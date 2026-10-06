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Descoberta chocante

Adotado quando criança, ele descobriu aos 59 anos que seu pai biológico era uma estrela do rock

Adotado ainda bebê, ele sempre soube que era adotado, mas levou décadas para buscar respostas sobre sua origem

Henrique Cesaretti

06/10/2026 - 07h01
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Aos 59 anos, Michael Goessling recebeu uma notificação: um meio-irmão desconhecido havia feito um teste genético pela 23andMe, que revelou um vínculo familiar que ele nunca imaginara. O resultado levou Goessling a investigar quem eram seus pais biológicos.

Adotado ainda bebê, ele sempre soube que era adotado, mas levou décadas para buscar respostas sobre sua origem. Em entrevista ao canal do YouTube KMOV, Goessling contou que teve uma infância maravilhosa e que não poderia ter escolhido pessoas melhores para criá-lo.

A descoberta do parentesco com um ídolo musical

Os exames revelaram que seu pai biológico era Michael McDonald, vocalista da banda The Doobie Brothers, um dos nomes mais conhecidos da música americana e vencedor de cinco prêmios Grammy. A descoberta surpreendeu Goessling, que durante anos foi fã do grupo sem imaginar qualquer ligação de sangue com o músico.

Em entrevista à CNN, Goessling disse que era apaixonado pelos Doobie Brothers. As pessoas se lembram dele cantando "China Grove" e ouvindo faixas como "Black Water" naquela época. Ele também contou que sempre foi apaixonado por música e que agora começa a entender o motivo dessa conexão.

 

O reencontro com os pais biológicos

Depois de conseguir o contato da mãe biológica, ele propôs um encontro presencial para conversarem. Sem julgá-la por tê-lo dado para adoção, fez as perguntas que guardava havia tempos.

Foi assim que descobriu ter nascido de uma gravidez na adolescência: seus pais tinham apenas 14 anos quando o conceberam. Desde o início, eles sabiam que não teriam condições de lhe dar a vida que ele merecia. Embora tenham se separado logo depois, os dois mantiveram um laço emocional e continuaram em contato 60 anos mais tarde.

O telefonema que revelou tudo

Essa rede de contatos permitiu que ele falasse por telefone com o pai biológico, ainda sem saber que estava diante de uma estrela internacional. Na primeira conversa, perguntou qual era a profissão do homem do outro lado da linha.

O homem respondeu que era músico e comentou que, coincidentemente, faria uma turnê por St. Louis naquele mesmo verão, e goessling então perguntou diretamente se estava falando com Michael McDonald, e a resposta confirmou sua suspeita.

Ele também percebeu que, mesmo sem conhecer a ligação biológica, havia uma conexão simbólica com o pai: por acaso, a família adotiva o havia batizado com o mesmo nome do músico.

Após o telefonema, os dois organizaram um encontro, e no reencontro, conforme relatou Goessling à CNN, Michael McDonald estendeu os braços, deu um abraço forte e disse que o amava. O filho correspondeu.

Michael McDonald teve outros dois filhos com Amy Holland, Dylan e Scarlett, e sempre carregou curiosidade e culpa em relação ao primeiro filho. Segundo disse à CNN, sabia que não poderia ter oferecido naquele momento a vida que o menino merecia. Sentir alívio ao constatar que o filho havia recebido segurança e amor dos pais adotivos foi uma grande recompensa.

Segundo disse Michael McDonald à CNN, as verdadeiras estrelas da história são Paul e Kay, os pais que criaram Michael. Foram eles que lhe deram tudo de que uma criança precisa: amor e segurança.

Avanços da NASA

Novo telescópio da NASA promete ampliar nossa visão das regiões mais distantes do universo

NASA selecionou um novo telescópio para observar outras partes do universo

06/10/2026 10h01

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Imagem: Divulgação/NASA

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A NASA selecionou um novo telescópio espacial para observar, com mais profundidade, uma parte do universo que os grandes observatórios atuais não conseguem alcançar.

Chamado de PRIMA (Missão de Sondagem no Infravermelho Distante para Astrofísica), o instrumento foi projetado para detectar o infravermelho distante — uma região do espectro eletromagnético especialmente útil para investigar poeira, gás e materiais frios ligados ao nascimento de estrelas e planetas.

A missão avançou para a fase B de desenvolvimento, na qual começará a definir seu projeto preliminar e continuará a testar as tecnologias necessárias à construção. Nicky Fox, administradora associada da Direção de Missões Científicas da NASA, disse que o observatório será a próxima janela da humanidade para o universo profundo.

Segundo ela, o instrumento permitirá estudar fenômenos ocultos ao longo da história cósmica. Compreender melhor a formação de planetas, estrelas e buracos negros e obter informações sobre como a água chegou à Terra.

Como funciona e o que observará

A maior diferença entre PRIMA e os outros telescópios espaciais está nos comprimentos de onda que o novo instrumento consegue detectar. A luz visível ao olho humano representa apenas uma fração do espectro eletromagnético. Além dela, o infravermelho permite estudar objetos e regiões do universo difíceis de observar convencionalmente, especialmente quando estão ocultos por grandes quantidades de poeira.

O telescópio espacial James Webb trabalha principalmente no infravermelho próximo e médio, detectando comprimentos de onda de aproximadamente 0,6 a 28,5 micrômetros. PRIMA estenderá essas observações muito além: seu telescópio, com 1,8 metros de diâmetro, operará entre aproximadamente 25 e 260 micrômetros.

Ambos terão uma pequena zona de superposição, mas o novo instrumento alcançará regiões do infravermelho que Webb não consegue estudar. PRIMA detectará energia que aparece apenas no infravermelho distante e analisará alguns dos materiais mais frios do cosmos.

O telescópio ocupará uma região intermediária entre as observações de Webb e as dos radiotelescópios, o que permitirá conectar diferentes tipos de observação e complementar os grandes observatórios da NASA.

 

Objetivos científicos e cronograma

Entre os objetivos estão estudar a origem de planetas fora do sistema solar, os processos envolvidos na formação de novos sistemas planetários. E o acúmulo de poeira e elementos pesados ao longo da história do universo. A missão também permitirá investigar como as galáxias e os buracos negros em seus centros cresceram e evoluíram.

O projeto ainda não recebeu aprovação definitiva para iniciar a construção. Ele precisa passar por uma revisão técnica, programática e orçamentária, que determinará se está preparado para a fase C, correspondente ao projeto final e à fabricação.

Se aprovado, a NASA planeja lançar PRIMA em 2033, com uma missão inicial de cinco anos e custo máximo de 1.200 milhões de dólares, sem contar o lançamento e outros gastos externos.

A combinação de observações promete fornecer informações para reconstruir com maior precisão os processos que deram forma ao universo atual, incluindo dados sobre como a água chegou à Terra. PRIMA também será a primeira missão de uma nova classe de projetos de astrofísica chamada Probe Explorers e terá a participação de instituições de vários países além dos Estados Unidos.

Quatro asas?

Dinossauro de quatro asas encontrado por fazendeiro pode mudar o que sabemos

Esqueleto completo de um pequeno dinossauro foi encontrado e chama atenção por suas asas

06/10/2026 09h12

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Foto: Vladimir Srajber/Pexels

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Um fazendeiro encontrou, na província de Liaoning, na China, o esqueleto completo de um pequeno dinossauro que desafia o que sabemos sobre a evolução do voo. Chamado Norellraptor barsboldi, o animal tinha cerca de 57 centímetros de comprimento e apresentava penas nos membros anteriores, posteriores e na ponta da cauda.

Essas características sugerem que esse grupo desenvolveu a capacidade de voar por um caminho evolutivo diferente daquele seguido pelas aves. O fóssil foi encontrado perto da cidade de Lamadong e doado ao museu da Universidade Hebei GEO em 2023.

A equipe de pesquisadores, liderada por Xuri Wang e formada por cientistas da China, Itália e Eslováquia, analisou o esqueleto e identificou uma espécie até então desconhecida. O animal integrava um grupo chamado microraptorinas, que viveu durante o Cretáceo Inferior, entre 145 milhões e 100 milhões de anos atrás.

Um raptor pequeno com quatro asas

As microraptorinas eram criaturas minúsculas — a maioria pesava cerca de 1 quilograma — e pertenciam à mesma família do Velociraptor. A presença de penas longas nos membros anteriores e posteriores deu a elas o apelido de dinossauros de quatro asas. Norellraptor vem de uma formação rochosa chamada Jiufotang, localizada na atual província de Liaoning.

O esqueleto estava completo o suficiente para permitir comparações detalhadas com outras microraptorinas conhecidas. O parente mais próximo identificado é o Zhongjianosaurus, outro pequeno microraptor encontrado na China. As penas preservadas perto do membro anterior direito de Norellraptor apresentavam características assimétricas típicas de penas de voo — exatamente como as que as aves modernas usam para gerar sustentação no ar.

 

Um focinho repleto de aberturas

O crânio de Norellraptor apresenta depressões rasas à frente das cavidades oculares, com aberturas anormalmente grandes. A abertura frontal é tão vasta que ocupa um terço da depressão. O encéfalo também estava bem preservado e fusionado, e diferentemente do de outros membros do grupo, tinha as laterais repletas de bolsas de ar.

O osso do quadril também tinha características particulares: curvava-se suavemente e terminava em um pé pequeno. Em outras microraptorinas, o osso era mais anguloso e tinha um pé maior. Nos pés, o osso metatársico central estava comprimido perto do tornozelo e espremido pelos vizinhos — um arranjo compartilhado apenas com Zhongjianosaurus.

Como seus parentes, Norellraptor carregava uma garra em forma de foice aumentada no segundo dedo.

História de crescimento registrada nos ossos

Anéis de crescimento encontrados em um osso do antebraço revelaram que o animal experimentou duas pausas durante seu desenvolvimento. Camadas iniciais de crescimento também foram absorvidas conforme o osso se expandiu em largura, levando os pesquisadores a estimar que Norellraptor tinha pelo menos três anos quando morreu.

Esse padrão de crescimento diferiu daquele observado nos ossos das pernas, sugerindo particularidades na biologia desse animal.

Homenagem a dois pesquisadores

O nome científico homenageia dois paleontólogos falecidos em 2025, e mark Norell, do Museu Americano de História Natural, dedicou décadas ao estudo de dinossauros semelhantes a aves. Rinchen Barsbold, paleontólogo mongol, descreveu muitos dinossauros do Deserto de Gobi.

Ao escolher os nomes para a espécie, os autores reconheceram as contribuições excepcionais dos dois cientistas para o estudo de dinossauros parecidos com aves.

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