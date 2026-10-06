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Fenômeno nas águas

Redemoinho de 150 km desviou água de um dos maiores rios do mundo por quase 50 dias

Fenômeno durou 49 dias e foi reconstruído por pesquisadores

Henrique Cesaretti

06/10/2026 - 07h23
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Um vórtice oceânico com cerca de 150 km de raio capturou parte da descarga do Rio Congo e a empurrou 200 km para dentro do Atlântico. O fenômeno durou impressionantes 49 dias e foi reconstruído por pesquisadores que usaram mais de 5 mil partículas virtuais para rastrear o deslocamento.

O trabalho, publicado no Journal of Geophysical Research: Oceans, mostra que a vazão de um rio não é suficiente para prever até onde seus sedimentos, nutrientes e matéria orgânica vão parar. A estrutura giratória funcionou como um bolsão que isolou o líquido continental da mistura imediata com o mar.

Uma pluma que resiste ao encontro com o mar

O Congo lança no oceano uma vazão média próxima de 40 mil m³ por segundo, suficiente para formar uma pluma superficial extensa. Como o líquido doce é bem menos salgado que o marinho, essa diferença de densidade mantém a composição reconhecível mesmo depois do contato com as ondas.

Ventos e correntes de pequena e média escala esticam e dobram essa camada, criando filamentos que se afastam da costa africana. Foi dentro de um desses filamentos que o vórtice se formou e passou a atuar.

 

O giro que começou em março de 2016

A movimentação teve início em 30 de março de 2016, quando uma massa circular surgiu próxima à borda da pluma e passou a rodar no sentido anti-horário — padrão típico de vórtices anticiclônicos no Hemisfério Sul. O núcleo dessa estrutura prendeu o líquido de baixa salinidade e cresceu progressivamente até atingir os 150 km de raio.

Em vez de ficar parado diante da foz, o vórtice avançou para oeste e percorreu cerca de 200 km rumo ao oceano aberto ao longo dos 49 dias seguintes. A mistura com o entorno continuou, mas a composição química ainda deixava claro de onde aquele volume tinha vindo.

Por que o fenômeno importa para o oceano

Esse tipo de transporte de longa distância carrega consigo não só o líquido menos salgado, mas também sedimentos e matéria orgânica que normalmente ficariam restritos à zona costeira. Ao levar esse material para áreas mais distantes, o vórtice pode alterar a distribuição de nutrientes em regiões que, de outra forma, não receberiam contribuição direta do rio.

O episódio reforça que a dinâmica de correntes e redemoinhos pode pesar tanto quanto o próprio volume despejado por um rio ao definir o destino final dessas substâncias no Atlântico.

Avanços da NASA

Novo telescópio da NASA promete ampliar nossa visão das regiões mais distantes do universo

NASA selecionou um novo telescópio para observar outras partes do universo

06/10/2026 10h01

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Imagem: Divulgação/NASA

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A NASA selecionou um novo telescópio espacial para observar, com mais profundidade, uma parte do universo que os grandes observatórios atuais não conseguem alcançar.

Chamado de PRIMA (Missão de Sondagem no Infravermelho Distante para Astrofísica), o instrumento foi projetado para detectar o infravermelho distante — uma região do espectro eletromagnético especialmente útil para investigar poeira, gás e materiais frios ligados ao nascimento de estrelas e planetas.

A missão avançou para a fase B de desenvolvimento, na qual começará a definir seu projeto preliminar e continuará a testar as tecnologias necessárias à construção. Nicky Fox, administradora associada da Direção de Missões Científicas da NASA, disse que o observatório será a próxima janela da humanidade para o universo profundo.

Segundo ela, o instrumento permitirá estudar fenômenos ocultos ao longo da história cósmica. Compreender melhor a formação de planetas, estrelas e buracos negros e obter informações sobre como a água chegou à Terra.

Como funciona e o que observará

A maior diferença entre PRIMA e os outros telescópios espaciais está nos comprimentos de onda que o novo instrumento consegue detectar. A luz visível ao olho humano representa apenas uma fração do espectro eletromagnético. Além dela, o infravermelho permite estudar objetos e regiões do universo difíceis de observar convencionalmente, especialmente quando estão ocultos por grandes quantidades de poeira.

O telescópio espacial James Webb trabalha principalmente no infravermelho próximo e médio, detectando comprimentos de onda de aproximadamente 0,6 a 28,5 micrômetros. PRIMA estenderá essas observações muito além: seu telescópio, com 1,8 metros de diâmetro, operará entre aproximadamente 25 e 260 micrômetros.

Ambos terão uma pequena zona de superposição, mas o novo instrumento alcançará regiões do infravermelho que Webb não consegue estudar. PRIMA detectará energia que aparece apenas no infravermelho distante e analisará alguns dos materiais mais frios do cosmos.

O telescópio ocupará uma região intermediária entre as observações de Webb e as dos radiotelescópios, o que permitirá conectar diferentes tipos de observação e complementar os grandes observatórios da NASA.

