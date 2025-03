Volante de MS deixa base do Palmeiras para assinar com rival São Paulo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Destaque nas categorias de base do Palmeiras no ano passado, o campo-grandense Djhordney Ferreira troca o verdão pelo São Paulo Futebol Clube em 2025.

O volante de 17 anos confirmou a transferência para o tricolor paulista nesta quinta-feira (7) através das redes sociais, o atleta promissor deve mudar de categoria passando a atuar pela equipe sub-20 do São Paulo nesta temporada.

No Palmeiras Djhordney atuou por apenas um ano, no clube o jovem conquistou a titularidade na equipe sub-17 e foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Na temporada passada o jogador sul-mato-grossense disputou 27 partidas pelo Palmeiras onde jogou no período o campeonato Paulista e o Brasileiro sub-17, marcando dois gols pela equipe.

Agora no São Paulo, Djhorney deve buscar o seu espaço para fazer parte do elenco que disputará a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição na qual o São Paulo é o atual campeão e o jogador sonha em disputar pela primeira vez em sua carreira.

Djhordney reforça neste ano a geração de atletas nascidos em 2007 do São Paulo, que já conta com destaques que atuaram na última edição da Copinha, como o atacante Lucca Marques e o meia-atacante Pedro Ferreira.

Djhordney Ferreira no CT do São Paulo - Foto: Reprodução / Redes sociais Djhordney Ferreira no CT do São Paulo - Foto: Reprodução / Redes sociais

CARREIRA

Djhordney Ferreira desde criança já tinha contato com o futebol campo-grandense. Com 8 anos, o jogador começou a dar os seus primeiros passos no esporte na escolinha de futebol organizada pelo treinador Paulinho Rezende, localizada no campo do Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho.

O volante ainda passou por outras escolinhas até chegar à equipe do União ABC, onde jogou futsal e futebol. Porém, foi no Náutico Futebol Clube que o jovem jogador ficou por mais tempo, jogando competições locais até surgir uma oportunidade de assinar um contrato com uma equipe de fora do Estado.

“Quando eu jogava no Náutico, depois de ficar oito meses parado por conta de uma lesão no meu tornozelo, o treinador Júlio César me levou com mais dois meninos para um teste no Novorizontino. Na primeira semana eu já fui aprovado”, disse Djhordney sobre o começo de sua trajetória no estado de São Paulo.

Nas categorias de base do clube do interior paulista, o jogador, que estava com 15 anos, começou a se desenvolver. “Se eu cheguei até o Palmeiras foi por conta da minha evolução no Novorizontino. O clube me ajudou a me acostumar a jogar nos campeonatos de São Paulo, que são bem competitivos”.

Mostrando o seu futebol no interior paulista, o volante chamou a atenção de um dos grandes clubes do País enquanto disputava a Copa Atlântico sub-19, sendo contratado para jogar no Alviverde em 2024.