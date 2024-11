Vontade de se tornar SAF cresce entre clubes de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após a oficialização do FC Pantanal SAF como novo modelo de gestão no estado, mais três clubes de Mato Grosso do Sul demonstraram interesse em abandonar o modelo associativo para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol. Conforme apuração do Correio do Estado, os clubes que iniciaram as conversas foram: Operário Futebol Clube, Esporte Clube Comercial e Dourados Atlético Clube (DAC).

Durante a coletiva de imprensa na tarde de ontem (11), o assessor de interesses esportivos do governo do estado, Júlio Brant, explicou à reportagem que três clubes o procuraram para entender como funciona o projeto. Sobre o DAC, houve conversas iniciais, mas Operário e Comercial demonstraram maior interesse, e as conversas com esses clubes seguem mais intensas.

"Operário e Comercial me procuraram para entender o processo. Sobre o Dourados, houve conversas iniciais também. Mas posso afirmar que, além do Pantanal SAF, Comercial e Operário estão mais avançados nesse tema", relata Brant à reportagem.

Júlio Brant, além de empresário, é uma figura conhecida e tem ligações diretas com o Vasco da Gama. Ao ser questionado sobre como vê o apoio empresarial nos clubes de Mato Grosso do Sul, Brant foi enfático ao dizer que as gestões ruins nos últimos anos têm afastados os empresários do estado e que o setor empresarial precisa fazer parte do dia a dia dos clubes.

"O mercado hoje responde muito rápido e os clubes precisam pensar de forma empresarial. Eles precisam parar com essa dependência de pedir dinheiro ao governo do estado e conseguir andar sozinhos, com as próprias pernas. Esse dinheiro que é destinado aos clubes poderia ser melhor utilizados em áreas como saúde, educação, habitação e saneamento. Por isso, vemos que os clubes precisam adotar uma mentalidade empresarial e, com o investimento no modelo SAF, os clubes de Mato Grosso do Sul poderão ter uma estrutura digna e enfim, pensar alto. ', relatou Júlio Brant à reportagem do Correio do Estado ."



O Modelo SAF é a única solução para MS?

Para muitos dirigentes com os quais o Correio do Estado entrou em contato, a solução para sair do buraco é o pagamento das dívidas para conseguir montar um elenco forte.

A reportagem entrou em contato com o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva, que confirmou as conversas iniciais para a transição de modelo SAF, informação também divulgada pelo assessor do governo do estado, Júlio Brant.

Atualmente, o Operário Futebol Clube enfrenta enormes dificuldades financeiras para montar uma equipe competitiva para o estadual de 2025. Com dívidas em torno de R$ 2 milhões, reconhecidas pela Procuradoria Geral da Fazenda, o maior clube de Mato Grosso do Sul, com 13 títulos estadual, sendo a última conquista em 2024 ao vencer o Dourados Atlético Clube por 3 a 1, confirmou a entrega de documentos e o início do processo para mudança de gestão governativa.

"Virar SAF é a única solução para que o Operário consigam competir. Quem não seguir esse caminho vai fechar as portas. Estamos em processo de entrega de documentação, mas o caminho é longo, pois é necessário pagar taxas diversas à CBF e à federação, além de realizar o registro em cartório e outros detalhes, como a abertura de um CNPJ, mas posso confirmar que sim, o Operário precisa olhar para o futuro', explicou o presidente do Operário à reportagem.

Outra grande equipe do estado, com 9 títulos estaduais e que também enfrenta enormes dificuldades financeiras, é o Esporte Clube Comercial.

De acordo com o presidente Claudio Barbosa, que confirmou o seu afastamento por motivos de saúde e familiar, disse que também há conversas para o Colorado se tornar SAF no futuro. Mas antes, as atenções atualmente estão nas eleições para escolha do novo presidente.

"Houve, sim, conversas para entender a mudança para SAF, mas estamos, neste momento, organizando as eleições do clube, e somente o novo presidente e a nova diretoria poderão falar sobre o assunto. Eu mesmo vejo que a SAF é a única solução para o Comercial, por isso acredito que a próxima gestão estará aberta para ouvir novos investidores que sejam sérios, com contratos de investimentos financeiros tanto no profissional, na base, quanto no futebol feminino', afirmou o presidente."

Conforme apuração do Correio do Estado , o atual vice-presidente Marlon Brandt foi o único a demonstrar interesse em ser o próximo presidente do Comercial. Neste final de semana, ele esteve presente no Fórum de Gestão Esportiva, ouvindo dirigentes de clubes que compartilhavam projetos vencedores que deram certo em clubes de futebol no país.

O terceiro clube que demonstrou interesse em adquirir um investidor é o Dourados Atlético Clube.

No último dia 2 de novembro, o jornalista Pedro Reis revelou em suas redes sociais que um empresário de Presidente Prudente (SP), em conjunto com ex-técnico da Seleção Boliviana, Antônio Carlos Zago, manifestou interesse em investir no clube, com auxilio do empresário prudentino, Thiago Dantas.

A reportagem conseguiu contato com o empresário, que possui investimentos em criptomoedas e no setor de informática, e confirmou as conversas, mas não avançou até o momento.

"Quem abriu mesmo as negociações com o DAC foi o Zago, que tem familiares em Dourados e negócios comigo em Presidente Prudente. Eu sou o homem do dinheiro, mas o projeto está nas mãos do Zago, que vem conversando com diversas equipes em busca de investimentos."

Ao ser questionado sobre quais seriam esses investimentos, o empresário prudentino foi enfático ao dizer que a pretensão é divulgar seus atletas em diversos clubes espalhados pelo país.

"Eu e o Zago somos gerentes da Genius Football Agency, uma academia que gerencia atletas para equipes do país. Estamos conversando com equipes no interior de São Paulo e cinco em MS, mas posso afirmar que ainda não apresentei nada, apenas consultamos possibilidades. Há uma possibilidade inicial de enviarmos atletas para competir em Dourados, assim, nos aproximaríamos e evoluiríamos em um possível investimento maior, mas, por enquanto, são apenas conversas iniciais', relatou."

O Correio do Estado tentou contato com Antônio Carlos Zago, mas, conforme informações da assessoria de imprensa, ele não falará sobre o assunto neste momento.

