Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mundo

Aos 37 anos, o campo-grandense Marcênio conquistou a Liga Nacional de Futsal pelo Jaraguá (SC), ao bater o Praia Clube (MG) nos pênaltis

Natural de Campo Grande, Marcênio foi campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) pelo Jaraguá (SC), neste domingo (15), após bater o Praia Clube (MG) nos pênaltis, no ginásio Centro Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS), município muito conhecido pelo ala campo-grandense.

Em partida única realizada em quadra neutra, a equipe catarinense ainda saiu perdendo e correu atrás do placar. No tempo normal, ficou empatado em 2x2, com gols de Bruninho e Pedrinho para o Jaraguá, e Gilvan e Claudinho pelo clube mineiro.

Com o placar igualado, o jogo foi para a prorrogação. Aos 6min do primeiro tempo extra, Marcênio fez ótima jogada pela esquerda em tabela com o pivô e tocou para Bruninho fazer mais um gol na partida e colocar o Jaraguá à frente pelo título.

Porém, o Praia Clube foi resiliente e, na segunda etapa da prorrogação, restando apenas 20 segundos no relógio, o camisa 10 Cabreúva marcou para o clube mineiro e levando a partida para os pênaltis.a

Nas penalidades, o Jaraguá converteu todas as cobranças, incluindo um gol do jogador campo-grandense. Porém, na sexta batida do Praia Clube, Nicolas defendeu o chute de Rabisco e deu fim ao confronto, coroando assim o clube catarinense que não vencia a competição há 14 anos.

Mesmo neste hiato sem conquistar o título nacional, o Jaraguá, após ser campeão ontem, se tornou o maior vencedor da Liga Nacional de Futsal, com 5 títulos (2005, 2007, 2008, 2010 e 2024). Para chegar à decisão deste ano, o clube catarinense passou por Corinthians (SP), Carlos Barbosa (RS) e Pato Futsal (PR).

Em entrevista para a página BR Futsal, Marcênio comemorou a conquista e agradeceu os companheiros, amigos e família.

"Eu não consegui participar muito da primeira fase da Liga, então vou agradecer meus companheiros por me trazerem até aqui, eu tentei dar meu melhor e agora é comemorar bastante", disse o ala.

Na competição, o campo-grandense marcou 4 gols e 4 assistências em 16 jogos disputados.

Ano mágico

Além da conquista da Liga Nacional de Futsal, Marcênio conquistou outros dois títulos importantes este ano, mas dessa vez com a camisa da seleção brasileira.

Em fevereiro, o ala participou da Copa América e fez parte do elenco campeão contra a Argentina. Na competição, marcou dois gols e uma assistência na campanha perfeita da seleção brasileira.

Já no dia 06 de outubro, o campo-grandense conquistou a Copa do Mundo de Futsal de 2024, disputada no Uzbequistão.

Após 12 anos, a Seleção Brasileira voltou a vencer a competição, e chegou ao hexacampeonato com uma vitória por 2 a 1 em cima da Argentina, com direito à assistência do campo-grandense no lance do primeiro gol, marcado pelo pivô Ferrão. Ao todo, o atleta tem sete gols em 31 jogos com a camisa amarela.

Torcida ilustre

Na sua história, o Jaraguá já recebeu jogadores ilustres no elenco, mas um deles é mais do que especial: Falcão, considerado por muitos o melhor da história da modalidade, que defendeu as cores da equipe de 2003 a 2004 e 2005 a 2010. Pelo clube, o camisa 12 venceu cinco Campeonatos Catarinenses, seis Copa Libertadores de Futsal, seis Taças Brasil, quatro Superligas de Futsal e quatro LNF.

No Instagram, Falcão postou assistindo a decisão deste domingo e comemorando, ao lado do filho, a conquista nacional de sua ex-equipe. Veja o vídeo:

No dia 14 de maio, Falcão participou do"Jogo das Estrelas", que aconteceu em Campo Grande, organizado por Marcênio. O evento reuniu dois mil espectadores no Ginásio Guanandizão neste dia.

Trajetória - Marcênio

Antes de estar no time catarinense, Marcênio ficou seis meses no Anderlecht, da Bélgica, e cinco temporadas no Barcelona, da Espanha, um dos melhores clubes do mundo.

Durante sua passagem no clube espanhol, o atleta campo-grandense conquistou 16 títulos, incluindo a Champions League da modalidade, sua segunda da carreira, já que também venceu o torneio continental pela equipe russa Gazprom-Ugra. No Barcelona, além das conquistas, ele jogou 212 partidas e marcou 37 gols.

Em Campo Grande, o jogador atuou na Geração 2000, em 1997, e, posteriormente, passou pelo time do Colégio ABC, ficando até 2007, quando foi para o Santa Fé Futsal, da cidade Santa Fé do Sul (SP), já como atleta profissional.

Saiba

Marcênio e o Jaraguá podem ser campeões novamente antes de acabar o ano. No dia 21 de dezembro, a equipe volta às quadras para enfrentar o Joinville (SC), pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. Na ida, o time amarelo e preto venceu por 3x2, em casa.

