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Futebol

Clube avaliado em milhões é vendido por apenas R$ 6 para tentar evitar falência

O grupo inglês Park Bench assumiu o controle do clube.

João V. Valença

03/10/2026 - 16h22
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O Bordeaux, um dos maiores símbolos do futebol francês, foi vendido por 1 euro (R$ 5,90) para escapar da falência. O grupo inglês Park Bench assumiu o controle do clube, que atravessa a pior crise financeira de sua história, com endividamento acumulado de 26 milhões de euros.

O proprietário anterior, Gérard Lopez, cedeu seus direitos sobre a equipe pelo valor simbólico para desvincular seu nome da estrutura endividada. O Tribunal de Comércio francês autorizou a transação após meses de negociações frustradas.

Como a reestruturação financeira funciona

A venda por 1 euro é apenas o primeiro passo de um plano mais amplo de recuperação. O acordo estende o prazo para quitação dos débitos de 10 para 12 anos, reduzindo o montante total de 26 milhões de euros para 13 milhões de euros.

Essa redução pela metade resulta das negociações intermediadas pelo tribunal, o que dá à nova gestão espaço para estabilizar as contas. E investir em operações que tragam receita, como contratações estratégicas e melhorias nas estruturas de base.

Da potência continental à sexta divisão

A queda do Bordeaux em menos de uma década revela a magnitude do desastre. Há cinco anos, a equipe ainda disputava o topo da Ligue 1 e chegou às quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA em 2009/10.

Hoje compete na Regional 1, o equivalente à sexta divisão do futebol francês — uma queda que poucos clubes europeus tradicionais atravessam sem desaparecer completamente.

Fundado em 1881, o Bordeaux contabiliza seis títulos do Campeonato Francês (1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99 e 2008/09) e quatro da Copa da França (1940/41, 1985/86, 1986/87 e 2012/13). Zinedine Zidane, que construiu sua projeção internacional pelo clube na década de 1990, é o nome mais destacado entre seus ídolos históricos.

Esse patrimônio pesou na decisão de credores e autoridades de manter o clube vivo, em vez de permitir seu desaparecimento.

O caminho para a reconstrução

A entrada de Park Bench inicia a reconstrução do Bordeaux. A empresa inglesa terá de reconstruir um clube que perdeu a posição competitiva e a credibilidade institucional, abaladas pela crise financeira que o levou à sexta divisão.

Com a dívida reduzida pela metade e novos prazos em vigor, a nova gestão busca estabilizar as finanças e dar início à reconstrução esportiva. A venda por 1 euro exemplifica uma realidade cada vez mais frequente no futebol europeu: clubes tradicionais enfrentam crises sem precedentes quando administrações anteriores esgotam suas possibilidades de financiamento.

Tecnologia

Logo após Elon Musk lançar a Starship, NASA prepara viagem que pode bater recorde

NASA se prepara para sua própria missão.

03/10/2026 15h07

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Foto: T Leish/Pexels

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<p>A SpaceX alcançou um marco histórico nesta segunda-feira com o primeiro voo orbital da Starship, apesar de um motor ter sido desligado inesperadamente durante a ascensão. Enquanto a empresa SpaceX consolida esse avanço histórico com a Starship, a NASA prepara sua própria missão para a Estação Espacial Internacional.</p>

<p>A NASA se prepara para sua própria missão: levar a tripulação da Crew-13 até a Estação Espacial Internacional saindo de Cabo Cañaveral no dia 1º de outubro às 11h10 (horário do leste).</p>

<p>Após superar desafios em voo, a espaçonave conseguiu atingir a órbita com sucesso. A espaçonave atingiu a órbita e lançou satélites Starlink, consolidando a viabilidade operacional do veículo que Elon Musk planeja usar rotineiramente este ano.</p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt" data-dnt="true"><p>Starship achieved orbit on its first attempt and successfully delivered Starlink V3 satellites to space for the first time → <a href="https://t.co/LwJ4g6dNZ3" rel="noopener">https://t.co/LwJ4g6dNZ3</a> <a href="https://t.co/pnd3k8x6E0" rel="noopener">pic.twitter.com/pnd3k8x6E0</a></p>— SpaceX (@SpaceX) <a href="https://x.com/SpaceX/status/2104653511883628569?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="noopener">28 de setembro de 2026</a></blockquote><p>
<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>

<h2>Sucesso com ressalvas na missão da Starship</h2>

<p>A missão estava programada para durar 10 horas completas, mas foi reduzida para três horas após um de seus três motores principais desligar prematuramente.</p>

<p>Quando o porta-voz Dan Huot comunicou na transmissão ao vivo que a espaçonave não conseguiria atingir a órbita. A equipe reconsiderou a decisão minutos depois, após confirmação dos engenheiros indicando que um motor poderia ser reignicionado com sucesso.</p>

<p>Este foi o 14º voo do foguete desde 2023. O propulsor Super Heavy retornou com sucesso para pouso controlado no Golfo do México, apesar de alguns motores terem falhado durante a descida.</p>

<p>A Starship realizou uma manobra de propulsores que inverteu a nave verticalmente antes de atingir o oceano Pacífico com a proa para cima, consumindo-se em fogo ao tocar a superfície.</p>

