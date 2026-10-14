Astrônomos detectam sinal vindo de um planeta fora do Sistema Solar

Cientistas do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian e da Universidade de Oregón, nos Estados Unidos, confirmaram, pela primeira vez, que um sinal de rádio vinha diretamente de um exoplaneta. Até então, emissões desse tipo captadas em sistemas planetários só podiam ser atribuídas às estrelas, nunca aos corpos que orbitam ao redor delas.

O achado muda a forma como se interpreta esse tipo de emissão espacial e abre caminho para investigar o magnetismo de mundos fora do sistema Solar. Os pesquisadores descrevem o resultado como a primeira medição direta da intensidade do campo magnético de um planeta gigante, jovem e massivo.

Auroras, não sinais alienígenas

As ondas captadas não têm relação com qualquer forma de vida extraterrestre: a origem está nas auroras do próprio planeta. Partículas carregadas colidem com a atmosfera e com o campo magnético do mundo observado, e essa interação libera energia que se propaga pelo espaço em forma de rádio.

Segundo os cientistas das duas instituições americanas, foram registradas ráfagas rápidas e recorrentes, com forte polarização circular, além de uma emissão persistente ao longo do tempo.

Para captar esse padrão, a equipe usou o MeerKAT, uma rede de radiotelescópios instalada na África do Sul, com observações feitas entre 2025 e o ano em curso. O conjunto vem sendo usado em levantamentos recentes do céu austral.

Beta Pictoris b, o planeta identificado

O sistema estudado tem três planetas e gira em torno da estrela Beta Pictoris, a mais de 63 anos-luz da Terra. A análise dos dados apontou que o sinal vem do Beta Pictoris b, e não da própria estrela.

Beta Pictoris é classificada como uma estrela de tipo precoce — mais quente, maior e com estrutura diferente da do Sol. Nenhum mecanismo físico já conhecido para emissões de rádio em estrelas desse tipo explica o que foi observado. A ausência de uma explicação conhecida reforçou, para os pesquisadores, que a fonte do sinal era mesmo o planeta.

Um campo magnético fora de escala

O exoplaneta foi descoberto em 2008 e tem massa cerca de dez vezes maior que a de Júpiter, o maior planeta do sistema Solar. É um mundo gigante e jovem, características que ajudam a explicar a força do campo magnético detectado.

Desde a confirmação dos primeiros exoplanetas, mais de 6.000 mundos já foram identificados fora do sistema Solar. Esse número tende a crescer, com milhares de candidatos ainda em análise.

O caso do Beta Pictoris b se diferencia justamente por isolar, pela primeira vez, um sinal de rádio atribuído sem ambiguidade a um planeta e não à sua estrela. Esse tipo de confirmação tende a orientar novas buscas por emissões semelhantes em outros sistemas distantes.

Como o campo magnético canaliza as partículas para gerar rádio

O mecanismo por trás das emissões de rádio captadas chama-se instabilidade máser de ciclotron de elétrons (ECMI). Funciona assim: o campo magnético extraordinariamente intenso do Beta Pictoris b canaliza partículas energéticas em direção às camadas superiores da atmosfera do planeta, e quando essas partículas colidem com a atmosfera.

Liberam energia que se propaga pelo espaço em forma de ondas de rádio — exatamente como ocorre nas auroras de Júpiter e nos céus polares da Terra.

A frequência máxima dessas ondas de rádio revela a intensidade do campo magnético que as produziu: quanto maior a frequência, mais forte o campo. No caso do Beta Pictoris b, os radiotelescópios registraram sinais de até 3,5 gigahertz, indicando um campo magnético muito superior ao de Júpiter. E cerca de 2,5 mil vezes mais intenso que o da superfície terrestre.

Por que essa é a primeira vez que se consegue medir o magnetismo de um exoplaneta

Desde o início dos anos 1990, cientistas vinham tentando captar emissões de rádio vindas de exoplanetas. Mas enfrentavam um problema fundamental: não conseguiam distinguir se um sinal de rádio vinha do planeta ou da estrela que ele orbita. Radiotelescópios vasculhavam o céu sem conseguir resolver essa ambiguidade, deixando qualquer emissão detectada em dúvida quanto à sua origem real.

A solução veio de uma referência inesperada: quasares — objetos extremamente distantes no universo. Os pesquisadores usaram esses quasares como marcos de referência para aperfeiçoar as medições do MeerKAT, permitindo localizar as emissões com precisão suficiente para identificar o Beta Pictoris b como origem inequívoca do sinal.

Essa capacidade de identificar com certeza a origem permitiu, pela primeira vez, medir diretamente a intensidade do campo magnético de um exoplaneta. A onda de rádio funcionou como um verdadeiro magnetômetro à distância.