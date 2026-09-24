Adeus, Terra redonda: cientistas descobrem que o planeta está mudando de forma

A Terra está passando por mudanças opostas: sua superfície rochosa tende a ficar mais redonda, enquanto seu campo gravitacional se torna mais achatado. Um estudo do geólogo Christopher Kotsakis, da Universidade Aristóteles de Tessalônica, publicado no Journal of Geophysical Research: Solid Earth, reconstituiu essa transformação com base em medições de quase duas décadas.

A pesquisa analisou como os movimentos verticais da crosta terrestre variam conforme a latitude e revelou uma redistribuição de massa que modifica ao mesmo tempo a Terra sólida e sua forma gravitatória. Essas mudanças ocorrem porque nosso planeta nunca foi uma esfera perfeita.

Por que a terra muda de forma constantemente

A rotação terrestre provoca um ligeiro abaulamento no equador e um achatamento nos polos — uma deformação tão pequena que fica invisível em fotografias do espaço. Além disso, a crosta não permanece imóvel. As placas tectônicas se deslocam, e o solo responde quando o peso sobre ele aumenta ou diminui.

Quando uma região acumula muita massa, o terreno pode afundar; quando essa carga desaparece, a crosta começa a se recuperar lentamente. Esse comportamento explica por que as mudanças atuais podem levar milhares de anos para se completar.

O legado das eras glaciais ainda em andamento

Parte dessa transformação vem do ajuste isostático glaciar, processo em que terras antes cobertas por enormes camadas de gelo continuam subindo depois de perder esse peso. A última era glacial terminou há cerca de 11 mil anos, mas algumas regiões ainda respondem à carga que suportaram naquele período.

A esse efeito ancestral somam-se agora as mudanças causadas pela perda de gelo na Groenlândia e na Antártida. Quando esse gelo desaparece, o solo abaixo pode se elevar, enquanto a água liberada se redistribui pelos oceanos, adicionando peso em outras partes do globo.

Os polos sobem enquanto o equador desce

Para analisar as mudanças na parte rochosa do planeta, pesquisadores utilizaram uma rede global de estações de navegação por satélite (GNSS), capazes de registrar deslocamentos verticais mínimos. Os dados analisados entre 1997 e 2015 revelaram uma tendência clara nas regiões polares: entre 1997 e 2000, os polos se elevavam aproximadamente 0,5 milímetros ao ano.

O ritmo acelerou e chegou a cerca de 1 milímetro por ano por volta de 2015. Ao mesmo tempo, medições mostraram um afundamento progressivo ao redor do equador. Com isso, a Terra sólida reduzia lentamente seu achatamento.

A aparente contradição entre o sólido e o gravitacional

Os resultados parecem entrar em conflito com observações do geoide, a figura irregular que representa a forma do campo gravitatório terrestre e reflete como a massa se distribui pelo planeta. Desde o fim dos anos 1990, essa forma gravitatória tendeu a ficar mais achatada.

A explicação é que a superfície terrestre e a gravidade respondem a fenômenos diferentes. Quando o gelo derrete nas regiões polares, a crosta sobe, mas a água resultante se desloca para latitudes mais baixas. Isso aumenta o peso em outras regiões e torna o geoide mais achatado. Embora pareça contraditório, ambos os efeitos são fisicamente compatíveis.