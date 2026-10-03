Argentina busca voluntários para morar de graça entre montanhas, florestas e lagos por 25h semanais

Um projeto de permacultura e bioconstrução em Villa La Angostura, na Patagônia argentina, está com vagas abertas para voluntários dispostos a trocar 25 horas de trabalho por semana por hospedagem gratuita. O anfitrião comanda a iniciativa socioambiental há 15 anos e recebe viajantes sozinhos, casais e duplas de amigos.

A oferta foi publicada na plataforma Worldpackers e inclui cama em quarto compartilhado e café da manhã todos os dias. Os voluntários também têm dois dias de descanso por semana para explorar a região de lagos, montanhas e bosques que torna Villa La Angostura um dos destinos mais procurados da Patagônia.

O que os voluntários fazem no dia a dia

As tarefas incluem pintura, decoração e obras de construção e reparo no próprio projeto. Jardinagem e manutenção geral também fazem parte da rotina, em diferentes dias e horários da semana.

Além de lavanderia gratuita e bicicletas para circular pelo povoado, os voluntários têm acesso a espaços comuns e a atividades organizadas pelo local. A estrutura foi pensada para reduzir ao mínimo os gastos de quem passa uma temporada colaborando com o projeto.

Como se candidatar à vaga

A permanência mínima exigida é de duas semanas, e o único requisito de idioma é falar espanhol em nível básico. Basta criar um perfil na Worldpackers e enviar a solicitação diretamente ao anfitrião responsável pela iniciativa.

A disponibilidade varia conforme o mês e pode mudar de acordo com o número de interessados e as necessidades do projeto. Passagem, deslocamento até Villa La Angostura e documentação pessoal ficam a cargo de cada candidato, sem cobertura do programa.

Para quem quer conhecer essa região patagônica sem gastar com hospedagem, a troca de horas de trabalho por moradia permite economizar e passar mais tempo na paisagem que atrai turistas de várias partes da Patagônia.