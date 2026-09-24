Logo após Tsunami no Brasil, Alemanha confirma que Sol pode liberar "supererupções"

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Cientistas do Instituto Max Planck encontraram evidências de que o Sol poderia gerar superfulgurações

Henrique Cesaretti

24/09/2026 - 10h42
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Cientistas do Instituto Max Planck encontraram evidências de que o Sol poderia gerar superfulgurações — explosões de radiação com energia extraordinariamente superior às erupções solares comuns.

Um estudo publicado em setembro de 2026 na revista Philosophical Transactions of the Royal Society A analisou a relação entre manchas solares. E a energia liberada durante fulgurações para determinar se nossa estrela reúne as condições físicas necessárias para produzir esses episódios extremos.

Essas superfulgurações liberam uma quantidade de energia comparável à de trilhões de bombas de hidrogênio e já foram observadas em estrelas fora do Sistema Solar. O desafio é que medições detalhadas da atividade solar cobrem apenas cerca de sete décadas — um intervalo minúsculo ante os aproximadamente 4.600 milhões de anos de idade do Sol.

Como nenhuma superfulguração foi registrada nesse período, os pesquisadores buscaram pistas indiretas para avaliar se o Sol seria capaz de produzi-las.

Pistas em outras estrelas e registros naturais

Pesquisas anteriores do Instituto Max Planck mostraram que estrelas similares ao Sol experimentam uma superfulguração aproximadamente uma vez a cada 100 anos em média. Além disso, registros naturais no planeta — em anéis de árvores, gelo antigo e outros arquivos — contêm aumentos extraordinários de isótopos radioativos associados a intensos bombardeios de partículas solares.

Esses rastros, porém, não comprovam necessariamente que uma superfulguração tenha ocorrido.

Manchas solares revelam novas relações

A equipe liderada por Natalie Krivova analisou observações do Solar Dynamics Observatory da NASA entre 2010 e 2016. Os cientistas selecionaram as 300 fulgurações mais intensas detectadas nesses anos e compararam a energia liberada com o tamanho da região ativa de onde cada uma procedeu.

Essas zonas apresentam campos magnéticos especialmente intensos e complexos, frequentemente associados às manchas solares escuras que aparecem periodicamente na superfície visível da estrela.

A análise permitiu estabelecer uma relação estatística entre o tamanho de uma região ativa e a energia que pode liberar. Embora nenhuma superfulguração tenha ocorrido durante o período observado, a relação estatística encontrada entre energia liberada e tamanho da região deveria manter-se também para eventos mais potentes.

Com essa relação em mãos, a equipe retroagiu muito além da era espacial e estudou algumas das maiores manchas solares registradas nos últimos quatro séculos. Conforme informou o El Confidencial, Natalie Krivova afirmou que o Sol tem potencial para produzir superfulgurações e pode gerar manchas solares massivas que, em princípio, servem como ponto de partida dos estallidos de radiação mais extremos.

Alertas sobre um futuro "apagão solar"

O caso mais notável apareceu nos registros de abril de 1947, quando uma mancha solar extraordinariamente grande foi documentada. Os resultados da pesquisa reforçam que o Sol possui potencial teórico para desencadear superfulgurações — explosões que, se ocorressem hoje, poderiam causar danos massivos à infraestrutura tecnológica global.

A nova investigação mantém em aberto a questão fundamental: se o Sol possui esse potencial, qual é a frequência com que essas condições realmente resultariam em uma superfulguração e se ele já chegou a produzi-la em algum momento de sua história.

Vida fora da terra?

Astrônomos recebem pela primeira vez sinais de rádio de um planeta vizinho da Terra

Equipe de astrônomos identificou sinais de rádio vindos de planeta fora do sistema solar

24/09/2026 11h29

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Foto: Thai Nguyen/Pexels

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Uma equipe de astrônomos do Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian e da Universidade de Oregon identificou, pela primeira vez, sinais de rádio originários de um exoplaneta — um planeta fora do sistema solar. A descoberta, descrita em artigo científico disponível no arXiv, abre um caminho inédito para estudar mundos distantes sem depender exclusivamente da luz visível ou infravermelha.

Os sinais captados provêm de Beta Pictoris b, um planeta colossal que orbita uma estrela localizada a 63,4 anos-luz da Terra.

A observação foi realizada com o radiotelescópio MeerKAT, instalado na África do Sul, durante quatro sessões entre 2025 e 2026. Ela revelou emissões de rádio em frequências entre 0,85 e 3,5 GHz, com rajadas breves e recorrentes e uma emissão mais contínua.

O desafio de separar o planeta da estrela

Emissões de rádio em sistemas com exoplanetas já haviam sido detectadas, mas era difícil determinar se os sinais vinham do planeta ou de sua estrela hospedeira. Os pesquisadores resolveram esse problema usando quásares — núcleos galácticos muito brilhantes — como pontos de referência precisos no céu.

Esse procedimento permitiu localizar a fonte das emissões junto a Beta Pictoris b e distinguir sua posição da estrela central com precisão. As ondas captadas também apresentavam intensa polarização circular, propriedade que permitiu aos cientistas investigar a origem dos sinais e confirmar que vinham do exoplaneta.

Um fenômeno ligado à aurora

As características das emissões coincidem com a instabilidade máser de cíclotron eletrônico (ECMI), um mecanismo resultante da interação entre partículas carregadas e campos magnéticos. Processos semelhantes geram as auroras visíveis na Terra e em Júpiter. Esse fenômeno é bem conhecido pelos astrônomos, mas nunca havia sido detectado de forma inequívoca em um exoplaneta.

A emissão detectada fornece informações valiosas sobre o campo magnético de Beta Pictoris b, propriedade difícil de medir a dezenas de anos-luz de distância. Os dados representam a primeira medição direta da intensidade do campo magnético de um exoplaneta. A medição é compatível com modelos teóricos que descrevem gigantes gasosos jovens e muito massivos.

Um gigante com campo magnético intenso

Beta Pictoris b foi descoberto em 2008 e possui aproximadamente 10 vezes a massa de Júpiter. Os cálculos baseados nos sinais de rádio indicam que o planeta tem um campo magnético intenso, milhares de vezes superior ao da Terra.

Essa atividade magnética pode estar relacionada à rotação rápida do planeta, que completa uma volta sobre si mesmo em aproximadamente oito ou nove horas.

A descoberta marca um avanço na observação de exoplanetas, e além de confirmar a existência de campos magnéticos em mundos distantes. Ela abre novas possibilidades para estudar as propriedades físicas desses planetas por meio de sinais de rádio, complementando as técnicas tradicionais baseadas em luz.

Fuga arriscada

Condenado a 60 anos de prisão, sul-coreano tenta fugir pendurado em um drone gigante

Prisioneiro tentou fugir agarrado à parte inferior de um drone gigante

24/09/2026 11h03

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Foto: Fifaliana-joy/Pixabay

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Um preso sul-coreano planejava escapar da penitenciária de New Bilibid, nas Filipinas, agarrado à parte inferior de um drone gigante para voar para fora do pátio da unidade. A polícia descobriu o esquema antes da tentativa.

Park Wang-yeol, de 47 anos, conhecido como o "assassino do canavial", cumpre pena de 60 anos imposta pela Justiça filipina em 2022 pelos assassinatos de três cidadãos sul-coreanos em 2016, perto da cidade de Bacólod. A tentativa não chegou a ser executada.

A polícia identificou o esquema depois de receber uma gravação feita por um transeunte que flagrou o equipamento em ação nas proximidades do presídio.

Um histórico de fugas anteriores

Park não era estranho a esse tipo de tentativa. Ele já havia escapado em duas outras ocasiões, uma em 2017 e outra em 2019, sempre durante o trajeto de volta de audiências judiciais. Na prisão, o detento pagava cerca de 3.800 euros por mês para manter um quarto privado com ar-condicionado, celular e televisão.

Uma rede de tráfico dentro da cadeia

O celular que Park mantinha na cela também era usado para comandar, pelo aplicativo Telegram, uma rede internacional de tráfico de drogas. Ele orientava cúmplices nas Filipinas a enviar remessas de dinheiro para a Coreia do Sul. Antes da tentativa de fuga com o drone, Park enfrentava a perspectiva de uma repatriação temporária ao país de origem.

Na Coreia do Sul, ele responderia por acusações de importar 4,8 kg de metanfetamina. O traslado estava programado para março de 2026 e, segundo a reconstrução do caso, a proximidade da data teria acelerado os preparativos para a fuga.

O flagrante que frustrou o plano

O esquema dependia da sincronia entre o detento e o operador do drone do lado de fora dos muros. A prisão de New Bilibid não tinha tecnologia para bloquear sinais, o que permitiria ao piloto guiar o equipamento livremente. Os cúmplices fizeram vários voos de teste nas proximidades do presídio para ajustar o mecanismo antes da tentativa definitiva.

Durante um desses ensaios, um transeunte registrou a operação em vídeo. As imagens mostram uma pessoa suspensa sob o drone enquanto o equipamento se deslocava no ar. Depois de tomar conhecimento do vídeo, a polícia conseguiu intervir e frustrar o plano antes da tentativa final.

A tentativa se soma ao histórico de fugas de Park, que já havia driblado a vigilância em dois deslocamentos para audiências. A repatriação prevista para março de 2026 será o próximo marco no futuro imediato do detento no sistema prisional filipino.

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