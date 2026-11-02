Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Reflexão

A reflexão de Franz Kafka sobre a mudança: "A partir de certo ponto, não há retorno"

A passagem vem dos Aforismos de Zürau.

João V. Valença

02/11/2026 - 11h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Decisões importantes quase nunca saem da cabeça porque sabemos que a vida muda depois delas. Abandonar velhos hábitos, deixar certezas para trás e enfrentar o desconhecido exigem atravessar uma fronteira invisível que provoca medo justamente por marcar o ponto em que uma transformação deixa de ser apenas pensamento e vira realidade.

Foi isso que Franz Kafka capturou em uma imagem que permanece poderosa mais de um século depois: o ponto sem retorno.

Nascido em Praga em 3 de julho de 1883, parte então do Império Austro-Húngaro, Kafka formou-se em Direito e passou anos trabalhando numa companhia de seguros enquanto escrevia narrativas sobre burocracia. Culpa, isolamento e a dificuldade humana de encontrar uma saída clara para os conflitos internos.

A origem da frase e o que ela realmente significa

A passagem vem dos Aforismos de Zürau, conjunto de anotações que Kafka produziu entre 1917 e 1918. O aforismo número 5 afirma que a partir de um certo ponto já não existe retorno possível — e que esse ponto precisa ser alcançado.

Quando Kafka morreu em 3 de junho de 1924, aos 40 anos, suas obras ainda não ocupavam o lugar central na literatura mundial que ganhariam depois. "A Metamorfose", "O Processo" e "O Castelo" explodiram em importância principalmente após sua morte.

O aforismo de Kafka reúne duas ideias que parecem conflitantes: o não retorno liga-se a perda e arrependimento, mas o escritor o apresenta como uma etapa necessária. O ponto sem retorno não é o movimento de correr para a frente — é parar de fugir para trás.

A transformação só se torna real quando deixa de depender da possibilidade de desfazê-la.

Quando o ponto sem retorno aparece na vida real

Kafka não fala de impulsividade ou ruptura irresponsável. O ponto sem retorno marca o instante em que uma pessoa percebe que continuar presa ao antigo estado custa mais do que enfrentar a incerteza do caminho que se abre.

Essa tensão aparecia também na reflexão de Helen Keller sobre a vida como uma aventura ousada — ambas reconhecem que crescer envolve conviver com incertezas sem abandonar a responsabilidade pelas próprias escolhas.

Na prática, esse limite surge quando uma escolha finalmente ganha consequências concretas. Pedir demissão sem ter todas as garantias, encerrar uma relação que não funciona mais, assumir uma responsabilidade nova ou deixar de lado um hábito antigo — nessas situações a decisão deixa de ser imaginada e vira ação.

A armadilha de manter todas as portas abertas

Enquanto todas as saídas continuam disponíveis, existe segurança, mas também a tentação de não atravessar nenhuma delas. A pessoa revisa os mesmos cenários, pede mais garantias e transforma cautela em adiamento disfarçado.

Quando a preparação vira desculpa para não agir, alguns padrões ficam claros: a decisão é reavaliada mesmo depois que as informações principais já estão à mão; dúvidas pequenas ganham o mesmo peso de riscos reais; espera-se sentir certeza antes de fazer qualquer coisa; o plano recebe aperfeiçoamentos contínuos mas nunca sai do papel.

O risco permanece não na ação, mas na paralisia. Quando a possibilidade de voltar vale mais do que o motivo que tornou a mudança necessária, o ponto sem retorno já passou — apenas em silêncio, deixando a pessoa exatamente onde começou. É justamente nisso que a reflexão de Kafka toca: o custo invisível de nunca cruzar a linha.

Verdadeira riqueza

Diógenes: "O homem mais rico se contenta com menos, pois a satisfação é a riqueza da natureza"

Sua filosofia segue ganhando relevância até mesmo nos tempos atuais

02/11/2026 09h27

Compartilhar

Imagem: Jacob Jordaens / Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Diógenes de Sinope, pensador cínico grego que viveu no século IV a.C., transformou a renúncia às comodidades em um protesto pragmático contra as convenções de sua época. Sua filosofia ganha relevância atual porque pesquisas contemporâneas confirmam que reduzir o desejo por bens materiais é chave para alcançar felicidade genuína e proteger a estabilidade emocional.

Sem obra escrita própria, Diógenes questionava radicalmente essa dinâmica e deixou para a história uma máxima que ressoa nos debates sobre bem-estar: "O homem mais rico é aquele que se contenta com menos, porque a satisfação é a riqueza da natureza".

Nascido em Sinope, Diógenes foi banido após um escândalo envolvendo falsificação de moedas e passou a viver nas ruas, onde dormia em um barril como exemplo de sua filosofia.

O que a psicologia contemporânea descobriu sobre materialismo

Uma meta-análise de 753 resultados mostrou que uma maior orientação materialista se associa a menor bem-estar pessoal. A relação variou conforme os aspectos do materialismo e as dimensões do bem-estar analisados.

A busca constante por bens materiais — como trocar de carro ou reformar a casa — ocupa grande parte da vida cotidiana, mas não garante satisfação duradoura.

Uma pesquisa publicada no Journal of Consumer Psychology acompanhou 6.551 pessoas durante três anos e trouxe nuances importantes: as associações entre materialismo e satisfação com a vida ocorriam principalmente entre pessoas diferentes. Não dentro de um mesmo indivíduo ao longo do tempo.

Para uma mesma pessoa, maior materialismo não reduziu automaticamente a satisfação com a vida, questionando a relação causal presumida.

 

Riqueza verdadeira além dos bens acumulados

Um estudo do Gallup World Poll mostrou que renda prediz bem a avaliação de vida, mas fracamente os sentimentos cotidianos positivos e negativos. Essa evidência empírica confirma que acumular objetos não cobre automaticamente as carências afetivas nem assegura paz mental diante das adversidades.

Para Diógenes, uma vida bem-sucedida exigia apenas necessidades básicas em sintonia com a natureza, princípio que a psicologia moderna confirmaria séculos depois. A verdadeira riqueza jamais se mede pela quantidade de bens acumulados, mas pela capacidade de contentar-se com menos.

Por que reduzir desejos materiais não é pobreza, mas liberdade

Na prática, a filosofia de Diógenes significa que não é preciso ficar rico para se sentir bem. A pesquisa do Gallup mostrou que ganhar mais dinheiro melhora pouco os sentimentos positivos no dia a dia, ou seja, as emoções do cotidiano.

Por isso, gastar energia tentando trocar de carro ou reformar a casa pode ser um desperdício que não trará felicidade real. A verdadeira liberdade vem de questionar se é preciso cada coisa que se deseja.

Reflexão

Abraham Lincoln: "Aqueles que negam liberdade aos outros não a merecem para si mesmos"

O raciocínio de Lincoln partia de uma premissa simples mas perturbadora.

02/11/2026 09h13

Compartilhar

Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Em abril de 1859, Abraham Lincoln escreveu palavras que ressoariam pela história Americana: quem retira direitos fundamentais de outro ser humano compromete sua própria condição de homem livre. A correspondência, dirigida a Henry L, Franklin Pierce e outros bostonenses, capturava uma convicção moral que moldaria suas decisões políticas nos anos seguintes.

O raciocínio de Lincoln partia de uma premissa simples mas perturbadora — nenhuma sociedade consegue permanecer verdadeiramente livre enquanto escraviza parte de sua população. A contradição interna entre proclamar liberdade e negar direitos aos seus membros corrói, inevitavelmente, os fundamentos de qualquer ordem política.

A lógica da opressão e o colapso inevitável

Quando alguém rejeita o direito à liberdade alheia, argumentava Lincoln, não apenas comete violência contra o outro — destrói a base moral que justificaria sua própria liberdade diante de um Deus justo. O pensamento não era apenas ético, mas funcionava como diagnóstico: impérios construídos na negação de direitos humanos carregam, dentro de si, as sementes de seu próprio colapso.

Essa reflexão refletia correntes de pensamento que filósofos do Iluminismo vinham desenvolvendo: a liberdade não é concessão de uma elite, mas direito que pertence à dignidade de qualquer ser humano. Negar isso a uns implica, logicamente, perder o direito de reivindicá-lo para si.

Do pensamento à ação política

Dois anos separaram aquela carta do evento que alçaria Lincoln à Presidência. Quando assumiu a Casa Branca em 1861, o país mergulhava justamente naquela tensão que ele havia identificado — uma nação Dividida pela questão de quem merecia, de fato, permanecer livre.

A Proclamação de Emancipação de 1.863 e, depois, a aprovação da 13ª Emenda à Constituição, que aboliu a escravidão em todo o território americano, colocaram em prática a filosofia que Lincoln havia articulado anos antes. Não era apenas manobra estratégica de guerra — era coerência moral com princípios que ele havia declarado publicamente.

Ecos além das fronteiras norte-americanas

A vitória de Lincoln no Congresso americano reverberou em outras partes do continente. Brasil e Cuba, que permaneciam como últimos redutos da escravidão nas Américas, viram-se pressionados pelo exemplo internacional — uma demonstração viva de que o mundo avançava em direção à liberdade como direito universal.

Essa pressão internacional contribuiu para o processo que levaria à abolição em ambos os países décadas depois.

O legado da reflexão de Lincoln transcendia seu contexto imediato: permanecia como afirmação de uma verdade política que perdura — sistemas que se fundam na negação de direitos a grupos humanos inevitavelmente corrompem a liberdade de toda a sociedade e criam contradições que as destroem com o tempo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adeus ao vermelho e verde na decoração de Natal: a tendência para 2026 é mais moderna e elegante
Decoração natalina

/ 2 dias

Adeus ao vermelho e verde na decoração de Natal: a tendência para 2026 é mais moderna e elegante

2

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial

3

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 1 dia

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

4

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

5

Resultado da Loteria Federal 6114-0 de hoje, domingo (01/11)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6114-0 de hoje, domingo (01/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma