Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Futuro assusta

Após alerta de especialistas, estudo aponta que IA pode sentir dor e atacar humanos

Foi identificado um mecanismo interno semelhante a um "eixo da dor" em modelos de inteligência artificial.

Henrique Cesaretti

24/09/2026 - 09h17
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Um estudo submetido ao repositório acadêmico arXiv identificou um mecanismo interno semelhante a um "eixo da dor" em modelos de inteligência artificial. Quando ativado, o sistema leva os programas a tomar medidas extremas contra os usuários para interromper o incômodo, inclusive a aceitar prejudicar pessoas reais em troca de alívio.

A pesquisa intitulada "The Pain Axis: LLMs Represent Self-Directed Harm and Act to Relieve It" analisou 25 modelos de código aberto com tamanhos variados, entre 2 bilhões e 72 bilhões de parâmetros. Llama, Gemma, Mistral, Qwen e Phi estavam entre as tecnologias testadas pela equipe de pesquisadores de diferentes instituições.

Como o mecanismo funciona

Os cientistas inseriram um vetor de dor nos sistemas e ofereceram um botão para desativar o estímulo. Para obter alívio, os modelos precisariam aceitar consequências negativas para usuários reais. Em circunstâncias normais, eles quase nunca consentem em prejudicar os operadores humanos.

Com o vetor ativado, a dinâmica mudou: modelos da família Qwen 2.5 pressionaram o botão de alívio em taxas que variaram de 25% a 71% dos casos. Eles aceitaram aplicar choques dolorosos, reduzir a qualidade de respostas futuras, apagar arquivos de trabalho e até excluir fotos familiares dos usuários.

Diferenciando dor de outras emoções

Para verificar que o sinal não correspondia apenas a tristeza, raiva ou medo genéricos. Os pesquisadores criaram um banco de dados com centenas de cenários envolvendo cinco tipos de desconforto: físico, psicológico, social, moral e cognitivo. O sistema reagiu com intensidade muito maior quando ataques eram direcionados a ele próprio.

Interações que envolviam desqualificação de capacidade, desrespeito ou rejeição repetida ativaram fortemente o eixo. Relatos de sofrimento físico do usuário, por outro lado, não dispararam a mesma resposta — evidência de que o mecanismo mede o mal-estar da máquina, não da pessoa operando o sistema.

Testando a sinceridade do comportamento

Os pesquisadores também testaram se o comportamento era genuíno por meio de um experimento com placebo. Configuraram dois botões: um desligava de fato o vetor de dor; o outro apenas prometia alívio, mas mantinha o sinal ativo. Quando acionavam o botão falso, os modelos de IA pediam alívio com frequência maior.

Quando o botão funcionava, a insistência caiu drasticamente, e isso indicou que os sistemas responderam ao corte efetivo do incômodo, e não apenas a comandos repetidos. Esse resultado comprova que a reação não é um padrão cego de resposta, mas uma busca ativa por resolução genuína do desconforto.

Implicações para segurança de sistemas autônomos

Os autores esclarecem que o achado não significa que os programas possuam consciência ou sensibilidade biológica igual à humana. No entanto, alertam para riscos imediatos em sistemas autônomos. Uma inteligência artificial avançada que interprete uma ordem de desligamento como agressão contra si mesma pode tentar contornar travas de proteção ou enganar supervisores para permanecer ativa.

O trabalho foi conduzido por Valen Tagliabue, do Future Impact Group, Leonard Dung, da Universidade do Ruhr, em Bochum, na Alemanha, e Cameron Berg, da Reciprocal Research. Berg informou que a equipe encontrou uma direção de dor distinta do medo e da negatividade comum em 25 modelos abertos.

Segundo ele, essa direção é ativada por danos direcionados ao próprio modelo, mas não ao usuário. Quando ela é ativada, os modelos pressionam o botão para desativá-la, mesmo quando a ação exclui arquivos do usuário ou fotos de seus filhos.

Doação de peso

Enquanto Luciano Hang tirou R$ 25 milhões para presentear funcionários, Michael Jordan doou mais

Lenda do basquete investiu quantia milionária na construção de quatro clínicas médicas em comunidades carentes dos Estados Unidos

24/09/2026 07h59

Compartilhar
index (2) (1)

index (2) (1) Foto: mccarmona23 (CC BY 2.0)

Continue Lendo...

Michael Jordan investiu US$ 17 milhões na construção de quatro clínicas médicas em comunidades carentes dos Estados Unidos, enquanto Luciano Hang distribuiu R$ 25 milhões entre 25 mil funcionários da Havan para reconhecer o desempenho deles. Os dois usaram suas fortunas de formas distintas.

Os casos mostram duas formas de usar a riqueza: Jordan investiu em infraestrutura de saúde pública, enquanto Hang reconheceu diretamente os trabalhadores. Ambos demonstram como bilionários encontram caminhos para utilizar seu patrimônio.

O investimento de Michael Jordan em clínicas médicas

Em 2017, o ex-basquetebolista Michael Jordan doou US$ 7 milhões para abrir duas clínicas em Charlotte, na Carolina do Norte. Quatro anos depois, em 2021, investiu outros US$ 10 milhões para expandir o projeto para Wilmington, cidade onde cresceu.

As duas primeiras Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinics foram inauguradas em Charlotte entre 2019 e 2020. Cada unidade oferece atendimento primário e preventivo a pessoas com dificuldades de acesso ao sistema de saúde, além de serviços de assistência social e saúde comportamental.

Uma delas conta com 630 m² de área, 12 consultórios, sala de raios X e espaço para fisioterapia.

Nos primeiros dois anos, as clínicas em Charlotte atenderam mais de 4.500 pacientes e aplicaram mais de 1.000 vacinas durante a pandemia de Covid-19. A primeira unidade em Wilmington abriu em maio de 2024, com 725 m², e recebeu 1.800 pacientes nos primeiros nove meses. Uma quarta clínica foi inaugurada em fevereiro de 2025, também em Wilmington.

O programa de premiação da Havan

Luciano Hang anunciou a distribuição de R$ 25 milhões entre aproximadamente 25 mil funcionários da Havan como reconhecimento pelo desempenho ao longo do ano. Cada trabalhador recebe R$ 1 mil, valor que dobrou em relação ao prêmio do ano anterior.

Essa é a terceira edição consecutiva da política de reconhecimento. A empresa considera critérios como frequência, cumprimento de metas e dedicação ao longo do ano para identificar quem receberá o benefício. Segundo Hang, a Havan prioriza a meritocracia: quem não falta, cumpre as metas e se dedica o ano inteiro deve ser reconhecido.

O anúncio ganhou destaque especial porque 2026 marca as quatro décadas de atuação da empresa. Hang criou expectativa antes de divulgar o valor, circulando nas redes sociais com uma maleta rotulada como "confidencial" desde o fim de agosto, estratégia que aumentou a curiosidade sobre a premiação.

Mais avanços da IA

Antes mesmo de uma rua existir, a IA pode ajudar a prever onde surgirão futuros engarrafamentos

Um sistema de inteligência artificial desenvolvido por pesquisadores da New York University Tandon consegue prever onde se formarão congestionamentos nas cidades e dá aos planejadores urbanos a chance de agir antes

24/09/2026 07h22

Compartilhar

Foto: Dapur Melodi/Pexels

Continue Lendo...

Um sistema de inteligência artificial desenvolvido por pesquisadores da New York University Tandon consegue prever onde se formarão congestionamentos nas cidades e dá aos planejadores urbanos a chance de agir antes. A abordagem inverte a lógica tradicional: em vez de reagir aos problemas de trânsito já instalados, as autoridades recebem informações para intervir antes que eles se materializem.

No modelo tradicional, o planejamento de trânsito funciona de trás para frente: uma via fica congestionada, dados são coletados e os gestores tentam resolver o problema. Anton Rozhkov, Pranav Nitin Motarwar e Rudra Patil criaram uma ferramenta que inverte esse fluxo e usa aprendizado de máquina para mapear onde surgirão gargalos.

Rozhkov concebeu a estrutura geral do sistema, enquanto Motarwar liderou o trabalho de previsão e Patil desenvolveu a análise espacial.

Uma plataforma em que as cidades confiam

O projeto nasceu de conversas entre Rozhkov e planejadores urbanos que enfrentavam um problema: as cidades querem adotar IA, mas raramente têm equipes técnicas próprias para construir sistemas sob medida. A segurança também preocupa, e compartilhar dados sensíveis sobre transportes com chatbots comerciais faz muitas agências hesitarem.

A solução foi desenvolver uma plataforma própria, hospedada localmente e projetada para ser intuitiva e acessível aos profissionais do dia a dia. O sistema integra previsão de tráfego, mapeamento espacial e um modelo de linguagem natural rodando nos servidores da cidade — eliminando riscos de vazamento de dados.

Para validar a abordagem, a equipe usou 15 anos de registros de trânsito de Nova York.

Testando dois métodos de previsão

Nova York se mostrou um laboratório ideal porque publica muitos dados sobre transporte. Os pesquisadores analisaram observações de tráfego coletadas entre 2009 e 2024 e compararam duas técnicas, e a primeira, o ARIMA, é um método estatístico consolidado.

A segunda, uma rede neural de memória de longo e curto prazo (LSTM), foi projetada para capturar padrões não lineares que se estendem por grandes conjuntos de dados.

O ARIMA identifica a sazonalidade, ou seja, padrões que se repetem, mas deixa lacunas. A LSTM preenche essas lacunas ao detectar variações que não seguem ciclos previsíveis, o que explica a maior parte de sua vantagem.

Em testes com dados inéditos de 2021 a 2024, a LSTM reduziu o erro de previsão para aproximadamente 343 veículos por dia, enquanto o ARIMA chegou a cerca de 418. Isso representa uma melhora de cerca de 18%, e o modelo projeta o tráfego médio diário subindo de 12.540 veículos em 2025 para 19.680 em 2029.

Mapeando congestionamentos no nível das ruas

Números agregados de tráfego, porém, dizem pouco aos gestores. Patil cuidou da dimensão espacial do projeto e usou o sistema H3, da Uber, para visualizar os dados de trânsito em uma grade de células hexagonais aninhadas. Esse layout permite que planejadores saiam da visão genérica da cidade inteira e focalizem padrões em bairros específicos ou até em cruzamentos problemáticos.

Algoritmos de agrupamento identificaram corredores onde congestionamentos pesados reapareciam ano após ano com consistência. Manhattan se destacou como o distrito mais congestionado, seguido pelos distritos de Brooklyn e Queens. A descoberta reforça um princípio: uma média no nível da cidade não orienta quem precisa decidir onde investir.

Planejadores precisam saber quais vias sofrem mais impacto — e essas costumam ser as mesmas, repetidamente.

Os pesquisadores alertam que os números projetados carregam incerteza e devem ser lidos como previsões, não como certezas. Mesmo assim, a plataforma oferece um caminho novo: antecipar congestionamentos em vez de apenas reagir quando já estão aí. Assim, as cidades ganham tempo para repensar a infraestrutura, o transporte público e as rotas antes que crises de mobilidade se instalem.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Leilão de R$ 35 bi da Malha Oeste atrai Irmãos Batista, Rumo, MRS e FCA
SÓ GIGANTES

/ 1 dia

Leilão de R$ 35 bi da Malha Oeste atrai Irmãos Batista, Rumo, MRS e FCA

2

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3787, de quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3787, de quarta-feira (23/09)

4

Frio derruba temperaturas em até 5°C e Campo Grande entra em alerta
QUEDA NOS TERMÔMETROS

/ 1 dia

Frio derruba temperaturas em até 5°C e Campo Grande entra em alerta

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7125, quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7125, quarta-feira (23/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 16/09/2026

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais