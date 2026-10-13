Alerta na Europa: risco de uma nova era glacial passa a ser tratado como ameaça à segurança - Imagem gerada por inteligência artificial

Ministérios de Defesa e gabinetes governamentais europeus estão elaborando planos de contingência sigilosos diante de uma ameaça à segurança que tem origem na física oceânica, não na geopolítica convencional. A possível alteração da circulação atlântica deixou de ser uma previsão climática teórica.

E passou a ser tratada como risco concreto à segurança nacional, segundo órgãos de análise de risco do norte europeu.

Uma massa anômala de água fria ao sul da Groenlândia sinalizou que o transporte de calor do oceano para o norte está desacelerando. Pesquisa publicada em Geophysical Research Letters pelo Instituto de Potsdam confirmou que essa transferência térmica enfraqueceu significativamente com base na análise de 70 anos de registros de temperatura oceânica até o leito marinho.

O mecanismo que aquece a Europa

A Europa Ocidental depende da AMOC — circulação meridional de retorno do Atlântico — um vasto circuito de águas profundas que transporta calor desde os trópicos até as regiões polares. Esse sistema mantém o continente mais quente do que outras áreas na mesma latitude.

Se essa corrente colapsar, as temperaturas médias de inverno no Reino Unido, Escandinávia e noroeste europeu poderiam cair entre 10 °C. E 15 °C, criando condições climáticas comparáveis às das costas subpolares do leste da América do Norte.

Uma queda térmica dessa magnitude teria consequências catastróficas, e os cultivos básicos sofreriam perdas devastadoras, as redes de distribuição de energia ficariam inoperáveis e os padrões de tempestades se alterariam radicalmente. Por isso, a União Europeia determinou que a estabilidade das correntes atlânticas seja incorporada formalmente às principais políticas de segurança nacional.

Da anomalia climática ao planejamento de defesa

Durante décadas, pesquisadores discutiram sobre a origem da "mancha fria", a única região marinha ao sul da Groenlândia que esfria enquanto temperaturas do ar e do mar disparam no resto do planeta.

Alguns cientistas atribuíram o fenômeno aos ventos de superfície ou à cobertura de nuvens. Mas estudos recentes demonstraram que a transferência de calor desde a superfície até o leito marinho enfraqueceu além das variações naturais esperadas.

O climatologista Stefan Rahmstorf, codiretor do Departamento de Investigação do Instituto de Potsdam, admitiu que considerava o colapso dessa circulação um risco extremo, mas distante. As observações recentes o convenceram de que o perigo está muito mais próximo do que se imaginava.

Estudos em Nature Communications estimam que a janela para o colapso poderia se abrir entre 2025 e 2095. Com uma estimativa central em meados do século se as emissões de gases de efeito estufa mantiverem a trajetória atual.

Preparação Europeia para o cenário extremo

Políticos e analistas de risco estatal reconhecem que a previsão climática, antes considerada teórica e distante, se transformou em ameaça concreta e exige planejamento imediato de defesa e contingência.

Pesquisadores alertam que o colapso do giro subpolar — o gigantesco redemoinho ao sul da Islândia — poderia ocorrer em apenas duas décadas. Especialistas de universidades holandesas indicam que esse motor regional poderia falhar décadas antes de a grande corrente atlântica parar completamente.

Oceanógrafos como Sjoerd Groeskamp, do Real Instituto Neerlandês para a Investigação Marina, pedem que a União Europeia crie um "CERN do oceano" — uma rede de observação permanente financiada internacionalmente — antes que as estações de medição atuais percam financiamento por volta de 2028.