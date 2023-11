O zagueiro César da Silva Santos Júnior, conhecido como “Juninho”, do São Gabriel Esporte Clube, recebeu gancho de quatro jogos do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) após agredir o lateral Baiano do União ABC, no último final de semana, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Em nota à imprensa, o Tribunal relatou que o zagueiro foi penalizado no art, 254-A, § 1º, inciso II, primeira figura, do CBJD (Confederação Brasileira de Justiça Desportiva), que aponta: Praticar jogada violenta: § 1º Constituem exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros: II – a atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário.

Ainda de acordo com a punição do TJD, ambos os clubes também foram penalizados com R$200 reais. No entanto, a pena imposta pelo Tribunal foi substituída pela advertência.

Punição

O lance polêmico aconteceu no segundo tempo da partida entre União ABC e São Gabriel E.C, quando em um lance de dívida, o zagueiro Juninho deu uma entrada violenta no lateral Baiano do União ABC. O lance passou batido pelo árbitro da partida, mas logo depois do jogo, o lance foi visto pelos juízes do TJD, o que acarretou em punição de quatro jogos.



Confira a classificação atualizada

Corumbaense, 10 pontos

Náutico, 9

Portuguesa, 7

São Gabriel, 7

Águia Negra, 6

Misto, 2