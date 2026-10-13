Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ciência

Alerta na Europa: risco de uma nova era glacial passa a ser tratado como ameaça à segurança

Passou a ser tratada como risco concreto à segurança nacional.

João V. Valença

13/10/2026 - 17h38
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Ministérios de Defesa e gabinetes governamentais europeus estão elaborando planos de contingência sigilosos diante de uma ameaça à segurança que tem origem na física oceânica, não na geopolítica convencional. A possível alteração da circulação atlântica deixou de ser uma previsão climática teórica.

E passou a ser tratada como risco concreto à segurança nacional, segundo órgãos de análise de risco do norte europeu.

Uma massa anômala de água fria ao sul da Groenlândia sinalizou que o transporte de calor do oceano para o norte está desacelerando. Pesquisa publicada em Geophysical Research Letters pelo Instituto de Potsdam confirmou que essa transferência térmica enfraqueceu significativamente com base na análise de 70 anos de registros de temperatura oceânica até o leito marinho.

O mecanismo que aquece a Europa

A Europa Ocidental depende da AMOC — circulação meridional de retorno do Atlântico — um vasto circuito de águas profundas que transporta calor desde os trópicos até as regiões polares. Esse sistema mantém o continente mais quente do que outras áreas na mesma latitude.

Se essa corrente colapsar, as temperaturas médias de inverno no Reino Unido, Escandinávia e noroeste europeu poderiam cair entre 10 °C. E 15 °C, criando condições climáticas comparáveis às das costas subpolares do leste da América do Norte.

Uma queda térmica dessa magnitude teria consequências catastróficas, e os cultivos básicos sofreriam perdas devastadoras, as redes de distribuição de energia ficariam inoperáveis e os padrões de tempestades se alterariam radicalmente. Por isso, a União Europeia determinou que a estabilidade das correntes atlânticas seja incorporada formalmente às principais políticas de segurança nacional.

Da anomalia climática ao planejamento de defesa

Durante décadas, pesquisadores discutiram sobre a origem da "mancha fria", a única região marinha ao sul da Groenlândia que esfria enquanto temperaturas do ar e do mar disparam no resto do planeta.

Alguns cientistas atribuíram o fenômeno aos ventos de superfície ou à cobertura de nuvens. Mas estudos recentes demonstraram que a transferência de calor desde a superfície até o leito marinho enfraqueceu além das variações naturais esperadas.

O climatologista Stefan Rahmstorf, codiretor do Departamento de Investigação do Instituto de Potsdam, admitiu que considerava o colapso dessa circulação um risco extremo, mas distante. As observações recentes o convenceram de que o perigo está muito mais próximo do que se imaginava.

Estudos em Nature Communications estimam que a janela para o colapso poderia se abrir entre 2025 e 2095. Com uma estimativa central em meados do século se as emissões de gases de efeito estufa mantiverem a trajetória atual.

Preparação Europeia para o cenário extremo

Políticos e analistas de risco estatal reconhecem que a previsão climática, antes considerada teórica e distante, se transformou em ameaça concreta e exige planejamento imediato de defesa e contingência.

Pesquisadores alertam que o colapso do giro subpolar — o gigantesco redemoinho ao sul da Islândia — poderia ocorrer em apenas duas décadas. Especialistas de universidades holandesas indicam que esse motor regional poderia falhar décadas antes de a grande corrente atlântica parar completamente.

Oceanógrafos como Sjoerd Groeskamp, do Real Instituto Neerlandês para a Investigação Marina, pedem que a União Europeia crie um "CERN do oceano" — uma rede de observação permanente financiada internacionalmente — antes que as estações de medição atuais percam financiamento por volta de 2028.

Oportunidade

Cidade na Argentina procura voluntários para morar por 30 dias com ajuda na acomodação

Uma acomodação turística procura voluntários.

13/10/2026 16h59

Compartilhar

Foto: Ema Reynares/Pexels

Continue Lendo...

El Calafate, no sul da Argentina, oferece uma oportunidade para quem busca viajar com custo reduzido e ter contato com diferentes culturas. Uma acomodação turística procura voluntários para colaborar por várias semanas em troca de hospedagem e convivência com hóspedes de diferentes países.

O empreendimento é administrado por um casal de cerca de 50 anos desde 2013. O local oferece quartos e apartamentos equipados para visitantes que chegam ao sul argentino. Em troca do trabalho, os voluntários recebem hospedagem, tempo livre para explorar a região e convivência com pessoas de diferentes partes do mundo.

