Restaurante famoso é multado em R$ 92 mil após servir sobremesa com formigas

Um restaurante com duas estrelas no Guia Michelin chamado Evett foi multado em R$ 92 mil na Coreia do Sul depois que uma investigação encontrou formigas secas na composição de uma de suas sobremesas.

O Ministério de Segurança de Alimentos e Medicamentos da Coreia do Sul apurou o caso e concluiu que o inseto havia sido usado como ingrediente em um sorbet servido aos clientes. Prática vetada pela legislação sanitária local.

A punição veio depois que o órgão analisou o cardápio e identificou que as formigas apareciam de forma visível no prato, não como resíduo acidental. Pela regra sul-coreana, apenas aditivos e ingredientes previamente autorizados podem entrar na composição de pratos comerciais. E insetos não constam dessa lista permitida — mesmo quando o objetivo é criar uma experiência gastronômica diferenciada.

Como a fiscalização chegou ao caso

A apuração das autoridades sanitárias identificou que o restaurante utilizava formigas secas importadas para compor a sobremesa. Um detalhe que não constava de forma clara nas informações oferecidas aos clientes sobre os pratos. Esse tipo de fiscalização costuma vasculhar tanto a origem dos insumos quanto o cumprimento das normas de rotulagem e segurança alimentar em estabelecimentos de alto padrão.

O restaurante contestou parte das conclusões durante o processo, mas não conseguiu reverter a aplicação da multa. Estabelecimentos que trabalham com propostas autorais na cozinha costumam testar ingredientes pouco convencionais, mas isso não os isenta de seguir as regras sanitárias vigentes no país onde operam.

O peso de duas estrelas Michelin

Receber duas estrelas do Guia Michelin costuma elevar o prestígio de um restaurante e atrair um público disposto a pagar mais caro por experiências gastronômicas exclusivas. É justamente essa reputação que fica mais exposta quando um estabelecimento reconhecido enfrenta um problema de conformidade com a legislação alimentar.

Casos como esse reacendem o debate sobre até onde vai a liberdade criativa na alta gastronomia quando ela esbarra em normas sanitárias rígidas. Ingredientes exóticos ou pouco usuais, como insetos, vêm ganhando espaço em cozinhas de vanguarda ao redor do Mundo. Mas cada país impõe seus próprios limites regulatórios para o que pode ou não chegar ao prato do cliente.

A multa de R$ 92 mil marca um precedente para outros restaurantes sul-coreanos que testam ingredientes alternativos em suas criações. O episódio reforça que reconhecimento internacional e estrelas no guia não substituem o cumprimento das regras sanitárias estabelecidas pelas autoridades locais.