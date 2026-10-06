Adotado quando criança, ele descobriu aos 59 anos que seu pai biológico era uma estrela do rock - Imagem gerada por inteligência artificial

Aos 59 anos, Michael Goessling recebeu uma notificação: um meio-irmão desconhecido havia feito um teste genético pela 23andMe, que revelou um vínculo familiar que ele nunca imaginara. O resultado levou Goessling a investigar quem eram seus pais biológicos.

Adotado ainda bebê, ele sempre soube que era adotado, mas levou décadas para buscar respostas sobre sua origem. Em entrevista ao canal do YouTube KMOV, Goessling contou que teve uma infância maravilhosa e que não poderia ter escolhido pessoas melhores para criá-lo.

A descoberta do parentesco com um ídolo musical

Os exames revelaram que seu pai biológico era Michael McDonald, vocalista da banda The Doobie Brothers, um dos nomes mais conhecidos da música americana e vencedor de cinco prêmios Grammy. A descoberta surpreendeu Goessling, que durante anos foi fã do grupo sem imaginar qualquer ligação de sangue com o músico.

Em entrevista à CNN, Goessling disse que era apaixonado pelos Doobie Brothers. As pessoas se lembram dele cantando "China Grove" e ouvindo faixas como "Black Water" naquela época. Ele também contou que sempre foi apaixonado por música e que agora começa a entender o motivo dessa conexão.

O reencontro com os pais biológicos

Depois de conseguir o contato da mãe biológica, ele propôs um encontro presencial para conversarem. Sem julgá-la por tê-lo dado para adoção, fez as perguntas que guardava havia tempos.

Foi assim que descobriu ter nascido de uma gravidez na adolescência: seus pais tinham apenas 14 anos quando o conceberam. Desde o início, eles sabiam que não teriam condições de lhe dar a vida que ele merecia. Embora tenham se separado logo depois, os dois mantiveram um laço emocional e continuaram em contato 60 anos mais tarde.

O telefonema que revelou tudo

Essa rede de contatos permitiu que ele falasse por telefone com o pai biológico, ainda sem saber que estava diante de uma estrela internacional. Na primeira conversa, perguntou qual era a profissão do homem do outro lado da linha.

O homem respondeu que era músico e comentou que, coincidentemente, faria uma turnê por St. Louis naquele mesmo verão, e goessling então perguntou diretamente se estava falando com Michael McDonald, e a resposta confirmou sua suspeita.

Ele também percebeu que, mesmo sem conhecer a ligação biológica, havia uma conexão simbólica com o pai: por acaso, a família adotiva o havia batizado com o mesmo nome do músico.

Após o telefonema, os dois organizaram um encontro, e no reencontro, conforme relatou Goessling à CNN, Michael McDonald estendeu os braços, deu um abraço forte e disse que o amava. O filho correspondeu.

Michael McDonald teve outros dois filhos com Amy Holland, Dylan e Scarlett, e sempre carregou curiosidade e culpa em relação ao primeiro filho. Segundo disse à CNN, sabia que não poderia ter oferecido naquele momento a vida que o menino merecia. Sentir alívio ao constatar que o filho havia recebido segurança e amor dos pais adotivos foi uma grande recompensa.

Segundo disse Michael McDonald à CNN, as verdadeiras estrelas da história são Paul e Kay, os pais que criaram Michael. Foram eles que lhe deram tudo de que uma criança precisa: amor e segurança.