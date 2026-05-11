Técnico de Curaçao pede demissão a um mês do início da Copa do Mundo

Série D

Galo abre o placar com Luisinho, mas sofre virada em casa e segue na penúltima posição do Grupo A11

Galo abre o placar com Luisinho, mas sofre virada em casa e segue na penúltima posição do Grupo A11 Foto: Rodrigo Moreira/ Divulgação FFMS

O Operário sofreu mais uma derrota na Série D do Campeonato Brasileiro e viu a situação na competição ficar ainda mais complicada.

Pela sexta rodada da primeira fase, a primeira do returno, o Galo foi derrotado pelo Uberlândia-MG por 2 a 1, neste sábado (9), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Assim como no duelo do primeiro turno, o time sul-mato-grossense saiu derrotado pelo mesmo placar.

Com o resultado, o Operário permanece com apenas três pontos e segue na penúltima colocação do Grupo A11, cada vez mais distante da zona de classificação. Já o Uberlândia chegou aos 15 pontos e manteve a liderança isolada da chave.

A partida foi disputada em meio à chuva e baixa temperatura na Capital. Mesmo com o time mineiro tendo maior presença ofensiva durante boa parte do confronto, o Operário conseguiu abrir o placar aos 25 minutos do primeiro tempo.

Após pênalti sofrido por Danilinho, Luisinho cobrou com categoria, deslocando o goleiro Guilherme para fazer 1 a 0 para o Galo.

A vantagem, porém, durou pouco. Aos 33 minutos, Ben-Hur cobrou escanteio pela esquerda e encontrou o zagueiro Marcelo Augusto livre dentro da área. Sem precisar sair do chão, o defensor cabeceou para empatar a partida em 1 a 1.

Na etapa final, o Operário tentou reagir e teve boa oportunidade com Alex Choco, que invadiu a área pela esquerda, mas finalizou para fora ao tentar tirar do goleiro adversário. O erro acabou custando caro ao time alvinegro.

Aos 34 minutos do segundo tempo, após falha da defesa operariana na tentativa de afastar a bola, Ben-Hur apareceu novamente pela direita e cruzou na medida para Tomas Bastos cabecear para o fundo da rede, decretando a virada e a vitória do Uberlândia por 2 a 1.

De acordo com a súmula da partida divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogo começou com atraso de oito minutos devido a problemas na marcação das linhas do gramado do Estádio Jacques da Luz.

Segundo o árbitro Franciel dos Santos Martins, a equipe de arbitragem precisou aguardar uma nova remarcação do campo, prejudicada pela forte chuva registrada antes da partida.

Ainda conforme a súmula, não houve expulsões durante o confronto. O Operário recebeu um cartão amarelo, aplicado ao volante João Pedro Quintino da Silva, enquanto o Uberlândia teve dois atletas advertidos.

Na outra partida já encerrada da rodada, Betim-MG e CRAC-GO empataram sem gols. O complemento da sexta rodada acontece neste domingo (10), às 17h, no Estádio Saraivão, entre Ivinhema FC e Abecat Ouvidorense-GO.

O Operário agora tenta reação nas últimas rodadas para seguir com chances matemáticas de classificação à próxima fase da Série D.

Situação do Grupo

Na liderança isolada, o Uberlândia (MG) soma 15 pontos, seguido pelo Ivinhema (MS), com 10. Na terceira colocação aparece o CRAC (GO), também com 10 pontos, e, em quarto lugar, fechando a zona de classificação, o Betim (MG) aparece com oito pontos.

Na penúltima posição figura o Operário (MS), com três pontos, enquanto a Abecat (GO) ocupa a última colocação do Grupo A11, com apenas dois pontos.

Classificação