<h2>NASA agenda lançamento recorde para 1º de outubro</h2>

<p>Enquanto a SpaceX consolida seus ganhos, a NASA e a empresa privada se unem novamente em outra missão ambiciosa. O lançamento da Crew-13 está marcado para 1º de outubro, às 11h10 (horário do leste), saindo do Complejo de Lanzamiento Espacial 40 em Cabo Cañaveral, Flórida.</p>

<p>Se o cronograma transcorrer conforme planejado, a cápsula alcançará a Estação Espacial Internacional em tempo muito reduzido. A cápsula Dragon — acoplada ao foguete Falcon 9 — completará a viagem até a Estação Espacial Internacional em tempo recorde, alcançando o acoplamento às 20h00 no porto frontal do módulo Harmony.</p>

<p>A tripulação da Crew-13 é composta por quatro astronautas experientes: Jessica Watkins como comandante, Luke Delaney como piloto, Joshua Kutryk da agência espacial canadiense e o cosmonauta russo Sergey Teteryatnikov, ambos atuando como especialistas de missão.</p>

<p>Uma vez na Estação, integrarão a Expedição 75 para executar investigações científicas e tarefas de manutenção do laboratório orbital.</p>

<h2>Preparativos finais e segurança pré-voo</h2>

<p>Os membros da tripulação estão atualmente em quarentena no Centro Espacial Johnson, em Houston, uma medida preventiva padrão para minimizar riscos de doenças antes do lançamento. No dia 26 de setembro, devem se deslocar para as instalações de Kennedy para ultimar os detalhes finais previstos antes do voo.</p>

<p>O sucesso da Starship consolida o desenvolvimento de uma espaçonave que representa o futuro das operações espaciais da SpaceX e da presença humana na órbita terrestre.</p>

<p>A Starship, espaçonave totalmente reutilizável escolhida pela NASA para pousar na Lua, enfrentou atrasos significativos, tornando o voo orbital desta segunda-feira crucial para o programa.</p>

Oportunidade!

EUA procuram voluntários para viver de graça em castelo no Texas trabalhando 22 horas por semana

O projeto não exige experiência prévia.

03/10/2026 14h31

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Foto: Pixabay/Pexels

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Um projeto nos Estados Unidos oferece alojamento gratuito em um castelo no Texas a voluntários dispostos a trabalhar 22 horas semanais na restauração da propriedade. O projeto não exige experiência prévia e oferece quatro dias livres por semana para descanso ou exploração da região.

A propriedade, chamada Norwood Castle, fica na área metropolitana de Dallas-Fort Worth e está em reforma. Os voluntários trabalham às segundas, quartas e sextas-feiras, das 11 às 19 horas, com uma pausa de 30 minutos para almoço. A plataforma Worldpackers, que conecta viajantes a anfitriões que oferecem alojamento em troca de trabalho, publicou o anúncio.

O que envolve o trabalho no castelo

As tarefas variam à medida que a reforma avança. Os voluntários podem remover tapetes antigos, raspar tetos texturizados, preparar e pintar cômodos, lavar superfícies externas com jato de pressão, demolir um chuveiro antigo, limpar e ajudar a instalar pisos novos. Também podem surgir trabalhos gerais de demolição.

A anfitriã não exige experiência prévia em construção. Ter experiência em pintura, instalação de pisos, remodelação ou uso de ferramentas é uma vantagem, mas ela está disposta a ensinar as tarefas a quem não tiver experiência.

O trabalho exige esforço físico e levanta poeira, e por isso, a anfitriã busca pessoas dispostas a se sujar as mãos e seguir instruções com precisão.

Requisitos e benefícios para os voluntários

O requisito mais importante é a situação migratória: é necessário ter cidadania americana ou visto válido para participar. A plataforma não gerencia o processo de obtenção de visto nem cobre seus custos. O programa aceita voluntários individuais, casais ou duplas, sem limite de idade.

Em troca do trabalho, os voluntários recebem uma cama em quarto compartilhado e quatro dias livres por semana. A propriedade dispõe de estacionamento, e os gastos com passagens aéreas, seguro e transporte correm por conta dos candidatos. A propriedade tem avaliação de 5 sobre 5 na plataforma, baseada em 17 resenhas.

Localização e acesso à região

Norwood Castle fica na região metropolitana de Dallas-Fort Worth, que oferece várias atrações para os dias livres dos voluntários. A propriedade depende do uso de carro próprio: a estação de ônibus FlixBus e Greyhound fica a cerca de 8 minutos de carro, enquanto a estação de trem TRE está a cerca de 14 minutos.

Dallas oferece opções para aproveitar o tempo livre, com museus, parques, bairros históricos e culturais como o Arts District, West End Historic District, Deep Ellum e Bishop Arts District.

Atrações como o Klyde Warren Park, a Reunion Tower, o Dallas Museum, o Perot Museum, o Dallas Arboretum, o Botanical Garden, o Sixth Floor Museum, o Pioneer Plaza. E o Dallas World Aquarium ficam na região para quem quiser explorar a cidade durante os quatro dias livres.

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