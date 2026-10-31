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Privilégio da vida

Marco Aurélio: "Ao acordar, pense no privilégio de estar vivo: respirar, pensar, desfrutar, amar"

Essa reflexão é importante para saber como se começar um dia

Henrique Cesaretti

31/10/2026 - 07h36
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Marco Aurélio deixou uma lição sobre como começar o dia: cada manhã oferece um breve intervalo antes de a pressa tomar conta das horas. Nesse espaço, o imperador romano defendia que a forma como começamos a manhã determina nossa experiência ao longo do dia.

O pensamento do filósofo estoico ganhou nova relevância em um cotidiano marcado pela velocidade constante e por notificações sem trégua. Para Marco Aurélio, a perspectiva com que começamos o dia condiciona nossa experiência. O governante não sugeria ignorar os problemas, mas mudar a forma de encarar a realidade cotidiana.

Durante suas campanhas militares nas fronteiras do Império, Marco Aurélio registrou reflexões que se tornaram um manual prático para lidar com as adversidades. Útil não apenas em seu tempo, mas em qualquer época.

O valor das ações mais simples

Marco Aurélio anotava seus pensamentos em um diário pessoal intitulado Meditações, usado como exercício privado de autocontrole e sem intenção de publicação. Nele, registrou reflexões sobre reconhecer como privilégio aquilo que costumamos ignorar: respirar, pensar e sentir afeto. Valorizar esses atos elementares fortalece a mente para enfrentar as adversidades.

O próprio imperador aconselhava preparar a mente logo ao despertar, aceitando com serenidade o que não conseguimos controlar e concentrando-se naquilo que realmente depende de nós. Esse ensinamento não exigia grandes transformações estruturais — apenas uma pequena pausa consciente antes de iniciar as tarefas do dia.

Gratidão como ferramenta diária

A frase atribuída ao imperador resume seu pensamento: ao acordar, pensar no privilégio de estar vivo, respirar, pensar, desfrutar e amar. Incorporar essa visão à rotina oferece um caminho prático para buscar estabilidade interior e paz mental em meio às obrigações. Reconhecer a fragilidade da existência transforma atos automáticos em motivos de apreciação genuína.

A respiração deixa de ser vista como algo garantido e passa a ser percebida como um presente. O mesmo vale para a capacidade de raciocinar, o afeto que recebemos e cada oportunidade de aprender algo novo. Essa mudança de perspectiva não elimina as exigências do dia, mas muda a forma como respondemos a elas.

Lembrar, a cada manhã, o privilégio de estar vivo reconecta com o essencial e permite viver o dia com mais serenidade e propósito.

O que muda na prática ao adotar essa perspectiva matinal

Começar o dia reconhecendo a fragilidade da existência e o privilégio de respirar reduz a reação imediata aos imprevistos. Isso não significa ignorar problemas ou fingir que tudo está bem. Quando surge um cliente exigente, uma tarefa inesperada ou um desentendimento.

A reação deixa de tratar o episódio como uma afronta pessoal e passa a vê-lo como um evento previsível, parte da natureza das coisas.

Na prática, essa atitude ajuda a afastar a mente das exigências externas e a cultivar uma paz que não depende das circunstâncias do momento. Ao lembrar, a cada manhã, que estar vivo é um privilégio, não uma garantia, as obrigações ganham outro contexto. Elas não desaparecem, mas a maneira de responder a elas muda.

Reflexão

Guimarães Rosa: "Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende"

No universo criado pelo escritor, o conhecimento verdadeiro não é acumulado.

31/10/2026 10h05

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Foto: Reprodução

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Escrita por Guimarães Rosa em 1956, a frase continua a ecoar entre quem lidera, educa ou acredita já ter aprendido tudo o que precisava. Em Grande Sertão: Veredas, é o jagunço Riobaldo quem dá voz a esse pensamento, colocando em xeque a lógica tradicional de que a autoridade está sempre do lado de quem transmite o conhecimento, e não do lado de quem se deixa transformar por ele.

Essa inversão mexe justamente com quem costuma ocupar posições de comando, como pais, professores e chefes, grupos habituados a transmitir conhecimento e pouco afeitos a reconhecer quando é a vez deles de aprender algo novo. Ao longo do romance, Riobaldo conta sua jornada pelo sertão sem nunca se livrar da dúvida, insistindo que existir é um exercício perigoso demais para quem se apega a verdades definitivas.

