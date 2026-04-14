Veja quem joga hoje: horários e onde assistir aos principais jogos

A terça-feira é de agenda cheia no futebol, com partidas importantes envolvendo clubes brasileiros e equipes do cenário internacional. Os jogos se dividem entre competições como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, movimentando torcedores ao longo do dia.
Na Libertadores, os confrontos da fase de grupos são decisivos para encaminhar a classificação às oitavas de final. Já pelo Brasileirão, os duelos impactam diretamente a tabela, tanto na briga pelas primeiras posições quanto na luta contra o rebaixamento.
Jogos de hoje (horários de Brasília)
Copa Libertadores
19h00 — Fluminense x Colo-Colo
21h30 — Palmeiras x Barcelona de Guayaquil
Campeonato Brasileiro
19h00 — Corinthians x Atlético Mineiro
21h30 — Grêmio x Red Bull Bragantino
Futebol Internacional
16h00 — Real Madrid x Manchester City
22h00 — Boca Juniors x River Plate
Onde assistir
Copa Libertadores
TV aberta: Globo
TV por assinatura: ESPN
Streaming: Star+ e Paramount+
Campeonato Brasileiro
TV por assinatura / pay-per-view: Premiere
Canais esportivos: SporTV
Streaming (dependendo do jogo): Globoplay
Futebol Internacional
TV por assinatura: ESPN
Streaming: Star+
Outros direitos específicos podem incluir plataformas como HBO Max (competições europeias)
Os horários e transmissões podem sofrer alterações conforme a programação oficial.