 

Objetivos científicos e cronograma

Entre os objetivos estão estudar a origem de planetas fora do sistema solar, os processos envolvidos na formação de novos sistemas planetários. E o acúmulo de poeira e elementos pesados ao longo da história do universo. A missão também permitirá investigar como as galáxias e os buracos negros em seus centros cresceram e evoluíram.

O projeto ainda não recebeu aprovação definitiva para iniciar a construção. Ele precisa passar por uma revisão técnica, programática e orçamentária, que determinará se está preparado para a fase C, correspondente ao projeto final e à fabricação.

Se aprovado, a NASA planeja lançar PRIMA em 2033, com uma missão inicial de cinco anos e custo máximo de 1.200 milhões de dólares, sem contar o lançamento e outros gastos externos.

A combinação de observações promete fornecer informações para reconstruir com maior precisão os processos que deram forma ao universo atual, incluindo dados sobre como a água chegou à Terra. PRIMA também será a primeira missão de uma nova classe de projetos de astrofísica chamada Probe Explorers e terá a participação de instituições de vários países além dos Estados Unidos.

Quatro asas?

Dinossauro de quatro asas encontrado por fazendeiro pode mudar o que sabemos

Esqueleto completo de um pequeno dinossauro foi encontrado e chama atenção por suas asas

06/10/2026 09h12

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Foto: Vladimir Srajber/Pexels

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Um fazendeiro encontrou, na província de Liaoning, na China, o esqueleto completo de um pequeno dinossauro que desafia o que sabemos sobre a evolução do voo. Chamado Norellraptor barsboldi, o animal tinha cerca de 57 centímetros de comprimento e apresentava penas nos membros anteriores, posteriores e na ponta da cauda.

Essas características sugerem que esse grupo desenvolveu a capacidade de voar por um caminho evolutivo diferente daquele seguido pelas aves. O fóssil foi encontrado perto da cidade de Lamadong e doado ao museu da Universidade Hebei GEO em 2023.

A equipe de pesquisadores, liderada por Xuri Wang e formada por cientistas da China, Itália e Eslováquia, analisou o esqueleto e identificou uma espécie até então desconhecida. O animal integrava um grupo chamado microraptorinas, que viveu durante o Cretáceo Inferior, entre 145 milhões e 100 milhões de anos atrás.

Um raptor pequeno com quatro asas

As microraptorinas eram criaturas minúsculas — a maioria pesava cerca de 1 quilograma — e pertenciam à mesma família do Velociraptor. A presença de penas longas nos membros anteriores e posteriores deu a elas o apelido de dinossauros de quatro asas. Norellraptor vem de uma formação rochosa chamada Jiufotang, localizada na atual província de Liaoning.

O esqueleto estava completo o suficiente para permitir comparações detalhadas com outras microraptorinas conhecidas. O parente mais próximo identificado é o Zhongjianosaurus, outro pequeno microraptor encontrado na China. As penas preservadas perto do membro anterior direito de Norellraptor apresentavam características assimétricas típicas de penas de voo — exatamente como as que as aves modernas usam para gerar sustentação no ar.

 

Um focinho repleto de aberturas

O crânio de Norellraptor apresenta depressões rasas à frente das cavidades oculares, com aberturas anormalmente grandes. A abertura frontal é tão vasta que ocupa um terço da depressão. O encéfalo também estava bem preservado e fusionado, e diferentemente do de outros membros do grupo, tinha as laterais repletas de bolsas de ar.

O osso do quadril também tinha características particulares: curvava-se suavemente e terminava em um pé pequeno. Em outras microraptorinas, o osso era mais anguloso e tinha um pé maior. Nos pés, o osso metatársico central estava comprimido perto do tornozelo e espremido pelos vizinhos — um arranjo compartilhado apenas com Zhongjianosaurus.

Como seus parentes, Norellraptor carregava uma garra em forma de foice aumentada no segundo dedo.

História de crescimento registrada nos ossos

Anéis de crescimento encontrados em um osso do antebraço revelaram que o animal experimentou duas pausas durante seu desenvolvimento. Camadas iniciais de crescimento também foram absorvidas conforme o osso se expandiu em largura, levando os pesquisadores a estimar que Norellraptor tinha pelo menos três anos quando morreu.

Esse padrão de crescimento diferiu daquele observado nos ossos das pernas, sugerindo particularidades na biologia desse animal.

Homenagem a dois pesquisadores

O nome científico homenageia dois paleontólogos falecidos em 2025, e mark Norell, do Museu Americano de História Natural, dedicou décadas ao estudo de dinossauros semelhantes a aves. Rinchen Barsbold, paleontólogo mongol, descreveu muitos dinossauros do Deserto de Gobi.

Ao escolher os nomes para a espécie, os autores reconheceram as contribuições excepcionais dos dois cientistas para o estudo de dinossauros parecidos com aves.

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