A NASA mostrou apenas uma imagem, mas ela pode esconder o futuro - Imagem: Divulgação/NASA

O administrador da NASA, Jared Isaacman, apresentou durante o All-In Summit uma imagem enigmática de uma aeronave escura que emergia das nuvens e cuja silhueta lembrava o icônico SR-71 Blackbird.

Questionado sobre a foto, Isaacman não confirmou nem negou a identificação. Em vez disso, perguntou se havia certeza de que aquilo era um Blackbird. A resposta ambígua alimentou especulações entre os que acompanham os programas de voo experimental da agência.

Isaacman aproveitou o momento para explicar que a NASA pretende retomar seu histórico de inovação aeronáutica radical. Responsável por tecnologias hoje presentes na aviação militar e civil, como o sistema fly-by-wire e a vetorização de empuxo em caças como o F-22.

O retorno à inovação radical

Durante anos, segundo Isaacman, a agência foi "forçada a gastar seu orçamento de aeronáutica subsidiando esforços de alto nível de maturidade tecnológica de grandes contratistas", extraindo apenas 3% de eficiência adicional de motores com 40 anos de idade. A estratégia de retomar projetos radicais de fuselagens e motores está mudando a abordagem da agência.

Em entrevista ao El Confidencial, Isaacman explicou que desejava voltar aos projetos radicais de fuselagens e motores, como a agência deveria fazer. Essa mudança de direção ganhou peso oficial em maio de 2026, quando ele emitiu uma diretiva pedindo a revisão dos investimentos da NASA em aeronáutica.

O foco passou a incluir novos aviões X e projetos mais ambiciosos de motores e fuselagens para uso civil. Comercial ou de segurança nacional, sem financiar trabalhos que a indústria já tem incentivos para assumir por conta própria.

O x-59 e o futuro do voo supersônico

O programa X-59 QueSST, desenvolvido com a Lockheed Martin Skunk Works, exemplifica essa nova direção. Diferentemente do Blackbird, que buscava velocidade extrema, o X-59 tem um objetivo mais específico: demonstrar que é possível voar à velocidade supersônica com muito menos ruído. Elemento crucial para reformular futuras normas de voo supersônico sobre o solo.

A aeronave realizou seu primeiro voo em outubro de 2025 e completou o primeiro voo supersônico em 5 de junho de 2026, a aproximadamente Mach 1,1 e 43.400 pés de altitude.

Segundo Isaacman, esse é apenas o começo de uma fase em que a NASA "não demorará muito antes de voltar a volar tão alto e tão rápido quanto em décadas passadas, e depois até mais".

O legado do sr-71

A evocação do Blackbird na imagem mostrada por Isaacman não é acidental. A NASA operou esses aviões como plataformas de pesquisa no Centro Dryden. Hoje Armstrong, dentro da base Edwards da Força Aérea, utilizando-os para estudar aerodinâmica em alta velocidade, propulsão, materiais e estrondos sônicos.

Aquele programa, que perdurou de 1999 a 2008, deixou um legado duradouro na pesquisa aeronáutica americana.

A imagem enigmática exibida no All-In Summit alimenta especulações sobre qual será o próximo projeto radical da NASA. Seja qual for o design final, a mensagem está clara: a agência espacial americana quer retomar seu papel como catalisadora de inovação aeronáutica, não apenas consumidora de tecnologia já madura.

A silhueta nas nuvens pode ser apenas promocional, mas simboliza uma reorientação estratégica genuína.