Quais são as tarefas do voluntário

A seleção ocorre pela plataforma Workaway, e as responsabilidades mudam conforme a época do ano. Na alta temporada, o trabalho se concentra na recepção e no atendimento aos hóspedes. Nos períodos de menor movimento, ganham prioridade as tarefas de manutenção geral.

Entre as atribuições estão a limpeza de quartos e áreas compartilhadas, o auxílio na recepção de turistas, a jardinagem e a conservação da propriedade. O voluntário também pode cuidar ocasionalmente dos animais — cães, gatos, canários e codornas —, conversar em espanhol com os hóspedes e coordenar atividades para visitantes.

A proposta inclui ainda o aprendizado de novas habilidades e o contato com costumes diferentes.

O que o voluntário recebe em troca

O principal benefício é a hospedagem durante todo o período de voluntariado. Os anfitriões reservam um quarto para o voluntário, que compartilha a cozinha, o banheiro e as áreas comuns com os turistas ou com o casal proprietário.

A propriedade acomoda entre cinco e sete hóspedes em quartos de características variadas. Um dormitório separado da casa principal está em fase de finalização e será destinado futuramente aos voluntários. Eles também têm tempo livre para fazer atividades na região, como trilhas, ciclismo, passeios a pé, equitação e programas culturais.

O local oferece internet, espaço para estacionar motorhomes e acesso a transporte público que passa aproximadamente a cada hora. O centro comercial fica a cerca de 30 minutos a pé.

Pontos a verificar antes de se candidatar

Antes de se inscrever, é importante revisar as condições completas do intercâmbio na plataforma. O anúncio não informa o número exato de horas de trabalho semanais nem detalha benefícios adicionais, como alimentação durante a estadia. Esses dados ajudam o candidato a avaliar se a proposta atende às suas expectativas.

Por que El Calafate atrai voluntários de trabalho e lazer

El Calafate fica em uma região do sul argentino conhecida por suas paisagens naturais, com montanhas, lagos e glaciares. O cenário atrai viajantes interessados em atividades ao ar livre e ajuda a explicar a presença de hóspedes de diferentes países no empreendimento. Para os voluntários, isso proporciona contato com culturas diversas.

Como as tarefas do voluntário acompanham o ritmo do negócio

O trabalho do voluntário muda conforme a demanda turística, e na alta temporada, quando aumenta o número de hóspedes, as tarefas incluem limpeza de quartos, atendimento na recepção e coordenação de atividades. Nos meses de menor movimento, o trabalho se concentra na conservação da propriedade, com manutenção geral, jardinagem e reparos.

Quando esta proposta pode não funcionar para você

Antes de se candidatar, é preciso considerar que o anúncio da Workaway não especifica quantas horas semanais o voluntário trabalhará nem confirma se haverá alimentação durante a estadia. A proposta pode não ser adequada para quem precisa dessas condições definidas. Também é importante esclarecer com os anfitriões se as refeições estão incluídas e se existe algum pagamento além da hospedagem.

O contato deve ocorrer antes da inscrição para evitar expectativas diferentes durante a estadia.

Reflexão

Confúcio, filósofo chinês: "Aquele que comete um erro e não corrige, comete outro erro"

Sua filosofia deixou marcas profundas na cultura da Ásia Oriental.

13/10/2026 16h22

Compartilhar

Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O pensador Confúcio (551-479 a.C.) moldou a moral, a política e a sociedade chinesa ao longo de mais de dois milênios, por meio de seus ensinamentos éticos. Sua filosofia, o confucionismo, deixou marcas profundas na cultura da Ásia Oriental e permanece como tema central em provas de História e Filosofia dos principais vestibulares do país.

Nascido no Estado de Lu, durante a Dinastia Zhou, Confúcio enfrentou adversidades desde a infância: perdeu o pai aos três anos e cresceu na pobreza, apesar da linhagem nobre. O rigor intelectual o levou a estudar letras, música, história e arquearia, o que o preparou para a vida pública que assumiu aos 19 anos, quando também se casou.

A crise que transformou um funcionário em filósofo

No século VI a.C., a China estava fragmentada, com o poder central desmoronando e guerras civis destruindo cidades e vidas. Confúcio testemunhou essa miséria enquanto atuava em cargos menores do governo, onde se distinguiu pela dedicação ao trabalho administrativo.

