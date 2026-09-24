Logo após Tsunami no Brasil, Alemanha confirma que Sol pode liberar "supererupções"

Cientistas do Instituto Max Planck encontraram evidências de que o Sol poderia gerar superfulgurações — explosões de radiação com energia extraordinariamente superior às erupções solares comuns.

Um estudo publicado em setembro de 2026 na revista Philosophical Transactions of the Royal Society A analisou a relação entre manchas solares. E a energia liberada durante fulgurações para determinar se nossa estrela reúne as condições físicas necessárias para produzir esses episódios extremos.

Essas superfulgurações liberam uma quantidade de energia comparável à de trilhões de bombas de hidrogênio e já foram observadas em estrelas fora do Sistema Solar. O desafio é que medições detalhadas da atividade solar cobrem apenas cerca de sete décadas — um intervalo minúsculo ante os aproximadamente 4.600 milhões de anos de idade do Sol.

Como nenhuma superfulguração foi registrada nesse período, os pesquisadores buscaram pistas indiretas para avaliar se o Sol seria capaz de produzi-las.

Pistas em outras estrelas e registros naturais

Pesquisas anteriores do Instituto Max Planck mostraram que estrelas similares ao Sol experimentam uma superfulguração aproximadamente uma vez a cada 100 anos em média. Além disso, registros naturais no planeta — em anéis de árvores, gelo antigo e outros arquivos — contêm aumentos extraordinários de isótopos radioativos associados a intensos bombardeios de partículas solares.

Esses rastros, porém, não comprovam necessariamente que uma superfulguração tenha ocorrido.

Manchas solares revelam novas relações

A equipe liderada por Natalie Krivova analisou observações do Solar Dynamics Observatory da NASA entre 2010 e 2016. Os cientistas selecionaram as 300 fulgurações mais intensas detectadas nesses anos e compararam a energia liberada com o tamanho da região ativa de onde cada uma procedeu.

Essas zonas apresentam campos magnéticos especialmente intensos e complexos, frequentemente associados às manchas solares escuras que aparecem periodicamente na superfície visível da estrela.

A análise permitiu estabelecer uma relação estatística entre o tamanho de uma região ativa e a energia que pode liberar. Embora nenhuma superfulguração tenha ocorrido durante o período observado, a relação estatística encontrada entre energia liberada e tamanho da região deveria manter-se também para eventos mais potentes.

Com essa relação em mãos, a equipe retroagiu muito além da era espacial e estudou algumas das maiores manchas solares registradas nos últimos quatro séculos. Conforme informou o El Confidencial, Natalie Krivova afirmou que o Sol tem potencial para produzir superfulgurações e pode gerar manchas solares massivas que, em princípio, servem como ponto de partida dos estallidos de radiação mais extremos.

Alertas sobre um futuro "apagão solar"

O caso mais notável apareceu nos registros de abril de 1947, quando uma mancha solar extraordinariamente grande foi documentada. Os resultados da pesquisa reforçam que o Sol possui potencial teórico para desencadear superfulgurações — explosões que, se ocorressem hoje, poderiam causar danos massivos à infraestrutura tecnológica global.

A nova investigação mantém em aberto a questão fundamental: se o Sol possui esse potencial, qual é a frequência com que essas condições realmente resultariam em uma superfulguração e se ele já chegou a produzi-la em algum momento de sua história.