Um conhecimento que surge sem anúncio prévio

No universo criado por Guimarães Rosa, o conhecimento verdadeiro não é acumulado como um estoque de respostas prontas para qualquer pergunta. Ele surge de repente, como revelação inesperada, e não como resultado de rotina ou repetição mecânica.

Guimarães Rosa foi médico, diplomata e poliglota, mas não construiu sua obra a partir da posição de autoridade sobre quase qualquer assunto. Preferiu erguê-la sobre a fala e a sabedoria do homem do sertão, tratando o conhecimento popular como fonte legítima de reflexão, não apenas como pano de fundo pitoresco para um romance.

Por que é tão difícil admitir que não sabe

Quanto mais uma pessoa constrói sua identidade em torno do papel de autoridade, mais ameaçador se torna admitir um erro ou uma lacuna de conhecimento. O ego tende a confundir o exercício do poder com a posse da verdade absoluta, e aí mora boa parte da resistência a aprender.

Alguns comportamentos mostram que essa confusão se instalou: cortar a fala do outro antes de ouvir o argumento inteiro; enxergar perguntas de filhos, alunos ou subordinados como ameaça à própria posição; manter o mesmo método mesmo diante de resultados piores; descartar uma ideia só por causa de quem a disse; e enxergar um pedido de desculpas como derrota.

O que os dados dizem sobre líderes humildes

A ideia de que reconhecer limites fortalece — e não enfraquece — quem comanda já deixou de ser apenas intuição literária. Uma meta-análise publicada no periódico The Leadership Quarterly em 2023, que reuniu 212 estudos sobre o tema, relacionou a humildade de líderes a equipes mais satisfeitas e a processos de decisão mais participativos.

O levantamento também encontrou associação relevante entre essa postura e o desempenho de equipes inteiras, não apenas de indivíduos isolados. O benefício não aparece necessariamente no desempenho pessoal de quem lidera, mas nos resultados de quem está ao redor — exatamente o padrão que Riobaldo já havia intuído décadas antes.

Quando a sala de aula vira mão dupla

Relações entre pais e filhos e entre professores e alunos costumam seguir uma lógica mais rígida que a dos ambientes corporativos. A possibilidade de inverter os papéis — de quem ensina para quem aprende — costuma soar como ameaça à autoridade estabelecida.

Paulo Freire defendia que ensinar e aprender são movimentos que se alimentam mutuamente, e não de mão única. No dia a dia, essa troca pode se manifestar de formas simples, como deixar que o filho ensine algo que conhece melhor que o adulto, seja um jogo ou um aplicativo, ou como o professor reconhecer publicamente um equívoco e corrigi-lo diante da turma. Fazer perguntas cuja resposta o adulto de fato desconhece também ajuda, assim como abandonar o argumento de autoridade em favor de explicações que possam ser questionadas e abrir espaço para que a criança escolha o assunto da conversa.

A frase de Riobaldo resiste porque incomoda quem prefere a segurança de já saber tudo. Setenta anos depois de escrita, ela segue cobrando de pais, professores e chefes a mesma pergunta desconfortável: quando foi a última vez que algo os pegou de surpresa e mudou o que pensavam saber?

Oportunidade!

Quer deixar o Brasil? Espanha oferece moradia grátis em casa com piscina perto de Alicante

A dona do local, identificada como Eva, anunciou a vaga.

31/10/2026 09h47

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Foto: Mikhail Nilov/Pexels

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Uma casa em uma colina entre El Campello, San Juan Playa e Jijona, na Espanha, está disponível para quem aceitar trocar trabalho por moradia. O imóvel fica a cerca de vinte minutos de Alicante e funciona inteiramente com energia solar.

A dona do local, identificada como Eva, anunciou a vaga na plataforma Workaway Texto, voltada a quem busca intercâmbio cultural em troca de serviços. Na plataforma, o aluguel é substituído por horas dedicadas a tarefas como pintura, manutenção de cercas e cuidado com os animais.

O espaço conta com quarto, sala, cozinha, banheiro e uma piscina de cinco por três metros. Além da casa principal, há uma cabana de madeira de cinco por cinco metros, com vista para o mar, disponível apenas em determinadas épocas do ano.

