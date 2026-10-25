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Aldeia na Espanha está dando casa reformada e oferecendo emprego para quem se mudar para lá

O pacote inclui uma moradia municipal já reformada.

João V. Valença

25/10/2026 - 16h02
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Arenillas, um pequeno município da província de Soria, com cerca de 40 moradores, lançou uma proposta para combater o despovoamento rural: oferece a famílias dispostas a se mudar para a região em caráter permanente uma casa reformada, sem aluguel, emprego garantido e transporte escolar gratuito.

Na primeira semana, mais de cem pessoas manifestaram interesse, e depois que a proposta ganhou destaque nacional e internacional, recebeu milhares de mensagens. Contudo, informações posteriores indicaram que uma família já havia sido selecionada e que a convocatória não recebia mais candidaturas. Portanto, a oferta não deve ser interpretada como uma vaga aberta garantida neste momento.

O pacote inclui uma moradia municipal já reformada, uma vaga de trabalho como pedreiro para manutenção de edifícios públicos e a oportunidade de administrar o bar social da aldeia, ponto de encontro dos moradores.

Crianças em idade escolar têm transporte diário gratuito até o centro educacional de referência, em Berlanga de Duero, a aproximadamente 20 quilômetros de distância. A iniciativa busca facilitar a mudança e tornar a permanência viável para famílias que precisam conciliar trabalho, moradia e educação.

Quem pode se candidatar

A seleção prioriza famílias com filhos em fase escolar e disposição para fixar residência de forma permanente. Para a vaga de pedreiro, experiência prévia em construção civil favorece os candidatos, uma vez que o trabalho exige reparo e conservação constante dos imóveis municipais.

A iniciativa é organizada pela prefeitura em parceria com a Associação Cultural de Arenillas. Não se destina a quem procura hospedagem gratuita ou uma temporada passageira. O objetivo é atrair moradores que se envolvam na rotina local e sustentem os serviços que mantêm a aldeia funcionando.

A moradia está atrelada às responsabilidades do projeto, incluindo a possível administração do bar social, e não cobre todos os gastos do dia a dia. Quem avalia uma mudança para a Espanha deve verificar com cuidado as exigências de residência e a documentação necessária para viver e trabalhar legalmente no país.

O Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migrações da Espanha disponibiliza orientações oficiais sobre os trâmites de imigração para quem pretende se instalar no território espanhol.

Por que a aldeia busca novos moradores

Arenillas enfrenta um problema comum a muitas localidades rurais espanholas: a saída de residentes para cidades maiores esvazia a população e dificulta a manutenção de serviços básicos. Com menos habitantes, torna-se mais desafiador sustentar espaços comunitários e garantir que as próximas gerações permaneçam na região.

A prefeitura e a Associação Cultural trabalham há mais de quatro décadas para enfrentar esse cenário, inclusive com a recuperação de sete casas municipais que agora integram a oferta de moradia.

A combinação de casa, emprego e transporte escolar funciona como estratégia para reverter o despovoamento. O bar social ilustra bem esse desafio: em comunidades pequenas, funciona não apenas como estabelecimento comercial, mas como ponto de encontro e espaço de convivência.

Ter uma família vivendo ali durante todo o ano ajuda a manter esse tipo de serviço ativo e fortalecer os vínculos entre moradores.

O que significa aceitar essa oferta na prática do dia a dia

Quem se muda para Arenillas não apenas recebe uma casa — está aceitando um papel ativo na manutenção da comunidade. O emprego como pedreiro não é flexível: envolve manutenção constante de edifícios públicos. A administração do bar social demanda estar presente regularmente para que o ponto de encontro dos moradores funcione.

A moradia gratuita está atrelada a essas responsabilidades, não é um benefício desatrelado delas.

Além disso, morar em uma localidade com 40 habitantes significa menos anonimato, vizinhos que se conhecem profundamente e uma vida comunitária onde cada pessoa é visível e importante para o funcionamento coletivo. Isso atrai quem busca convivência, mas pode ser desafiador para quem valoriza privacidade ou quer manter distância dos afazeres comunitários.

