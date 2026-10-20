Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Reflexão

Antonio Machado, escritor: dois princípios simples para viver melhor e ajudar os outros

A proposta convida a olhar para duas dimensões da felicidade.

João V. Valença

20/10/2026 - 14h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Viver bem não significa passar pela vida sem enfrentar dificuldades. Também envolve aprender a valorizar os momentos de alegria e cultivar atitudes que tornem a existência de outras pessoas um pouco melhor. Essa é a ideia central de uma reflexão atribuída ao poeta espanhol Antonio Machado, que reúne dois princípios para uma vida mais significativa: encontrar motivos para sentir alegria e agir com bondade em relação aos outros.

A proposta convida a olhar para duas dimensões da felicidade: a maneira como enfrentamos nossas próprias dificuldades e a forma como contribuímos para o bem-estar de quem está ao nosso redor.

Quem foi Antonio Machado, o poeta que refletiu sobre a vida e o tempo?

Nascido em Sevilha, em 1875, e falecido em Collioure, na França, em 1939, Antonio Machado foi um dos principais nomes da literatura espanhola do século XX. Associado à Geração de 98, movimento literário marcado pela reflexão sobre a identidade e a realidade da Espanha, construiu uma obra profundamente ligada ao tempo, à memória, à paisagem e à experiência humana.

Entre seus livros mais conhecidos estão Soledades, galerías y otros poemas e Campos de Castilla. Em seus versos, o poeta explorou as mudanças provocadas pela passagem dos anos, as lembranças que permanecem e as perguntas que acompanham a existência.

Essa sensibilidade ajuda a compreender por que reflexões sobre a simplicidade, a convivência e o sentido da vida continuam associadas à sua obra.

Primeiro princípio: cultivar a alegria para enfrentar os momentos difíceis

A primeira ideia é encontrar motivos para sentir alegria mesmo quando a vida não corresponde às nossas expectativas. Isso não significa ignorar os problemas, fingir que tudo está bem ou acreditar que uma atitude positiva será suficiente para resolver qualquer dificuldade.

A alegria não elimina o sofrimento, mas pode ajudar a impedir que ele ocupe todos os espaços da vida.

Em períodos de incerteza, frustração ou tristeza, reconhecer experiências agradáveis pode oferecer algum alívio e ajudar a manter a perspectiva. Nem sempre é possível mudar imediatamente as circunstâncias, mas, em muitos casos, ainda podemos encontrar momentos de conforto ao longo do caminho.

A felicidade também está nas pequenas coisas

Uma conversa sincera, um encontro com amigos, o tempo dedicado à família ou a prática de uma atividade prazerosa podem proporcionar satisfação sem exigir grandes acontecimentos.

Esses momentos parecem simples, mas têm importância justamente porque fazem parte da vida cotidiana. Quando a felicidade fica condicionada apenas a grandes conquistas, corre-se o risco de tratar o presente como uma etapa provisória, sempre à espera de algo melhor.

Aprender a reconhecer o que há de bom no cotidiano não significa abandonar ambições. Significa compreender que a vida não começa somente depois que determinado objetivo é alcançado.

A própria poesia de Antonio Machado recorre frequentemente à memória, às paisagens e às imagens do cotidiano para refletir sobre a passagem do tempo. Seus versos convidam o leitor a observar experiências que, embora pareçam comuns, podem adquirir um significado profundo.

Segundo princípio: ajudar os outros por meio da gentileza

O segundo princípio diz respeito à maneira como nos relacionamos com as pessoas. Uma vida significativa não depende apenas da satisfação individual, mas também da capacidade de reconhecer as necessidades alheias e agir com consideração.

A bondade não precisa aparecer em grandes gestos: muitas vezes, ela se manifesta nas atitudes mais simples.

Escutar alguém que atravessa uma fase difícil, oferecer ajuda sem esperar uma recompensa, cumprir uma promessa ou tratar outra pessoa com respeito são formas de demonstrar generosidade.

Essas atitudes podem parecer pequenas quando observadas isoladamente, mas ajudam a construir relações mais confiáveis e ambientes nos quais as pessoas se sentem acolhidas.

Por que a gentileza faz diferença na convivência?

Ajudar alguém também significa reconhecer que nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos. Palavras, decisões e comportamentos podem aliviar dificuldades ou acrescentar peso à vida de outra pessoa.

A gentileza não exige que alguém abra mão de todas as próprias necessidades, nem significa aceitar situações injustas. É possível estabelecer limites e cuidar de si mesmo sem perder a capacidade de agir com empatia.

O equilíbrio está em compreender que o bem-estar pessoal e a preocupação com os outros não precisam ser objetivos opostos. Em muitas situações, relações baseadas no respeito e na solidariedade tornam a convivência mais saudável para todos os envolvidos.

Como colocar esses dois princípios em prática?

A ideia de viver com mais alegria e bondade pode ser incorporada à rotina sem grandes mudanças. Algumas atitudes ajudam a transformar essa reflexão em comportamento:

  • Reconheça os momentos bons: reserve atenção para experiências cotidianas que proporcionam prazer, tranquilidade ou conexão.

  • Enfrente as dificuldades sem negar o que sente: aceitar a tristeza e procurar soluções para os problemas também fazem parte de uma vida equilibrada.

  • Ofereça ajuda quando puder: um gesto de atenção ou alguns minutos de escuta podem fazer diferença para alguém.

  • Pratique a gentileza nas relações próximas: respeito, paciência e consideração são importantes especialmente nos vínculos que fazem parte da rotina.

  • Não condicione toda a felicidade ao futuro: mantenha seus objetivos, mas procure valorizar também o caminho percorrido.

Uma vida melhor também depende de como tratamos os outros

A reflexão atribuída a Antonio Machado reúne duas ideias que se complementam: preservar a capacidade de encontrar alegria e reconhecer a importância da bondade nas relações humanas.

Uma não exige que a outra seja deixada de lado. É possível cuidar da própria felicidade e, ao mesmo tempo, contribuir para a de outras pessoas. Da mesma forma, enfrentar períodos difíceis não significa perder a capacidade de perceber aquilo que ainda merece ser valorizado.

No fim, viver melhor talvez não dependa de encontrar uma fórmula capaz de afastar todos os problemas, mas de desenvolver uma maneira mais consciente de atravessá-los. Encontrar alegria nas experiências possíveis e agir com generosidade diante das necessidades alheias são dois caminhos para tornar a vida mais significativa.

Reflexão e Filosofia

"Existem amigos para certas fases": a reflexão de Laura Ferrero sobre amizade

A ideia convida a olhar para os vínculos afetivos com mais compreensão.

20/10/2026 17h01

Compartilhar

Continue Lendo...

A amizade muda ao longo da vida. Algumas pessoas chegam em momentos específicos, compartilham experiências importantes e depois seguem caminhos diferentes. Outras desaparecem por anos, mas conseguem retomar o vínculo como se o tempo não tivesse passado. Há ainda aquelas que permanecem ao nosso lado, independentemente das mudanças que a vida traz.

Essa é a reflexão da escritora espanhola Laura Ferrero sobre os diferentes tipos de amizade. Em um artigo publicado na revista ELLE, a autora recupera uma analogia que ouviu durante uma conferência e que ajuda a compreender como os relacionamentos acompanham nossas transformações: "Existem amigos para certas fases, amigos intermitentes e amigos que ficam para sempre".

A ideia convida a olhar para os vínculos afetivos com mais compreensão. Nem toda amizade precisa durar a vida inteira para ter sido importante, assim como a distância nem sempre significa que uma relação perdeu seu valor.

Os três tipos de amizade que encontramos ao longo da vida

A reflexão de Ferrero divide as amizades em três categorias, cada uma com uma maneira particular de existir e acompanhar nossa trajetória.

1. Amigos de uma fase da vida

São as pessoas que conhecemos em circunstâncias específicas, como na escola, na universidade, no trabalho ou durante uma temporada em outra cidade. A convivência frequente e as experiências compartilhadas podem criar laços intensos, que fazem parte de uma etapa importante da nossa história.

Com o tempo, porém, mudanças de rotina, distância e novos compromissos podem reduzir o contato. A amizade talvez não continue com a mesma intensidade, mas isso não apaga o que foi vivido.

Esses vínculos mostram que algumas pessoas cumprem um papel significativo em determinado momento, mesmo que não permaneçam presentes em todas as fases seguintes.

2. Amigos intermitentes

Os amigos intermitentes são aqueles com quem o contato pode desaparecer por meses ou anos, sem que o afeto necessariamente se perca. A vida segue, os compromissos mudam e cada pessoa constrói sua própria trajetória, mas um reencontro pode recuperar a proximidade quase imediatamente.

Nesses casos, a amizade não depende de conversas diárias ou de uma presença constante. Existe uma história compartilhada que permite retomar o vínculo sem a necessidade de reconstruir tudo desde o início.

É uma relação que demonstra como a frequência do contato nem sempre determina a profundidade de um afeto. Algumas conexões conseguem resistir ao silêncio e à passagem do tempo.

3. Amigos que permanecem para sempre

Há também as amizades que atravessam diferentes versões de nós mesmos. São pessoas que conhecem nosso passado, acompanham nossas mudanças e permanecem presentes tanto nas conquistas quanto nos períodos difíceis.

Esses amigos oferecem um tipo particular de intimidade: podemos estar diante deles sem precisar sustentar uma imagem perfeita ou esconder todas as nossas fragilidades. A relação se transforma com o tempo, mas preserva uma base de confiança e reconhecimento mútuo.

Isso não significa que uma amizade duradoura nunca enfrente conflitos ou afastamentos. Significa que existe uma disposição para cuidar do vínculo e encontrar maneiras de mantê-lo vivo.

Montaigne e a amizade que vai além dos interesses

Para aprofundar a reflexão, Laura Ferrero retoma o ensaio Sobre a Amizade, do filósofo francês Michel de Montaigne. Na obra, ele escreve sobre sua relação com Étienne de La Boétie, uma amizade que se tornou uma das mais conhecidas da história da filosofia.

Ao tentar explicar a natureza desse vínculo, Montaigne formulou uma frase célebre: "Se me perguntarem por que eu o amava, sinto que isso só pode ser expresso respondendo: porque era ele; porque era eu".

A reflexão aponta para uma amizade que não se explica apenas pela conveniência, pelos interesses em comum ou pelas vantagens que uma pessoa pode oferecer à outra. Trata-se de um reconhecimento singular, construído entre duas pessoas cuja ligação não cabe facilmente em uma lista de motivos.

Essa perspectiva ajuda a compreender por que alguns amigos ocupam um lugar tão particular em nossa história. Mais do que compartilhar atividades ou circunstâncias, eles passam a fazer parte da maneira como entendemos a nós mesmos e o mundo.

Por que algumas amizades terminam enquanto outras resistem?

A passagem do tempo modifica prioridades, rotinas e formas de convivência. Uma mudança de cidade, um novo emprego ou a formação de uma família pode alterar a frequência dos encontros e transformar a dinâmica de uma relação.

Por isso, o fim de uma amizade ou o distanciamento não precisa ser interpretado automaticamente como fracasso. Algumas conexões estão profundamente ligadas às experiências que as fizeram nascer; outras encontram maneiras de se adaptar às mudanças.

A reflexão de Ferrero oferece, assim, uma forma mais generosa de compreender os vínculos afetivos. Em vez de medir todas as amizades pela duração ou pela frequência do contato, podemos reconhecer o significado que cada uma teve em nossa trajetória.

Algumas pessoas nos acompanham durante uma fase. Outras voltam quando menos esperamos. E há aquelas que permanecem ao nosso lado enquanto a vida muda. Cada uma, à sua maneira, pode deixar marcas que continuam conosco mesmo quando os caminhos se separam.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Leonardo Da Vinci: "Aprender nunca cansa a mente"

A busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo.

20/10/2026 16h22

Compartilhar

Estátua de Leonardo da Vinci em Florença, na Itália Pixabay

Continue Lendo...

Leonardo da Vinci entrou para a história como um dos maiores símbolos da curiosidade humana. Pintor, inventor, engenheiro e estudioso da natureza, ele explorou diferentes campos do conhecimento e deixou obras que continuam despertando interesse séculos depois de sua morte.

A frase "Aprender nunca cansa a mente" resume uma ideia associada à sua trajetória: a busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo, descoberta e realização. Em vez de enxergar o aprendizado apenas como uma obrigação, essa reflexão convida a tratá-lo como uma oportunidade de compreender melhor o mundo.

Em uma época marcada por mudanças tecnológicas e pela circulação constante de informações, a mensagem continua relevante. Aprender não significa apenas acumular dados, mas desenvolver a capacidade de fazer perguntas, rever certezas e encontrar novas maneiras de interpretar a realidade.

O que significa a frase "Aprender nunca cansa a mente"?

A reflexão sugere que o conhecimento não precisa ser encarado como um fardo. Quando existe interesse genuíno por um assunto, estudar pode despertar entusiasmo, alimentar a criatividade e incentivar novas descobertas.

Isso não significa que aprender seja sempre fácil ou que o esforço mental não provoque cansaço. A ideia central é que a curiosidade pode tornar o processo mais significativo: em vez de estudar apenas por obrigação, a pessoa passa a buscar respostas porque deseja compreender algo que ainda desconhece.

Essa postura também ajuda a desenvolver uma característica importante: a disposição para reconhecer os próprios limites e continuar aprendendo. Afinal, quanto mais alguém descobre sobre determinado tema, mais perguntas podem surgir.

Leonardo da Vinci e a busca por diferentes conhecimentos

A trajetória de Da Vinci ilustra essa abertura intelectual. Nascido em 1452, na Itália, ele se destacou como artista durante o Renascimento, mas seus interesses ultrapassavam os limites da pintura.

Seus cadernos registram observações e estudos sobre anatomia, movimento, máquinas, água, voo e fenômenos naturais. A curiosidade o levou a investigar o funcionamento do corpo humano, projetar dispositivos e observar o mundo com atenção aos detalhes.

Obras como Mona Lisa e A Última Ceia consolidaram sua importância na história da arte. Seus estudos científicos e projetos de engenharia, por sua vez, revelam uma mente interessada em compreender como as coisas funcionavam.

Mais do que reunir habilidades diferentes, Da Vinci demonstrava como áreas aparentemente distantes podem se complementar. A observação da natureza, por exemplo, podia alimentar tanto sua produção artística quanto suas investigações sobre mecânica e anatomia.

Por que continuar aprendendo é importante hoje?

Em uma sociedade na qual ferramentas, profissões e tecnologias se transformam rapidamente, a aprendizagem contínua pode ajudar as pessoas a acompanhar mudanças e ampliar suas possibilidades.

No trabalho, adquirir novas habilidades favorece a adaptação a diferentes desafios. Na vida pessoal, aprender um idioma, explorar uma área científica ou desenvolver uma atividade artística pode ampliar horizontes e estimular a criatividade.

A curiosidade também incentiva o pensamento crítico. Em vez de aceitar uma informação imediatamente, quem mantém o hábito de aprender tende a procurar evidências, comparar explicações e reconhecer quando precisa rever uma opinião.

Isso não exige grandes projetos ou longas horas de estudo. Ler algumas páginas, conversar com alguém que conhece um assunto diferente ou investigar uma dúvida cotidiana já pode ser um ponto de partida.

A reflexão atribuída a Leonardo da Vinci, portanto, aponta para uma ideia simples: o conhecimento não precisa terminar quando acaba a escola ou se conquista uma profissão. Enquanto houver perguntas a fazer, haverá oportunidades de descoberta.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3808, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3808, segunda-feira (19/10)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2989, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2989, segunda-feira (19/10)

5

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems
EXONERAÇÃO

/ 1 dia

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Planejamento estratégico não é planejar o ano