Diante do caos político. Da fragmentação e da corrupção dos governantes, que assolavam a China antiga, Confúcio transformou seu propósito: em vez de buscar promoção pessoal, dedicou-se a abrir uma escola capaz de ensinar justiça, ética e a conduta adequada do governante.

Confúcio acreditava que a educação era a única arma contra a guerra e a desordem — não era uma religião, mas uma resposta prática à crise moral de sua época.

Os pilares de uma filosofia revolucionária

O confucionismo repousa sobre dois movimentos simultâneos: a reforma do Estado e a transformação moral do indivíduo. Uma de suas inovações mais radicais foi defender uma elite governante escolhida pelo mérito pessoal e pela sabedoria, não pelo sangue. Isso rompeu com a aristocracia militar hereditária que dominava a época.

Sua técnica de ensino também desafiava os padrões rígidos da época. Ao contrário do ensino tradicional, Confúcio usava o diálogo informal com os discípulos e aceitava qualquer estudante que demonstrasse esforço e inteligência, independentemente de sua condição financeira. Essa abordagem abria caminhos para a ascensão social e tornava sua escola um símbolo de progresso.

O Estado como extensão da família

Para Confúcio, o governante ideal funcionava como um pai benevolente, liderando pelo próprio exemplo moral e pela virtude pessoal. Quando falhava em manter a harmonia social, perdia o Mandato do Céu, conceito que justificava até mesmo sua remoção pela força, e essa visão política se conectava diretamente à conduta individual.

A sociedade só alcançaria equilíbrio se cada pessoa cultivasse cinco virtudes fundamentais: a humanidade e a benevolência (Jen), refletidas no amor ao próximo e na empatia; a justiça. E a retidão (Yi), expressas na ação moral mesmo sem ganho pessoal; e o respeito às regras de conduta e à polidez (Li), que incluía honrar rituais.

Isso incluía respeitar hierarquias, cultivar a sabedoria (Chih), caracterizada pela autoconsciência e pelo discernimento, e praticar a sinceridade (Hsin), mantendo honestidade e integridade em todas as ações.

O Legado de quem recusa repetir erros

Aos 54 anos, Confúcio foi exilado do Estado de Lu porque suas ideias eram consideradas subversivas. Passou anos viajando por outros reinos em busca de um soberano que aceitasse seus ensinamentos, sofreu perseguições e enfrentou até tentativas de atentado.

Depois, retornou à sua terra natal, desapontado com a política, para se dedicar inteiramente ao ensino e consolidar um legado que atravessaria séculos.

Sua máxima — "aquele que comete um erro e não corrige, comete outro erro" — encapsula a essência de seu pensamento. Para o Confucionismo, errar é inerente à condição humana; o verdadeiro problema emerge quando alguém ignora o deslize e deixa de corrigi-lo. Essa omissão gera uma cadeia de falhas que comprometem tanto o caráter pessoal quanto a harmonia coletiva.

A sabedoria e a virtude exigem autocrítica genuína, coragem de assumir o equívoco e ação concreta para mudar de rumo. Os Analectos (Lun Yu), compilação de seus ensinamentos organizada pelos discípulos após sua morte em 479 a.C., tornaram-se a obra central do confucionismo.

Séculos mais tarde, durante a Dinastia Han, no século II a.C., o confucionismo tornou-se a filosofia oficial de Estado, o que tornou Confúcio uma figura determinante para a civilização oriental nos dois mil anos seguintes.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo Grande pode ganhar novo centro comercial com 46 lojas e supermercado
Expansão Comercial

/ 2 dias

Campo Grande pode ganhar novo centro comercial com 46 lojas e supermercado

2

Desembargador da Última Ratio firma TAC para recuperar Cerrado
Acordo Ambiental

/ 2 dias

Desembargador da Última Ratio firma TAC para recuperar Cerrado

3

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência
Tubarão misterioso

/ 1 dia

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência

4

Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km&#xB2; com 200 esp
Mudança Climáticas

/ 1 dia

Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km² com 200 esp

5

José Saramago, Nobel de Literatura: "A felicidade depende de como interpretamos o que nos acontece"
Reflexão

/ 23 horas

José Saramago, Nobel de Literatura: "A felicidade depende de como interpretamos o que nos acontece"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 4 dias

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 02/10/2026

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe