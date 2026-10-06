Astrônomos detectam pela primeira vez sinal de rádio vindo de um planeta fora do Sistema Solar - Foto: Zelch Csaba/Pexels

Um grupo internacional de astrônomos confirmou, pela primeira vez, a detecção de ondas de rádio emitidas diretamente por um exoplaneta. O sinal não indica vida inteligente, mas revela um campo magnético intenso em Beta Pictoris b, planeta localizado a 63 anos-luz da Terra.

A descoberta permite estudar características de exoplanetas, como seus campos magnéticos e a interação com o ambiente ao redor. Os resultados ainda aguardam publicação em revista científica revisada por pares, disse Edo Berger, professor de astronomia da Universidade de Harvard.

Um campo magnético 200 vezes mais forte que o de Júpiter

Beta Pictoris b é um gigante gasoso com aproximadamente 12 vezes a massa de Júpiter, orbitando uma estrela jovem de 1,75 vez a massa do Sol. O campo magnético do exoplaneta tem intensidade de pelo menos 1,25 quilogauss na região responsável pela emissão — pelo menos 200 vezes maior que a do campo magnético de Júpiter.

O campo magnético de Júpiter forma a maior magnetosfera do Sistema Solar, segundo a Agência Espacial Americana. A magnetosfera se estende por até 3 milhões de quilômetros em direção ao Sol. E protege a atmosfera de Júpiter dos efeitos do vento solar, assim como o campo magnético terrestre protege a Terra.

Como o sinal foi gerado e detectado

A emissão de rádio captada pelos astrônomos é produzida por processos ligados ao campo magnético do planeta. Os pesquisadores associam a detecção a auroras semelhantes às luzes do norte que ocorrem na Terra durante tempestades magnéticas causadas por partículas carregadas vindas do Sol.

Pesquisadores utilizaram o MeerKAT, conjunto de 64 antenas de radiotelescópio na África do Sul, para rastrear rajadas de rádio que se repetiam. As frequências observadas exigem um campo magnético extremamente intenso, explicou Berger, pesquisador do Centro de Astrofísica.

Quando partículas de alta energia espiralam no campo magnético junto à aurora, produzem luz e sinal de rádio, e astrônomos chamam esse fenômeno de emissão de rádio auroral.

Uma descoberta inesperada para a comunidade científica

O resultado surpreendeu os cientistas envolvidos no projeto. Berger explicou que a descoberta resultou de "ir contra a sabedoria percebida na área". Astrônomos esperavam que exoplanetas com campos magnéticos apresentassem emissões em frequências mais baixas que as observadas.

Kevin Ortiz Ceballos, principal autor do estudo e pesquisador de doutorado no Centro de Astrofísica de Harvard & Smithsonian, identificou o sinal ao analisar os dados da pesquisa.

Emissões desse tipo já haviam sido registradas em Júpiter, Saturno e no próprio Sol, além de estrelas fora do Sistema Solar. E anãs marrons — corpos que ficam entre uma estrela e um planeta. A novidade é que, desta vez, o sinal foi atribuído diretamente a um planeta orbitando outra estrela.

Pesquisas anteriores haviam encontrado possíveis sinais de exoplanetas, mas não conseguiram descartar a possibilidade de que viessem das próprias estrelas hospedeiras. O que torna este estudo único é a identificação da emissão no próprio planeta, separada da estrela, explicou Joseph Callingham, professor associado do Instituto Anton Pannekoek de Astronomia da Universidade de Amsterdã.

Etapas seguintes e confiança no resultado

O artigo que descreve a descoberta foi publicado em 15 de setembro no arXiv, plataforma de artigos científicos ainda não revisados por pares, e aguarda o fim da revisão. Nesse processo, especialistas independentes avaliam a pesquisa antes da publicação em revista científica. A revisão está em andamento e será concluída nos próximos meses.

Berger disse confiar na detecção, e a equipe registrou o sinal várias vezes e em diferentes frequências, confirmando sua origem em Beta Pictoris b. Os autores solicitaram mais tempo de telescópio para aprofundar o estudo do exoplaneta e investigar questões como por que seu campo magnético é tão forte. Berger prevê que a comunidade científica levará tempo para respondê-la.