Dois cavalos resgatados e um cachorro

Eva fala cinco idiomas e mantém um projeto sem fins lucrativos de resgate de animais. O terreno abriga dois cavalos recuperados, chamados Aston IV e Punkie, além de um cachorro chamado Jack.

Boa parte da rotina dos voluntários envolve consertar estragos deixados por tempestades recentes. Na própria semana do anúncio, a região recebeu um alerta laranja por ventos fortes e chuva intensa.

Avaliações sobre o local relatam aprendizado sobre os animais, e uma delas descreve a experiência de maio como mais parecida com cuidar de pets do que com trabalho forçado.

Como funciona o modelo Workaway

A plataforma conecta viajantes a anfitriões que precisam de mão de obra para projetos variados, de fazendas orgânicas a hostels e ONGs. A rotina costuma ser de 4 a 5 horas por dia, ou 25 horas por semana — o equivalente a 60% de uma jornada integral.

A hospedagem não é cobrada, mas o acesso à plataforma não é gratuito: a inscrição custa US$ 69 por ano para uma pessoa e US$ 79 para duas. A taxa permite entrar em contato com anfitriões como Eva.

O que fica fora da conta

Chegar à fazenda sem carro próprio é praticamente inviável, porque a região não tem transporte público. A alimentação também fica por conta do voluntário, embora haja uma geladeira com itens básicos e produtos colhidos no próprio terreno.

O anúncio detalha ainda o perfil buscado: casais ou duplas de amigas têm preferência, e homens sozinhos não são aceitos. A estadia mínima é de uma semana, e quem vem de fora da União Europeia precisa obter o visto por conta própria.

Experiência exige preparo físico

A publicação pede boa condição física e familiaridade com trabalho braçal, já que as tarefas incluem transportar feno e limpar após os cavalos. Um casal que avaliou a estadia disse ter subestimado o calor da região, mas destacou a receptividade da anfitriã.

O acordo só funciona para quem aceita uma rotina de esforço físico ao ar livre, cercado por cavalos e com vista para o mar Mediterrâneo, em troca de hospedagem.

Por que o modelo funciona financeiramente para a anfitriã

Eva não precisa pagar salários porque recebe o trabalho diretamente. Em vez de contratar pintor, carpinteiro ou tratador de animais — profissionais que cobrariam em dinheiro —. Ela recebe voluntários que trabalham 4 a 5 horas por dia em troca de hospedagem e acesso aos recursos da propriedade, como água, eletricidade solar e uma geladeira com comida básica.

Para a anfitriã, isso reduz os custos operacionais de um projeto de resgate animal sem fins lucrativos, que não gera receita.

Quando a oferta não funciona: os casos que ela exclui

O anúncio de Eva deixa claro que nem todos se encaixam: homens viajando sozinhos não são aceitos, e casais ou duplas de amigas têm preferência. A experiência também não é viável para quem não tem carro próprio — a região isolada não oferece transporte público — ou não consegue cumprir a estadia mínima de uma semana.

Pessoas de fora da UE precisam obter o visto por conta própria, algo que o intercâmbio não cobre.

Se a moradia é "grátis", por que tenho que pagar para entrar na plataforma Workaway?

A plataforma Workaway cobra uma taxa anual de US$ 69 para uma pessoa e US$ 79 para duas para conectar viajantes a anfitriões. O valor dá acesso ao banco de dados de ofertas e permite entrar em contato com proprietários como Eva. A hospedagem em si não é cobrada, mas a intermediação, sim.

É como pagar uma taxa de associação: não se paga pela casa, mas pelo acesso a ela.

O que significa na prática: o trabalho continua sendo trabalho

Embora seja chamado de "intercâmbio cultural" e "experiência de voluntariado", o modelo tem uma rotina estruturada: 25 horas semanais em horários definidos, tarefas concretas como transportar feno, limpar após os animais e consertar cercas, além de obrigações a cumprir.

Um dos voluntários descreveu a experiência como "mais parecido com cuidar de pets", sugerindo que as tarefas são menos exaustivas do que o trabalho braçal pesado. Ainda assim, há compromissos e prazos, e a diferença é que o voluntário não recebe salário em dinheiro, mas hospedagem.

Por isso, seu poder de compra fora da fazenda — para alimentação e transporte — depende de recursos que já trouxe ou consegue gerar de outras formas.

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