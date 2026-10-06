Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sinal do espaço

Astrônomos detectam pela primeira vez sinal de rádio vindo de um planeta fora do Sistema Solar

Apesar da descoberta, sinal não indica vida inteligente

Henrique Cesaretti

06/10/2026 - 08h16
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Um grupo internacional de astrônomos confirmou, pela primeira vez, a detecção de ondas de rádio emitidas diretamente por um exoplaneta. O sinal não indica vida inteligente, mas revela um campo magnético intenso em Beta Pictoris b, planeta localizado a 63 anos-luz da Terra.

A descoberta permite estudar características de exoplanetas, como seus campos magnéticos e a interação com o ambiente ao redor. Os resultados ainda aguardam publicação em revista científica revisada por pares, disse Edo Berger, professor de astronomia da Universidade de Harvard.

Um campo magnético 200 vezes mais forte que o de Júpiter

Beta Pictoris b é um gigante gasoso com aproximadamente 12 vezes a massa de Júpiter, orbitando uma estrela jovem de 1,75 vez a massa do Sol. O campo magnético do exoplaneta tem intensidade de pelo menos 1,25 quilogauss na região responsável pela emissão — pelo menos 200 vezes maior que a do campo magnético de Júpiter.

O campo magnético de Júpiter forma a maior magnetosfera do Sistema Solar, segundo a Agência Espacial Americana. A magnetosfera se estende por até 3 milhões de quilômetros em direção ao Sol. E protege a atmosfera de Júpiter dos efeitos do vento solar, assim como o campo magnético terrestre protege a Terra.

Como o sinal foi gerado e detectado

A emissão de rádio captada pelos astrônomos é produzida por processos ligados ao campo magnético do planeta. Os pesquisadores associam a detecção a auroras semelhantes às luzes do norte que ocorrem na Terra durante tempestades magnéticas causadas por partículas carregadas vindas do Sol.

Pesquisadores utilizaram o MeerKAT, conjunto de 64 antenas de radiotelescópio na África do Sul, para rastrear rajadas de rádio que se repetiam. As frequências observadas exigem um campo magnético extremamente intenso, explicou Berger, pesquisador do Centro de Astrofísica.

Quando partículas de alta energia espiralam no campo magnético junto à aurora, produzem luz e sinal de rádio, e astrônomos chamam esse fenômeno de emissão de rádio auroral.

Uma descoberta inesperada para a comunidade científica

O resultado surpreendeu os cientistas envolvidos no projeto. Berger explicou que a descoberta resultou de "ir contra a sabedoria percebida na área". Astrônomos esperavam que exoplanetas com campos magnéticos apresentassem emissões em frequências mais baixas que as observadas.

Kevin Ortiz Ceballos, principal autor do estudo e pesquisador de doutorado no Centro de Astrofísica de Harvard & Smithsonian, identificou o sinal ao analisar os dados da pesquisa.

Emissões desse tipo já haviam sido registradas em Júpiter, Saturno e no próprio Sol, além de estrelas fora do Sistema Solar. E anãs marrons — corpos que ficam entre uma estrela e um planeta. A novidade é que, desta vez, o sinal foi atribuído diretamente a um planeta orbitando outra estrela.

Pesquisas anteriores haviam encontrado possíveis sinais de exoplanetas, mas não conseguiram descartar a possibilidade de que viessem das próprias estrelas hospedeiras. O que torna este estudo único é a identificação da emissão no próprio planeta, separada da estrela, explicou Joseph Callingham, professor associado do Instituto Anton Pannekoek de Astronomia da Universidade de Amsterdã.

 

Etapas seguintes e confiança no resultado

O artigo que descreve a descoberta foi publicado em 15 de setembro no arXiv, plataforma de artigos científicos ainda não revisados por pares, e aguarda o fim da revisão. Nesse processo, especialistas independentes avaliam a pesquisa antes da publicação em revista científica. A revisão está em andamento e será concluída nos próximos meses.

Berger disse confiar na detecção, e a equipe registrou o sinal várias vezes e em diferentes frequências, confirmando sua origem em Beta Pictoris b. Os autores solicitaram mais tempo de telescópio para aprofundar o estudo do exoplaneta e investigar questões como por que seu campo magnético é tão forte. Berger prevê que a comunidade científica levará tempo para respondê-la.

Avanços da NASA

Novo telescópio da NASA promete ampliar nossa visão das regiões mais distantes do universo

NASA selecionou um novo telescópio para observar outras partes do universo

06/10/2026 10h01

Compartilhar

Imagem: Divulgação/NASA

Continue Lendo...

A NASA selecionou um novo telescópio espacial para observar, com mais profundidade, uma parte do universo que os grandes observatórios atuais não conseguem alcançar.

Chamado de PRIMA (Missão de Sondagem no Infravermelho Distante para Astrofísica), o instrumento foi projetado para detectar o infravermelho distante — uma região do espectro eletromagnético especialmente útil para investigar poeira, gás e materiais frios ligados ao nascimento de estrelas e planetas.

A missão avançou para a fase B de desenvolvimento, na qual começará a definir seu projeto preliminar e continuará a testar as tecnologias necessárias à construção. Nicky Fox, administradora associada da Direção de Missões Científicas da NASA, disse que o observatório será a próxima janela da humanidade para o universo profundo.

Segundo ela, o instrumento permitirá estudar fenômenos ocultos ao longo da história cósmica. Compreender melhor a formação de planetas, estrelas e buracos negros e obter informações sobre como a água chegou à Terra.

Como funciona e o que observará

A maior diferença entre PRIMA e os outros telescópios espaciais está nos comprimentos de onda que o novo instrumento consegue detectar. A luz visível ao olho humano representa apenas uma fração do espectro eletromagnético. Além dela, o infravermelho permite estudar objetos e regiões do universo difíceis de observar convencionalmente, especialmente quando estão ocultos por grandes quantidades de poeira.

O telescópio espacial James Webb trabalha principalmente no infravermelho próximo e médio, detectando comprimentos de onda de aproximadamente 0,6 a 28,5 micrômetros. PRIMA estenderá essas observações muito além: seu telescópio, com 1,8 metros de diâmetro, operará entre aproximadamente 25 e 260 micrômetros.

Ambos terão uma pequena zona de superposição, mas o novo instrumento alcançará regiões do infravermelho que Webb não consegue estudar. PRIMA detectará energia que aparece apenas no infravermelho distante e analisará alguns dos materiais mais frios do cosmos.

O telescópio ocupará uma região intermediária entre as observações de Webb e as dos radiotelescópios, o que permitirá conectar diferentes tipos de observação e complementar os grandes observatórios da NASA.

 

Objetivos científicos e cronograma

Entre os objetivos estão estudar a origem de planetas fora do sistema solar, os processos envolvidos na formação de novos sistemas planetários. E o acúmulo de poeira e elementos pesados ao longo da história do universo. A missão também permitirá investigar como as galáxias e os buracos negros em seus centros cresceram e evoluíram.

O projeto ainda não recebeu aprovação definitiva para iniciar a construção. Ele precisa passar por uma revisão técnica, programática e orçamentária, que determinará se está preparado para a fase C, correspondente ao projeto final e à fabricação.

Se aprovado, a NASA planeja lançar PRIMA em 2033, com uma missão inicial de cinco anos e custo máximo de 1.200 milhões de dólares, sem contar o lançamento e outros gastos externos.

A combinação de observações promete fornecer informações para reconstruir com maior precisão os processos que deram forma ao universo atual, incluindo dados sobre como a água chegou à Terra. PRIMA também será a primeira missão de uma nova classe de projetos de astrofísica chamada Probe Explorers e terá a participação de instituições de vários países além dos Estados Unidos.

Quatro asas?

Dinossauro de quatro asas encontrado por fazendeiro pode mudar o que sabemos

Esqueleto completo de um pequeno dinossauro foi encontrado e chama atenção por suas asas

06/10/2026 09h12

Compartilhar

Foto: Vladimir Srajber/Pexels

Continue Lendo...

Um fazendeiro encontrou, na província de Liaoning, na China, o esqueleto completo de um pequeno dinossauro que desafia o que sabemos sobre a evolução do voo. Chamado Norellraptor barsboldi, o animal tinha cerca de 57 centímetros de comprimento e apresentava penas nos membros anteriores, posteriores e na ponta da cauda.

Essas características sugerem que esse grupo desenvolveu a capacidade de voar por um caminho evolutivo diferente daquele seguido pelas aves. O fóssil foi encontrado perto da cidade de Lamadong e doado ao museu da Universidade Hebei GEO em 2023.

A equipe de pesquisadores, liderada por Xuri Wang e formada por cientistas da China, Itália e Eslováquia, analisou o esqueleto e identificou uma espécie até então desconhecida. O animal integrava um grupo chamado microraptorinas, que viveu durante o Cretáceo Inferior, entre 145 milhões e 100 milhões de anos atrás.

Um raptor pequeno com quatro asas

As microraptorinas eram criaturas minúsculas — a maioria pesava cerca de 1 quilograma — e pertenciam à mesma família do Velociraptor. A presença de penas longas nos membros anteriores e posteriores deu a elas o apelido de dinossauros de quatro asas. Norellraptor vem de uma formação rochosa chamada Jiufotang, localizada na atual província de Liaoning.

O esqueleto estava completo o suficiente para permitir comparações detalhadas com outras microraptorinas conhecidas. O parente mais próximo identificado é o Zhongjianosaurus, outro pequeno microraptor encontrado na China. As penas preservadas perto do membro anterior direito de Norellraptor apresentavam características assimétricas típicas de penas de voo — exatamente como as que as aves modernas usam para gerar sustentação no ar.

 

Um focinho repleto de aberturas

O crânio de Norellraptor apresenta depressões rasas à frente das cavidades oculares, com aberturas anormalmente grandes. A abertura frontal é tão vasta que ocupa um terço da depressão. O encéfalo também estava bem preservado e fusionado, e diferentemente do de outros membros do grupo, tinha as laterais repletas de bolsas de ar.

O osso do quadril também tinha características particulares: curvava-se suavemente e terminava em um pé pequeno. Em outras microraptorinas, o osso era mais anguloso e tinha um pé maior. Nos pés, o osso metatársico central estava comprimido perto do tornozelo e espremido pelos vizinhos — um arranjo compartilhado apenas com Zhongjianosaurus.

Como seus parentes, Norellraptor carregava uma garra em forma de foice aumentada no segundo dedo.

História de crescimento registrada nos ossos

Anéis de crescimento encontrados em um osso do antebraço revelaram que o animal experimentou duas pausas durante seu desenvolvimento. Camadas iniciais de crescimento também foram absorvidas conforme o osso se expandiu em largura, levando os pesquisadores a estimar que Norellraptor tinha pelo menos três anos quando morreu.

Esse padrão de crescimento diferiu daquele observado nos ossos das pernas, sugerindo particularidades na biologia desse animal.

Homenagem a dois pesquisadores

O nome científico homenageia dois paleontólogos falecidos em 2025, e mark Norell, do Museu Americano de História Natural, dedicou décadas ao estudo de dinossauros semelhantes a aves. Rinchen Barsbold, paleontólogo mongol, descreveu muitos dinossauros do Deserto de Gobi.

Ao escolher os nomes para a espécie, os autores reconheceram as contribuições excepcionais dos dois cientistas para o estudo de dinossauros parecidos com aves.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Astrônomos recebem sinal de objeto em movimento a 25,7 bilhões de km da Terra
Sinal recebido

/ 2 dias

Astrônomos recebem sinal de objeto em movimento a 25,7 bilhões de km da Terra

2

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)

3

Marquinhos Trad, Picarelli e outros veteranos são derrotados nas urnas em MS
PÓS-ELEIÇÃO 2026

/ 18 horas

Marquinhos Trad, Picarelli e outros veteranos são derrotados nas urnas em MS

4

Após 30 anos, Zeca derrota Puccinelli nas urnas pela primeira vez
RIVAIS HISTÓRICOS

/ 1 dia

Após 30 anos, Zeca derrota Puccinelli nas urnas pela primeira vez

5

Se TSE validar votos de Jamilson, Márcio Fernandes perde a vaga
expectativa

/ 1 dia

Se TSE validar votos de Jamilson, Márcio Fernandes perde a vaga

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 4 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina