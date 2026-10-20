Soldado passou 30 anos lutando sozinho sem saber que a guerra havia terminado

A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas um soldado japonês continuou vivendo como se o conflito ainda estivesse em andamento por quase três décadas. Hiroo Onoda permaneceu escondido na selva das Filipinas até 1974, convencido de que as notícias sobre a rendição do Japão eram uma estratégia do inimigo para fazê-lo abandonar sua missão.

Oficial de inteligência do Exército Imperial Japonês, ele havia recebido ordens para realizar operações de guerrilha e sabotagem na ilha de Lubang. Mesmo diante de panfletos e mensagens anunciando o fim da guerra, recusou-se a acreditar que deveria se render. Sua história se tornou um dos episódios mais conhecidos de soldados japoneses que permaneceram isolados após o fim do conflito.

Quem foi Hiroo Onoda, o soldado que não aceitou o fim da guerra?

Hiroo Onoda nasceu no Japão em 1922 e ingressou no Exército Imperial Japonês aos 20 anos. Durante sua formação, recebeu treinamento em inteligência militar e técnicas de guerrilha, aprendendo a operar atrás das linhas inimigas e a evitar a captura.

Em dezembro de 1944, foi enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas. Sua missão era dificultar o avanço das forças adversárias, realizar ações de sabotagem e resistir pelo maior tempo possível.

As instruções recebidas tiveram consequências decisivas para os anos seguintes. Onoda deveria continuar lutando e não se render, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Quando as forças americanas desembarcaram na ilha, em fevereiro de 1945, a resistência japonesa foi rapidamente enfraquecida.

Onoda, porém, conseguiu escapar para a floresta com outros três soldados. Ali, começou uma longa sobrevivência longe do contato regular com o mundo exterior.

Por que ele continuou lutando depois de 1945?

A rendição japonesa, anunciada em agosto de 1945, não encerrou imediatamente a resistência de todos os militares que permaneciam isolados em territórios ocupados.

Na selva de Lubang, Onoda e seus companheiros encontraram panfletos e outras mensagens que informavam que a guerra havia terminado. Eles, no entanto, desconfiavam das informações e acreditavam que os avisos eram tentativas de enganá-los.

A desconfiança que o manteve na selva

A formação militar de Onoda e as ordens que recebera influenciaram sua interpretação dos acontecimentos. Em vez de considerar as mensagens como provas de que o conflito havia acabado, ele as encarava como possíveis armadilhas.

Ao longo dos anos, equipes de busca tentaram convencê-lo a abandonar a resistência. Mensagens e apelos também foram preparados com o objetivo de alcançar os soldados desaparecidos. Ainda assim, Onoda permaneceu escondido, acreditando que precisava cumprir sua missão.

O isolamento prolongado dificultou qualquer avaliação confiável da situação. Sem aceitar as informações recebidas, ele continuou interpretando acontecimentos externos como sinais de que o combate ainda não havia terminado.

Como Onoda sobreviveu durante quase três décadas?

A vida na floresta exigia encontrar alimento, abrigo e maneiras de evitar ser localizado. Onoda e os outros soldados recorreram a recursos disponíveis na região, incluindo arroz, frutas e animais, além de aproveitarem o conhecimento adquirido durante o treinamento militar.

Com o passar do tempo, porém, o grupo foi diminuindo. Alguns companheiros morreram em confrontos, enquanto outros abandonaram a resistência. Onoda ficou completamente sozinho em 1972, depois da morte de seu último companheiro, Kinshichi Kozuka, em outubro daquele ano.

Mesmo assim, continuou escondido por mais de um ano, convencido de que precisava aguardar novas ordens.

O encontro que mudou o destino do soldado japonês

Em fevereiro de 1974, o aventureiro japonês Norio Suzuki encontrou Onoda na ilha de Lubang. Diferentemente das tentativas anteriores, o encontro permitiu estabelecer uma relação pessoal com o militar, que aceitou conversar com o jovem, mas continuou relutante em abandonar sua missão.

Suzuki voltou ao Japão e ajudou a localizar o antigo superior de Onoda, o major Yoshimi Taniguchi, que havia deixado a carreira militar e trabalhava como livreiro.

A ordem que encerrou 29 anos de resistência

Em março de 1974, Taniguchi viajou às Filipinas e transmitiu pessoalmente a ordem oficial para que Onoda encerrasse suas atividades militares. Só então o soldado aceitou abandonar a floresta e entregar suas armas.

Aos 52 anos, quase três décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele finalmente deixou de viver como combatente. Sua rendição formal marcou o encerramento de uma missão que havia continuado muito além do conflito que a originara.

O que aconteceu com Hiroo Onoda depois de voltar ao Japão?

O retorno de Onoda despertou grande atenção no Japão. Parte da população o recebeu como um símbolo de disciplina e perseverança, enquanto sua história também levantou questões sobre os efeitos da guerra, da obediência militar e do isolamento prolongado.

Em 1975, ele se mudou para o Brasil, onde trabalhou com criação de gado e construiu uma nova etapa de sua vida. Mais tarde, voltou a visitar o Japão e participou de iniciativas educacionais voltadas a jovens.

Hiroo Onoda morreu em 16 de janeiro de 2014, aos 91 anos.

Sua trajetória permanece como um exemplo extremo de como ordens militares, convicções e desconfiança podem manter alguém preso a uma realidade que já não existe. Para Onoda, a guerra só terminou quando recebeu do próprio comandante a autorização que acreditava precisar para voltar para casa.