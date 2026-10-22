A filosofia estóica encontrou a felicidade há 2.500 anos em algo que hoje abominamos - Foto: Fotorech/Pixabay

Admiramos trajetórias como as de Bill Gates e Oprah Winfrey pelo dinheiro que acumularam e pelo que fazem com ele. Essa fascinação levanta uma dúvida simples: riqueza e destaque realmente garantem uma vida satisfeita? Para pensadores como Aristóteles e Marco Aurélio, a resposta passava longe da abundância material.

O que eles buscavam era um tipo de equilíbrio discreto, uma mediania que parece distante dos padrões de sucesso de 2025.

O que entendemos por sucesso hoje

Sucesso virou praticamente sinônimo de fama, dinheiro e produtividade constante. Essa lógica alimenta uma rotina de correria sem pausa, movida pelo medo de fracassar e por uma cultura de trabalho que cobra sempre mais. Esse modelo, fortalecido pelo capitalismo, foi tratado por décadas como o caminho natural até a felicidade.

Há sinais de que isso está mudando: critérios tradicionais de sucesso já não bastam para gerar sensação de realização, e vozes mais jovens apontam que confundir ocupação com produtividade — e exaustão com valor profissional — produz ansiedade e um vazio que corrói a sensação de bem-estar.

A mediocridade como virtude na antiguidade

A palavra "mediocridade" tem origem no latim mediocris, que remete a algo "médio" ou "moderado" — sem o peso negativo que carrega hoje. Em "Ética a Nicômaco", Aristóteles desenvolve o conceito de mesotes, o "justo meio" entre dois extremos, como o excesso e a falta.

A coragem, por exemplo, surge exatamente entre a covardia e a imprudência. A ideia de eudaimonia, geralmente traduzida como felicidade, não tratava de humor passageiro, mas de uma vida conduzida pela virtude — e essa virtude. Para o filósofo, estava no ponto de equilíbrio, na própria mediocridade.

Marco Aurélio reforça essa visão em "Meditações": a virtude não dependia de grandes feitos, e sim do cultivo da paz interior e da coerência moral no dia a dia. Era, de novo, a mesma defesa de uma mediania bem vivida.

Por que acumular mais nem sempre traz satisfação

A teoria psicológica da esteira hedônica explica por que nos acostumamos rápido tanto com o que é bom quanto com o que é ruim. Desejamos algo acreditando que aquilo trará felicidade duradoura, mas, assim que conquistamos o objetivo, o entusiasmo esfria e voltamos à mesma insatisfação de antes.

O ciclo se repete com uma nova meta, sempre com a certeza de que desta vez será diferente — um movimento parecido com uma roda de hamster da qual parece impossível sair, turbinado pela lógica capitalista de consumo e comparação constante.

Essa fome por mais reconhecimento, mais conquistas e mais posses tende a gerar frustração em vez de contentamento. O resultado costuma ser um estado de ansiedade permanente, alimentado pela sensação de que sempre falta algo para merecer a própria felicidade.

O que a ciência do comportamento acrescenta

Pesquisas ligadas à Universidade de Harvard têm se dedicado a entender como hábitos simples e constância, em vez de conquistas extraordinárias, sustentam uma vida satisfatória ao longo do tempo.

A professora Jamie Ducharme, formada em Literatura Comparada pelo Bard College, já discutiu como a obra "In Praise of Minor Virtues" retoma justamente essa ideia: pequenas virtudes cotidianas, e não feitos grandiosos, formam a base de uma existência equilibrada.

Essa leitura conecta diretamente a reflexão grega sobre o justo meio com debates atuais sobre produtividade e exaustão. O fio que une os dois momentos é o mesmo: trocar a corrida por mais por uma rotina onde o suficiente já tem valor.

Reconhecer o ponto em que "o bastante" já é satisfatório pode ser o primeiro passo para sair da comparação constante que a cultura da correria impõe. A mediania que Aristóteles e Marco Aurélio defendiam continua sendo, 2.500 anos depois, uma alternativa concreta à lógica do sempre mais.