). Com isso, as equipes melhores colocadas enfrentarão as de federações com pior posicionamento. 

Competição

Pela primeira vez, a Copa do Brasil terá 126 participantes, e será dividida em nove fases. Além de Ivinhema e Pantanal, o Operário disputa a competição a partir da terceira fase.

Os 20 clubes da Série A entram apenas na 5ª etapa, com data-base agendada para os dias 22 e 23 de abril. Ao todo, 126 equipes vão participar da Copa do Brasil.  

A final, em jogo único, está prevista para o dia 6 de dezembro e marcará o final da temporada do futebol masculino brasileiro.

  • Ji-Paraná-RO x Ivinhema-MS ou Pantanal
  • Independente-AP x Ivinhema-MS ou Pantanal
  • Madureira x Baré-RR ou Monte Roraima
  • Gama-DF x Baré-RR Monte Roraima
  • Galvez-AC x Guaporé-RO
  • Velo Clube-SP ou Primavera-SP x Vasco-AC
  • Velo Clube-SP ou Primavera-SP x Araguaína-RO
  • Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
  • Betim-MG x Piauí
  • Tirol-CE x América de Propriá-SE
  • Santa Catarina x IAPE-MA
  • Porto-BA x Serra Branca-PB
  • Maguary-PE x Laguna-RN
  • Bragantino-PA x Primavera-MT

