Verstappen sobra e vence 6ª seguida no GP da Inglaterra

Max Verstappen é mais líder do que nunca na temporada 2023 da Fórmula 1. Atual bicampeão, o holandês venceu com sobras o GP da Inglaterra neste domingo e chega a 255 pontos na liderança rumo ao tricampeonato, com 99 pontos a mais que Sergio Pérez.

O Circuito de Silverstone ainda teve dois ingleses no pódio em casa, Lando Norris, da McLaren, em segundo, e Lewis Hamilton, da Mercedes, em terceiro. A Red Bull chega à 11ª vitória consecutiva na Fórmula 1 e iguala o recorde da McLaren de 1988.



Esta é a sexta vitória seguida de Max Verstappen, que embala ainda mais na atual temporada. De 10 Grandes Prêmios até o momento, o piloto da Red Bull venceu oito e chega à 43ª vitória na carreira. Esta é a segunda vitória de Verstappen em Silverstone.



Com o bom desempenho em casa, a McLaren ultrapassa a Alpine no campeonato de construtores. Após largar em terceiro, Piastri não conseguiu manter o pódio, mas o jovem australiano manteve a McLaren na quarta posição.

Atrás dele, George Russell cruzou a linha de chegada, em quinto. Sérgio Pérez, Fernando Alonso, Alexander Albon, Charles Leclerc e Carlos Sainz completam o top 10.

"Não foi um começo tão tranquilo quanto eu imaginava, mas logo depois ficou melhor. Tivemos uma largada terrível, então precisamos entender o porquê. A McLaren estava muito rápida e ficou na cola logo depois de ultrapassar. Depois ainda tivemos o Safety Car, voltamos com pneus macios e mantivemos a vantagem, mas não foi uma corrida tranquila", disse em entrevista o vencedor Verstappen.

Norris e Hamilton foram muito celebrados pela torcida local durante as entrevistas. A corrida não foi afetada pela chuva e começou com uma largada espetacular de Lando Norris, deixando Verstappen pelo caminho.

Piastri também colocou pressão no atual campeão mundial. A liderança da McLaren, no entanto, durou apenas cinco voltas, quando o holandês retomou a liderança.



Com o top 3 mantido, a classificação permaneceu praticamente a mesma até metade da corrida, com a Mercedes de olho nos dois carros da Ferrari. Russell chegou a travar uma bela disputa com Leclerc e conseguiu ótima ultrapassagem.



No momento em que as estratégias de boxe começaram a ser aplicadas, foi preciso um safety car que bagunçou bastante a corrida. O carro da Haas de Kevin Magnussen teve um princípio de incêndio.

Extintores foram usados para controlar o fogo e o carro foi removido com guincho da pista. No começo da etapa, o outro carro da Haas, de Hulkenberg, precisou ir para a garagem trocar um pedaço da asa, que quebrou em toque com Pérez.



As Ferraris ficaram para trás e a briga da Mercedes passou a ser pelo pódio com os carros da McLaren. Em duelo de britânicos, Lewis Hamilton proporcionou fortes emoções quando colocou pneus macios e abriu a asa móvel na cola de Norris.

Atrás deles, Russell tentava aproximar de Piastri, mas a McLaren mostrou estar com carros superiores, mesmo com pneus duros.



Vencedor da tríplice coroa, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, assistiu à corrida direto da garagem da Mercedes. Outras celebridades, como a cantora Shakira, estavam presentes no Circuito de Silverstone.



A 10 voltas do fim, Pérez seguiu se recuperando do mau classificatório e subiu para sétimo, após largar em 16º. Carlos Sainz sofreu uma sequência de ultrapassagens, ficando para trás de Pérez, Albon e Leclerc. O espanhol caiu para 10º



Ocon correu apenas 10 voltas e foi chamado para recolher o carro da Alpine, sendo o primeiro a abandonar. Na reta final, o mesmo aconteceu com Gasly e a Alpine terminou mais uma corrida sem cruzar a linha de chegada.



Na volta 47, Stroll tentou forçar uma ultrapassagem e forçou Gasly para fora da pista. Comissários abriram investigação e o canadense recebeu 5 segundos de punição. Na última volta, ainda houve uma briga entre Alonso, Albon e Leclerc, mas as posições foram mantidas.

Confira o resultado do GP da Inglaterra:

º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h30min975s º - Lando Norris (ING/McLaren), a 3s798 º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 6s783 º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 7s776 º - George Russell (ING/Mercedes), a 11s206 º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 12s882 º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 17s193 º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 17s878 º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 18s689 º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 19s448 º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 23s632 º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 25s830 º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 26s663 º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 27s483 º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 29s820 º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 31s225 º - Nick de Vries (HOL/AlphaTauri), a 33s128

Não terminaram a corrida - Esteban Ocon (FRA/Alpine), Kevin Magnussen (DIN/Haas) e Pierre Gasly (FRA/Alpine).

