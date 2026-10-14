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Matemático alerta sobre IA: "Em 3 anos, algoritmos produzirão matemática que ninguém entenderá"

Avanços têm ocorrido em um ritmo que os humanos não conseguem acompanhar

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 08h33
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O avanço da inteligência artificial preocupa cada vez mais a comunidade matemática mundial. A preocupação se intensificou quando o sistema OpenAI venceu olimpíadas matemáticas. Desde então, os avanços têm ocorrido em um ritmo que os humanos não conseguem acompanhar.

Em maio deste ano, a IA resolveu um problema de geometria que desafiava matemáticos há décadas: a questão da distância unitária, proposta por Paul Erdős. Para Pablo Groisman, matemático e pesquisador do CONICET, esse feito marcou um ponto de inflexão.

O pesquisador afirmou ao programa AURA que os matemáticos estão tentando entender o que está acontecendo, conforme informou o TN, e a declaração reflete o choque na área.

Como funciona a pesquisa matemática tradicional

Diferentemente de outras ciências, a matemática avança em um ritmo mais lento e metódico. Problemas em aberto surgem do trabalho de pesquisadores de referência e ficam disponíveis para a comunidade. Qualquer interessado pode tentar resolvê-los e contribuir para o progresso da disciplina.

O trabalho colaborativo é essencial: grupos distintos trabalham sobre o mesmo desafio, compartilham avanços parciais e submetem resultados a um processo rigoroso de revisão por pares. Quando obtém um resultado, o pesquisador redige um artigo e o envia a uma revista especializada. Editores e revisores avaliam a correção matemática, a relevância e a importância das contribuições.

Groisman explicou ao TN que, às vezes, passam cinco anos entre a apresentação de um artigo e sua publicação. Segundo o entrevistado, esse processo garante qualidade, mas demanda tempo.

A ruptura causada pelos algoritmos

Esse esquema tradicional foi abalado quando a IA entrou em cena. Em agosto e setembro, a OpenAI publicou soluções para problemas históricos, incluindo um dos Sete Problemas do Milênio — desafios considerados os mais importantes da disciplina.

O anúncio não seguiu o circuito convencional: foi feito no Twitter e em um blog, sem passar pelo processo habitual de revisão por pares.

Neste mês, a OpenAI divulgou 720 artigos que resolvem quase 400 problemas. "O processo que teoricamente pode levar entre cinco e 200 anos, com a IA se resolve num piscar de olhos", ilustrou Groisman. O Clay Institute, responsável pelos prêmios dos Problemas do Milênio, anunciou que precisará de tempo para avaliar esses avanços antes de chegar a uma decisão final.

O risco de matemática incompreensível

A comunidade matemática enfrenta agora um desafio sem precedentes: revisar e validar uma quantidade de resultados cuja análise, em condições normais, exigiria pelo menos uma década de trabalho colaborativo. Groisman alertou sobre um cenário que parecia ficção científica: "Há coisas que possivelmente não entenderão. Existe a possibilidade de que entre tudo produzido haja coisas que nenhum humano compreenda".

Os especialistas temem que, em poucos anos, os algoritmos produzam matemática incompreensível, o que encerraria a matemática como conhecimento acessível à humanidade.

Se a IA resolve problemas tão rápido, para que ainda precisamos de matemáticos?

A própria comunidade matemática está se fazendo essa pergunta, e segundo Groisman, o desafio não é mais resolver o problema, mas entender a solução fornecida pela IA. Se um algoritmo apresenta uma prova com milhões de passos lógicos que nenhum humano consegue ler e verificar completamente, ela é realmente uma contribuição à matemática?

O trabalho dos matemáticos pode estar mudando: em vez de encontrar respostas, eles podem precisar validar, traduzir. E interpretar o que as máquinas produziram — ou enfrentar um futuro em que parte da matemática se torne incompreensível até para os especialistas.

De se impressionar

Balão gigante criado pela China pode levar até 2 toneladas a construções nas montanhas

Balão foi criado para levar insumos a locais inacessíveis por terra

14/10/2026 10h27

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Foto: Ali Soheil/Pexels

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A China concluiu com sucesso o teste de um balão de 25 metros de diâmetro capaz de transportar 2 toneladas de carga nas montanhas do Tibete. Com volume equivalente a 8.000 metros cúbicos, o equipamento levou materiais para a construção de torres elétricas até uma crista a 4.000 metros de altitude.

O balão foi criado para enfrentar um dos maiores desafios das obras de infraestrutura em regiões montanhosas: levar insumos a locais inacessíveis por terra. Ele não substitui os sistemas tradicionais de transporte em todas as situações, mas oferece uma alternativa quando construir estradas ou instalar cabos é complexo ou causa impacto ambiental.

Como funciona o balão de carga

Diferentemente de um balão aerostático convencional. Este dispositivo — que alcança altura comparável à de um edifício de oito andares — permanece conectado ao solo por cabos que controlam sua posição e movimentos.

O sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Investigación de Ingeniería Eléctrica de State Grid — empresa estatal responsável pela rede elétrica chinesa — em parceria com o Instituto de Investigación de Información Aeroespacial da Academia China de Ciencias.

A carga sobe, desloca-se horizontalmente e desce em um ponto específico graças a equipamentos de controle instalados em terra que regulam altura e deslocamento. Um dos maiores desafios do funcionamento foi lidar com as rajadas de vento em altitudes elevadas. Elas podem desestabilizar o equipamento e desviar sua trajetória, problema incorporado ao projeto do sistema.

 

Aplicação em linha de transmissão de ultraalta tensão

O teste ocorreu no trecho tibetano do projeto de transmissão elétrica que conectará o Tibete a Guangdong, no sul da China. A infraestrutura usa corrente contínua de 800 quilovolts e foi projetada para transportar eletricidade por grandes distâncias em um percurso extremamente acidentado.

A linha tem aproximadamente 2.681 quilômetros de extensão e atravessa diferentes regiões geográficas, do planalto do Tibete às áreas montanhosas do sul. Conforme informações da agência estatal Xinhua, cerca de 90% do percurso passa por áreas montanhosas e 30% atravessa grandes cordilheiras, e alguns trechos chegam a 5.300 metros de altitude.

Até agora, o transporte de materiais de construção para esses locais exigia o uso de estradas provisórias, helicópteros ou teleféricos, e cada opção tem limitações e potenciais impactos ambientais.

Maturidade

Einstein: "A maturidade começa quando nos preocupamos mais com os outros do que conosco"

Segundo ele, se trata do verdadeiro sinal de crescimento pessoal e de sabedoria acumulada ao longo do tempo

14/10/2026 09h58

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Foto: dorfun (CC0 1.0)

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A maturidade não se mede apenas pelos anos vividos: começa quando a preocupação com o bem-estar alheio supera o interesse em si mesmo. Albert Einstein definiu essa mudança — do eu para o nós — como o verdadeiro sinal de crescimento pessoal e de sabedoria acumulada ao longo do tempo.

Na infância e na juventude, concentrar-se nas próprias necessidades é natural e necessário: crianças e jovens precisam construir a identidade, garantir a sobrevivência e encontrar seu lugar no mundo. Deixar essa fase para trás, porém, exige superar prioridades que antes eram vitais.

O ponto de inflexão após os 60 anos

Einstein vinculava essa transformação ao período posterior aos 60 anos, quando as batalhas profissionais mais intensas já foram enfrentadas e diminui a necessidade de provar o próprio valor. Nessa fase, a pessoa pode deixar de lado metas puramente materiais e buscar contribuições sociais.

Essa evolução exige deixar de lado um egocentrismo que já foi útil, mas passou a impedir o crescimento. A mudança vai além do sentimento e aparece em comportamentos concretos: ouvir com atenção, ter paciência diante das dificuldades alheias e oferecer ajuda sem esperar reconhecimento.

Empatia profunda e transformação nas relações

A empatia surge quando a pessoa entende que o bem-estar alheio também afeta o seu. Essa visão humanista, central no pensamento de Einstein, vê cada indivíduo como parte de uma comunidade, não como um ser isolado.

Para o físico, a humanidade se realiza quando sentimentos, pensamentos e atos se voltam para a comunidade e seu progresso. O amor maduro reflete essa mudança: abandona a lógica da troca baseada no que se recebe e se expressa pelo interesse genuíno nos sonhos e nas dificuldades do outro.

Nem todas as pessoas atingem esse nível de maturidade com o passar dos anos. Algumas mantêm traços de regressão infantil ou atitudes egoístas apesar da idade. O processo exige superar continuamente as barreiras do ego e compreender que a separação entre os seres humanos é, em essência, uma ilusão da consciência.

O equilíbrio entre cuidar de si e dos outros

A maturidade saudável, porém, tem um limite claro: não implica sacrifício constante nem abandono das próprias necessidades. O equilíbrio é essencial, porque cuidar do próprio bem-estar permite ajudar os outros.

Quando esse equilíbrio existe, a preocupação com o outro deixa de ser dependência emocional e se torna uma forma de conexão genuína. O crescimento não se mede apenas pelos êxitos conquistados, mas também pela presença dos outros em nossas decisões e prioridades.

Ampliar o círculo de empatia, deixando de ocupar todo o espaço disponível na própria vida, é o caminho que Einstein apontava como via para a plenitude.

 

Como a construção pessoal transforma a experiência da solidão

A maneira como experimentamos a solidão não muda apenas porque envelhecemos. Ela muda quando construímos algo próprio — um trabalho, um projeto ou uma obra — ao qual vale a pena voltar quando estamos sozinhos. Na juventude, a régua que mede nosso valor é externa: olhamos para os outros para saber quem somos.

Sem companhia, sentimo-nos incompletos e excluídos, e na maturidade, essa régua se torna interna porque já temos uma identidade estabelecida e algo que preenche o silêncio.

Einstein descreveu essa transformação como um efeito colateral natural de ter construído algo significativo. Não é um remédio que funcione por força de vontade, mas um resultado orgânico do tempo investido em criar algo que importa. Sem essa construção pessoal, porém, a solidão continua dolorosa em qualquer idade.

O que muda nas decisões do dia a dia quando se atinge essa maturidade

Quando a preocupação com o bem-estar alheio supera o interesse em si mesmo, a mudança aparece em comportamentos concretos. A pessoa pratica a escuta ativa: ouve o que o outro diz sem preparar a resposta enquanto escuta. Tem paciência diante das dificuldades alheias e oferece ajuda sem esperar validação ou reconhecimento.

Muda, portanto, não apenas o sentimento, mas também a forma como gasta seu tempo e sua energia.

Essa transformação também muda a forma de amar. O amor maduro abandona a lógica da troca baseada no que se recebe e se expressa pelo interesse genuíno nos sonhos e nas dificuldades do outro. As escolhas, das pequenas decisões aos rumos da vida, passam a considerar a presença dos outros como fator importante, não como obstáculo ou distração.

Quando a idade avançada não traz essa transformação

Nem todas as pessoas experimentam essa mudança de foco com o passar dos anos. Algumas mantêm traços de regressão infantil ou atitudes egoístas apesar da idade avançada. Completar 60 anos, portanto, não garante a maturidade descrita por Einstein. O processo exige superar continuamente as barreiras do ego, um trabalho interno que nem todos realizam.

A transformação exige compreender que a separação entre os seres humanos é, em essência, uma ilusão da consciência — uma visão que nem todos conseguem ou desejam alcançar. A idade é uma condição, mas não causa automaticamente essa mudança de perspectiva.

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