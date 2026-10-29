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Citação histórica

Abraham Lincoln: "A força tudo conquista, mas sua vitória tem vida curta"

A frase se relaciona com a trajetória do 16º presidente americano.

João V. Valença

29/10/2026 - 16h00
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A reflexão atribuída a Abraham Lincoln — "A força tudo conquista, mas sua vitória tem vida curta" — resume os limites do poder baseado apenas na coerção.

A frase se relaciona com a trajetória do 16º presidente americano, que enfrentou o maior desafio político e militar de sua era: manter unida uma nação despedaçada pela guerra. A ideia central é que a dominação pela força, mesmo vitoriosa por algum tempo, não cria estruturas duradouras.

A imposição bruta — militar, política ou psicológica — pode derrotar adversários e impor controle imediato, mas esse domínio permanece frágil e sem raízes profundas.

A ilusão da vitória pela coerção

Conquistas baseadas apenas no medo tendem a desabar rapidamente, e a autoridade fundada exclusivamente na opressão não tem a legitimidade do respeito e do consenso. O subordinado obedece enquanto a força está presente, mas não desenvolve lealdade nem aceita de fato as decisões impostas.

Essa fragilidade aparece quando o poder enfraquece ou encontra resistência organizada. Sem princípios compartilhados ou justiça reconhecida, a estrutura de domínio desmorona. Lincoln compreendia que manter a união norte-americana apenas pela coerção militar condenaria o país a um ciclo permanente de conflito.

Da teoria à ação na Reconstrução

Durante a Era da Reconstrução — período que se seguiu ao fim da Guerra Civil, em 1865 — Lincoln buscou transformar essa filosofia em política concreta. Embora o arsenal do Norte prevalecesse militarmente, ele reconhecia que subjugar o Sul indefinidamente pela força fracassaria a longo prazo.

Sua abordagem privilegiava a reconciliação, baseada em princípios de justiça, liberdade e democracia duradoura. Em vez de punição perpétua, buscava integrar os estados separatistas por meio de reformas institucionais e do reconhecimento dos direitos de todos — sobretudo com a abolição da escravatura e o avanço da participação política da população negra.

Essa orientação refletia a convicção de que um país unido apenas pela ameaça não poderia prosperar nem ser verdadeiramente livre.

Como a coerção enfraquece a legitimidade do poder

Quem obedece apenas por medo da força não aceita genuinamente a autoridade. Segue ordens enquanto a ameaça está presente, mas não reconhece como legítima a imposição. Essa diferença entre obediência forçada e consentimento voluntário é decisiva: a primeira é frágil porque depende de vigilância constante; a segunda se sustenta na aprovação de quem obedece.

A estrutura de domínio baseada unicamente em coerção precisa manter a força ativa permanentemente. Assim que essa força enfraquece — seja por derrota militar, crise econômica ou oportunidade de resistência organizada — toda a edificação desaba. Justamente porque nunca havia raízes profundas de respeito ou princípios compartilhados que a sustentassem.

A divisão radical sobre como reconstruir: moderados versus revolucionários

Por trás da filosofia de Lincoln sobre reconciliação havia um debate político profundo. Os Republicanos Radicais exigiam "severo tratamento do Sul", enquanto Lincoln favorecia o "Plano de dez por cento" — uma readmissão mais rápida mediante juramento de lealdade. Essa discordância não era teórica: revelava duas visões opostas sobre se reconstruir significa punir ou integrar, se significa revolucionar ou restaurar.

Após a morte de Lincoln, o Presidente Andrew Johnson vetou legislação radical e perdoou "milhares de líderes Confederados", permitindo ainda que estados sulistas aprovassem os "Códigos Negros" — leis que "restringiam consideravelmente os direitos dos libertos".

Isso mostrou que a mera vitória militar não resolve o conflito de princípios: a questão de como fazer valer justiça e liberdade para os libertos seguiu em disputa política durante toda a Reconstrução, demonstrando que reconciliação exige mais que apenas cessar a violência.

Reflexão

Pablo Picasso: "Eu gostaria de viver como um pobre, mas com muito dinheiro"

A frase revela o desejo de preservar a liberdade criativa e a autenticidade.

29/10/2026 16h55

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Foto: Reprodução

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A declaração "Eu gostaria de viver como um pobre, mas com muito dinheiro" resume a filosofia de vida do pintor espanhol Pablo Picasso e expressa uma aspiração que vai além do paradoxo aparente. A frase revela o desejo de preservar a liberdade criativa e a autenticidade sem abrir mão da segurança financeira para criar sem pressões materiais.

Picasso não apenas formulou essa contradição; viveu-a ao longo da vida. O artista experimentou os dois extremos: a privação nos primeiros anos em Paris e, depois, a celebridade global, e em ambas as circunstâncias, permaneceu questionador e experimental.

Da infância à descoberta da própria voz

Nascido em Málaga em 1881, Pablo Picasso revelou aptidão artística desde criança e recebeu orientação do pai, que era pintor. Essa formação inicial o preparou para uma carreira que logo o destacaria entre os artistas de sua geração.

Ao se estabelecer em Paris no início do século XX, o jovem Picasso enfrentou severas dificuldades para sobreviver e viveu uma profunda melancolia. Essa experiência marcou sua obra, e o período, conhecido como Fase Azul, registrou em cores sombrias temas de solidão, desespero e a vida dos marginalizados nas ruas da capital francesa.

A precariedade material desses anos iniciais marcou seu temperamento e sua produção visual, mas também fortaleceu a tenacidade que o impulsionaria adiante.

Das mudanças de paleta ao cubismo

Após a Fase Azul vieram experimentações que permitiram a Picasso explorar tons mais vibrantes e alegres. A Fase Rosa marcou a transição para temas menos pessimistas, retratando palhaços, arlequins e artistas circenses da boêmia parisiense de Montmartre. Essa transformação visual foi prelúdio de uma mudança ainda mais radical em sua linguagem plástica.

Em 1907, Picasso rompeu com séculos de tradição renascentista ao criar Les Demoiselles d'Avignon, obra que desconstruiu a perspectiva clássica e inaugurou o cubismo. Ao lado de Georges Braque, desenvolveu uma linguagem que representava a realidade não como o olho a vê, mas como a mente a compreende, em múltiplas dimensões simultâneas.

Essa inovação o transformou rapidamente em figura central da arte moderna do século XX.

Engajamento político e a maturidade criativa

À medida que consolidava sua posição na arte de seu tempo, Picasso também politizava sua produção. Durante a Guerra Civil Espanhola, em 1937, criou Guernica, um manifesto contra o bombardeio fascista da cidade basca que se converteu em símbolo global da luta contra a violência.

A obra demonstrou que o artista, já celebrado e financeiramente abastado, mantinha viva sua ligação com temas de injustiça e sofrimento humano.

Essa dualidade — riqueza e fama pessoais coexistindo com preocupação ética profunda — ilustra a complexidade do homem por trás do gênio. Picasso alcançou o status de celebridade internacional, mas sua obra permaneceu contestadora, experimental e comprometida com expressões genuínas da humanidade.

Seu estilo de vida turbulento e sua dedicação obsessiva ao trabalho criativo definiram o arquétipo do artista moderno para gerações posteriores.

O legado de uma vida

Ao longo de 78 anos de carreira, produziu mais de 100 mil desenhos e criou mais de 300 esculturas, volume que atestava seu compromisso com a criação. Em 1962, recebeu o Prêmio Lenin da Paz, reconhecimento por sua postura política e humanitária diante dos conflitos mundiais.

Picasso faleceu em Mougins, na Provença francesa, em 1973, aos 91 anos, ainda trabalhando e criando até o fim da vida. Deixou não apenas um acervo de valor incalculável, mas também um legado que redefiniu o que significa ser artista na modernidade.

Seu patrimônio artístico bilionário e sua fortuna confirmaram que Picasso realizou o paradoxo: viver com liberdade criativa e autenticidade, protegido pela segurança da riqueza, sem renunciar ao questionamento e à indignação diante da injustiça.

Reflexão e Filosofia

Saramago, Nobel de Literatura: "A felicidade é estar em paz consigo mesmo"

Ele defendia que era preciso estar atento às realidades do mundo.

29/10/2026 14h51

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Para José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998, a felicidade era um estado interior de conciliação consigo mesmo. Em dezembro de 2008, em Granada, o escritor português falou sobre os deveres inseparáveis de sua obra e a satisfação com suas decisões. Para ele, estar em paz não significava viver sem erros.

Isso exigia atenção às realidades do mundo — aos fatos bons e, sobretudo, aos ruins — e disposição para agir mesmo diante da incerteza.

Atenção ao outro como caminho para a paz

Durante o balanço de atividades da fundação que leva seu nome, presidida pela jornalista e tradutora Pilar del Río, Saramago explicou que sua tarefa não terminava na escrita.

Conforme registrou a agência Europa Press, ele defendia que era preciso estar atento às realidades do mundo — aos acontecimentos bons e, sobretudo. Aos ruins — porque essa atenção era o caminho para alcançar a felicidade.

O romancista recusava a ideia de que errar fosse motivo de vergonha. Segundo ele, valia mais cometer um erro do que manter-se indiferente. Essa visão resumia sua convicção sobre responsabilidade pessoal: agir com consciência das próprias limitações era mais valioso do que a apatia.

Consciência dos atos e suas consequências

Saramago insistia que era preciso conhecer a si mesmo e evitar causar dano às pessoas ao redor, embora algum dano fosse inevitável. A serenidade pessoal não depende de uma vida sem falhas, mas da atenção às consequências dos atos e ao impacto daquilo que se faz.

Essa consciência deveria, segundo ele, ao menos reduzir o estrago. A felicidade, portanto, não era um prêmio pela perfeição, mas resultava do cuidado e da lucidez diante dos erros inevitáveis da existência.

Da infância humilde à literatura marcante

Nascido em 1922, em Azinhaga, numa família de camponeses sem terras, Saramago cresceu em Lisboa e teve os estudos interrompidos por dificuldades financeiras. Trabalhou como serralheiro mecânico antes de atuar como funcionário público, tradutor, editor e jornalista. Formou-se como escritor principalmente por meio de leituras em bibliotecas públicas.

Obras como Ensaio sobre a Cegueira, Memorial do Convento e Todos os Nomes consolidaram seu estilo, marcado pela alegoria, pela ironia e pela narrativa de tradição oral, e fizeram dele uma figura central da literatura portuguesa. Sua obra refletia os valores de responsabilidade social que também marcavam sua vida pública.

O desconforto com os próprios elogios

Mesmo após o reconhecimento internacional, Saramago nunca se sentiu à vontade com os elogios recebidos. Em Granada, conforme informou a Europa Press, ele descreveu como exagerado tudo dito a seu respeito, expressando genuíno desconforto com a exposição que carregava há muitos anos. O escritor comparava seu próprio nome a uma espécie de varinha mágica que precisava ser usada com equilíbrio.

Reconhecia que seria pouco — ou quase nada — sem as pessoas que trabalhavam para cumprir os objetivos da fundação. A afirmação reforçava sua ideia de que a paz vinha da conexão com o outro e da contribuição ao mundo.

A formação política que moldou sua visão de responsabilidade

A reflexão de Saramago sobre responsabilidade pessoal e felicidade estava ligada às suas convicções políticas e à sua experiência de vida. Ateu e iberista, ele foi membro do Partido Comunista Português e trabalhou como diretor-adjunto do Diário de Notícias. Em 1975, demitiu jornalistas que protestavam contra a linha editorial comunista.

Também foi um dos fundadores da Frente Nacional para a Defesa da Cultura, em 1992. Suas obras, marcadas pela alegoria, pela ironia e pela narrativa de tradição oral, refletiam essa preocupação com a justiça social.

Quando falava sobre estar atento às "realidades ruins do mundo", não dava um conselho abstrato: expressava a experiência de uma vida envolvida em questões de cultura, política e direitos humanos, traduzidas depois em romances como Memorial do Convento.

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