Quando a oferta de Arenillas não se aplica

A proposta não funciona para quem procura hospedagem temporária, um lugar para passar alguns meses ou uma segunda residência de fim de semana. A prefeitura deixa claro que o objetivo é atrair moradores permanentes — pessoas que vão construir raízes e participar da rotina local continuamente.

Quem busca apenas reduzir custos com moradia em curto prazo não se encaixa no perfil da iniciativa.

Da mesma forma, a oferta não se destina a quem não possui experiência em construção civil ou disposição para trabalhar em manutenção predial — o emprego está vinculado a uma função específica com demandas contínuas. E importante: a moradia não cobre todos os gastos do dia a dia.

Então quem depende unicamente dessa renda precisará buscar outras fontes para sustentar custos adicionais como alimentação e saúde que vão além do que a iniciativa fornece.

Uma tendência europeia de combate ao esvaziamento rural

O problema de Arenillas não é único na Espanha ou na Europa. Várias regiões do continente enfrentam diminuição constante de população, especialmente em zonas rurais, onde a migração para cidades maiores tem sido sistemática há décadas.

Esse movimento ocorre porque as grandes cidades concentram mais oportunidades de emprego, instituições de educação e serviços, criando um atrativo que o interior dificilmente consegue competir naturalmente.

O resultado é que muitas comunidades rurais europeias tiveram de passar de uma atitude passiva — esperando que as pessoas naturalmente permanecessem — para ações diretas de revitalização. Iniciativas como a de Arenillas fazem parte dessa mudança de estratégia: em vez de apenas oferecer beleza paisagística ou tradição.

As vilas começam a estruturar pacotes concretos de moradia, trabalho e serviços para atrair quem quer recomeçar a vida fora dos grandes centros, reconhecendo que algumas pessoas realmente procuram essa alternativa.

Erros

Tolstói: "O errado não deixa de ser errado só porque a maioria concorda"

Obras de Tolstói atravessam séculos com reflexões agudas

25/10/2026 15h16

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Imagem: Wikimedia Commons

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Liev Tolstói foi um dos grandes pensadores da literatura ocidental. Suas obras atravessam séculos com reflexões agudas sobre moral, sociedade e conflito humano.

Guerra e paz, Anna Karênina e A morte de Ivan Ilitch estão entre os clássicos mundiais, mas a influência de Tolstói vai além da literatura. Em Uma Confissão, a ideia de que o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda sintetiza uma convicção que permeia toda sua obra.

Essa reflexão sobre integridade moral resume o pensamento tolstoiano: a responsabilidade individual não se negocia pela aprovação coletiva. Seus romances retratam a sociedade russa do século XIX e expõem a estrutura política e ideológica da época, além dos dilemas internos de personagens que ousam questionar normas estabelecidas.

Infância e formação

Nascido em 28 de agosto de 1828 em Iásnaia Poliana, na província de Tula, Tolstói enfrentou cedo a perda dos pais. Seu pai faleceu em 1837, deixando-o aos cuidados de uma tia que exerceria forte influência em sua trajetória.

Uma tia, de temperamento rígido, decidiu encaminhá-lo para a carreira militar, opção típica da aristocracia russa da época. Aos 16 anos, em 1844, iniciou estudos em Línguas Orientais na Universidade de Kazan, mas seu desempenho insatisfatório o levou a transferir-se para Direito. Reprovado nos primeiros exames, o fracasso acadêmico marcou profundamente o jovem Tolstói.

Insatisfeito com Kazan, mudou-se para Moscou em 1847 e, aos 21 anos, foi para São Petersburgo. Ali, retomou os estudos de Direito de forma intermitente, com uma postura que seus contemporâneos caracterizavam como boêmia.

 

Vida militar e descoberta da escrita

Os relatos de combate que seu irmão Nicolau trazia do Cáucaso despertaram em Tolstói o desejo de participar da luta armada. Em 1851, alistou-se e um ano depois, em 1852, passou oficialmente no exame de ingresso ao exército russo. Durante o período militar, começou a publicar na revista O Contemporâneo e ganhou atenção com um relato autobiográfico sobre sua infância.

Quando a Guerra da Criméia eclodiu em 1854, Tolstói foi designado para Sebastópol, onde escreveu contos que impressionaram a rainha Maria Alexándrovna.

Seu retorno a São Petersburgo como herói, em 1857, marcou uma virada. Depois, viajou pela Europa — Alemanha, França e Itália — e voltou convencido de que deveria contribuir para o desenvolvimento social de seu povo, especialmente no combate ao analfabetismo.

Dedicação à literatura e legado

Em 1859, aos 31 anos, fundou em sua propriedade uma escola para crianças e adultos. Aos 34 anos, exerceu o cargo de juiz de paz. Em 1862, casou-se com Sófia Andriêievna, união que marcaria profundamente sua produção literária. Pressionado por dificuldades financeiras, Tolstói se dedicou mais intensamente à escrita.

Em 1865 nasceu sua obra-prima: Guerra e paz, romance monumental que foi publicado em capítulos na revista Mensageiro Russo. Após o sucesso dessa obra, publicou entre 1875 e 1877, também em periódico, o clássico Anna Karênina. Em 1886, aos 58 anos, escreveu a novela A morte de Ivan Ilitch.

Os personagens enfrentam a tensão entre moral individual e exigências sociais, refletindo as convicções do autor sobre responsabilidade pessoal e integridade.

Inquieto com questões espirituais, Tolstói buscou paz na religião ortodoxa e conviveu com monges. Em 1899, aos 71 anos, publicou o romance Ressurreição, e a Igreja Ortodoxa, chocada com o enredo e percebendo a influência de suas inquietações espirituais, decidiu excomungá-lo em 1901.

Reflexão atemporal

Shakespeare deixou uma reflexão: "A sabedoria e a ignorância se transmitem como doenças"

Metáfora expõe uma dinâmica que molda o pensamento humano

25/10/2026 14h49

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Imagem: Autor desconhecido / Wikimedia Commons

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Em Henrique IV — 2ª Parte, William Shakespeare compara a transmissão de sabedoria e ignorância à propagação de doenças. A metáfora expõe uma dinâmica que molda o pensamento humano e alerta para a responsabilidade de escolher as companhias. Escrita há mais de 400 anos, a reflexão continua relevante em redações de vestibular.

O trecho oferece base para argumentos sobre influência social, ambiente educacional e formação de caráter. Também permite ao candidato demonstrar repertório literário. A metáfora funciona ao colocar no mesmo nível dois processos distintos — o contágio biológico e o cultural — e sugerir que ninguém fica imune ao ambiente que o rodeia.

A metáfora em Henrique IV e seu alcance

Em Henrique IV — 2ª Parte, Shakespeare compara doença e transmissão de ideias para explicar como comportamentos e crenças se propagam pela sociedade. Ambientes tóxicos disseminam ignorância, enquanto espaços construtivos cultivam sabedoria. Nesse processo, o indivíduo não é espectador passivo: ele escolhe.

Essa reflexão pode aprofundar temas sobre polarização política. O candidato pode argumentar que as câmaras de eco das redes sociais funcionam como incubadoras de ignorância coletiva, em linha com a ideia de Shakespeare de que ideias se espalham como doenças. A escolha de com quem se relacionar, no ambiente digital ou presencial, determina que espécie de "infecção" intelectual o indivíduo absorve.

 

Por que Shakespeare funciona no repertório do vestibulando

Shakespeare nasceu em abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, e deixou cerca de 37 peças e 154 sonetos sobre ambições, medos e traições ainda atuais. O dramaturgo escrevia para todos, misturava filosofia profunda com humor popular e reinventava a língua inglesa ao criar centenas de palavras e expressões usadas até hoje.

A inclusão de citações de obras clássicas como "Hamlet", "Romeu e Julieta", "Macbeth", "A Megera Domada" e "Sonho de Uma Noite de Verão" pode sinalizar ao avaliador que o candidato lê além do currículo obrigatório.

A reflexão sobre sabedoria e ignorância transmitidas como doenças oferece ao candidato uma forma de demonstrar consistência argumentativa e ancorar o texto em uma observação sobre a natureza humana e o funcionamento das sociedades.

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