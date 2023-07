Verstappen passeia sobre Pérez e vence GP da Bélgica sem resistência

O piloto da Red Bull Max Verstappen venceu o GP da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo (30), com facilidade. Foi a 10ª vitória do holandês da Red Bull, que caminha tranquilo pra mais um título, ainda na metade da temporada.

Sergio Pérez largou bem e vira líder na volta 1. O mexicano estava em segundo, acelerou e ultrapassou Leclerc após as primeiras curvas. Abriu vantagem sobre o ferrarista enquanto sentiu o vento limpo de líder por um punhado de voltas, algo raro não apenas para ele como para qualquer outro piloto.

Max Verstappen largou em sexto, punido por uma troca de câmbio ilegal. O holandês ganhou duas posições na largada e começou a corrida impondo pressão sobre os rivais à frente. Não demorou para assumir a 2ª posição, superando Lewis Hamilton e Leclerc, sem sustos.

O holandês ultrapassou o mexicano, assumiu a ponta e não a largou mais. A disputa se estendeu apenas até a volta 17, quando enfim o líder do campeonato abriu a asa de sua Red Bull e superou o companheiro de equipe sem dificuldade. A torcida holandesa na arquibancada vibrou. Em três curvas, Verstappen já tinha quase um segundo de vantagem sobre o mexicano.

A corrida foi tão folgada que Verstappen sugeriu aos engenheiros fazer um pit stop treino, só para testes. Nessa altura, ele levava 13 segundos de vantagem sobre Pérez e, no rádio, disse que poderia parar, fazer testes e voltar pra pista, ainda na liderança. A Red Bull recusou e manteve seu piloto na pista.

No meio do grid, os pilotos brigaram por posições, com ousadas ultrapassagens. Longe da disputa pelas primeiras posições, a corrida teve disputas interessantes. Alonso, Russell, Gasly e Ocon foram alguns que se envolveram em manobras improváveis, no circuito rápido e longo de Spa-Francorchamps.

Sainz fechou e tirou Piastri da prova. O australiano Oscar Piastri tinha surpreendido o paddock ontem ao ficar em segundo na corrida sprint, mas hoje sua sorte mudou logo na primeira curva. O piloto da McLaren foi tocado por Carlo Sainz e levou a pior: abandonou com menos de uma volta completada. Mas a batida também avariou a Ferrari de Sainz, que acabou caindo pro fim do grid, e depois também abandonou.

A chuva ameaçou, mas não assustou. Diferentemente do que aconteceu ontem, quando um temporal castigou os preparativos pra corrida sprint e mexeu com a estratégia das equipes, hoje as preocupações com o clima ficaram apenas nas planilhas dos engenheiros. A chuva caiu de maneira tímida no meio da prova, nada suficiente pra mexer nas posições do grid.

Após o fim da primeira metade da temporada, a Fórmula 1 volta apenas no dia 27 de agosto com o GP da Holanda.

Resultado

1. Max Verstappen (RBR)

2. Sergio Pérez (RBR) +22s305

3. Charles Leclerc (Ferrari) +32s259

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +49s671

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +56s184

6. George Russell (Mercedes) +1m03s101

7. Lando Norris (McLaren) +1m13s719

8. Esteban Ocon (Alpine) +1m14s719

9. Lance Stroll (Aston Martin) +1m19s340

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +1m20s221

11. Pierre Gasly (Alpine) +1m23s084

22. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1m25s191

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +1m35s441

14. Alexander Albon (Williams) +1m36s184

15. Kevin Magnussen (Haas) `+1m41s745

16. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) +1m43s071

17. Logan Sargeant (Williams) +1m44s476

18. Nico Hulkenberg (Haas) +1m50s450

Assine o Correio do Estado